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 Политика Украины
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Все про:гражданство (708) граница (3201) Деревянко (26) Саакашвили (1987)

 Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины

саакашвили граница

Сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам нардепа Юрия Деревянко (фракция "Батькивщина"), толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.

При этом нардеп отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.

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Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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поэтому так и живем потому что в стране куча лохов которым можна навешать на ушко разную херь,а еще есть куча клоунов которые с флагами за 200 гривен будут и за черта лысого агитироватьь
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даже если это и так, то тем более зачем Пете этот цирк???
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Лишать гражданства законно? Не дать отстоять свои права и оспорить лишение гражданства в суде тоже законно?
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Ну вальцман начал,получил ответку!
Беззаконие порождает беззаконие!
Это,не взять всех и зарубить,но примерно тоже самое.Лес рубят щепки летят!
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Чисто математически - каково пересечение множеств сторонников Тимошенко и Саакашвили?
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Вальцман съешь говна!
Теперь вальцману надо делать ход.
Но с полными штанами шоколяда,делать ход можно только в Рацтов на херу,ой дону!
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У свина пороха любой ход проигрышный. Он не в ту степь пошёл , и суть не в саакашвили , а в прицинденте .
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напоминаю, что активная фаза российских манёвров в Беларуси ожидается через 5 дней
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продолжайте завывать, дебилы
фонарные столбы для вас уже поставлены
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А вот и готовое уголовное дело на гастролера...
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ну пиздець -тепер заживем
корупція самознищится

війна скінчицця
долар буде 1х1

дибіли
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....не раскачивайте ШАТУНА , а то путлер нападет !!!
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Порохоботы спамят посты с приглашением посетить Киев ,с чего бы это .....
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А вот теперь это уже незаконное пересечение границы.
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А почему силовики отошли в сторону и не пошли спасать Саакашвили и депутатов от взрыва? Наверное по принципу: "Хай взорвутся (сдохнут), а нас и тут неплохо кормят!"
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Вот это дурачки ему медвежью услугу оказали - незаконное пересечение государственной границы.
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Слава тебе Господи , что дал мне разума ещё в 1992 году уехать с этого дурдома .
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В новостях на 1+1 ведущая между прочим сказала, что ведет репортаж с границы по телефону, потому что отключен 3G интернет. Это вам не напоминает закрытие метрополитена во время Майдана? Барыга уверенно прыгает по пенькам своего бывшего шефа
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ПОРОШЕНКО! ТЫ Л*У*З*Е*Р И ЭТО УВИДЕЛИ ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Очень надеюсь на нестандартный ход телевизионщиков - спросить мнение обо всём происходящем пиздеце у перепуганного сына гаранта с постоянно открытым ртом и отвисшей челюстью.Евгений Ростовский
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Юля президент!Михо премьер!!! Заживем!!!!Дайош покращення!!
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гончаренко уже ЗАЯВИЛ , что ему все равно где МИХО )))))
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А никто не задумался, почему в 2014 так границу не перекрывали на востоке?
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Главная ошибка Порошенко что он так и не смог посадить олигархов и любых друзив в тюрьму .
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Пусть меня извенит цензор но барыга сам себя отпердолил по самое горло!
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Я радуюсь, даже не за Саакашвилли. Я за украинский народ, который никому не дает себя раводить, горжусь вами! - вы лучший народ Европы! европейцы ещё будут у вас учится, помяните мое слово!
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Справу Саакашвілі заслухають в європарламенті. Порошенко тобі кєрдик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины
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