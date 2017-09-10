 ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба

Об этом заявил помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поступило сообщение о минировании пункта пропуска. Он в данное время закрыт", - сказал В.Шеремет в воскресенье вечером.
По его словам, в настоящее время пограничники ожидают приезда взрыво-технической службы.
При этом находящаяся между украинским и польским пунктами пропуска вместе с Саакашвили лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не исключила, что спустя некоторое время, если ситуация на "Шегинях" не изменится, экс-глава Одесской ОГА и сопровождающие его политики и общественные деятели могут поехать на другой пункт пропуска через украинско-польскую госграницу.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
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"Иностранцы и лица без гражданства могут в установленном порядке иммигрировать в Украину на постоянное проживание или прибыть для трудоустройства на определенный срок, а также временно находиться на его территории." (Статья 3 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")
То есть все что происходит - это грубое нарушение наших законов.
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А йще він особистий ворог Хуйла !
Якщо Хуйло він твій - тоді я тебе розумію !
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Ну эта будет такая же!
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Сестру Парубія спіймали на хабарі. Те, що сталось потім обурило всю Україну. Не вистачає слів
Головна Сестру Парубія спіймали на хабарі. Те, що сталось потім обурило всю Україну. Не вистачає слів Вересень 9, 2017 admin 0 Comments…
BOMBANEWS.PRO
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поросенко - это национальный позор Украины..
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Если повезет, до нового года приедут...
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Если полетит самолетом из Польши, то и Борисполь окажется заминированным. Вся граница будет заминирована ))
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А вы там нахрен зачем, что бы страна с кордону - начиналась с минирования? Деньги за что получаете с налогов людей? А как в отношении - граница на замке?
Не так не делается. Это пустые действия и слова. Неужели Саакашвили - настолько страшен и неуязвим?. Ведь для Троцкого - нашелся же ледоруб?
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Каждое слово- Истина.
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1678744682155906/
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Не за соевого урода,не за страну,не за граждан.
Просто как будто именно я вселюдно говна нажрался!Стыдно именно мне!
Просто реально хочется пойти и стать под душ!
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Они бы так от торговых партнеров из ОРДЛухи отбивались,как от Михо!
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ПОЗОР
П.С, это ж надо = функции таможни взяла на себя УКРЗАЛИЗНИЦЯ, потом у ЖД предприятия вдруг нашлись автобусы на количество мест интерсити..... это нужно пойти на миллионные убытки( в т. ч. перекрытие границы) чтоб просто неподпустить к пунктам пропуска одного человека..... ПЕТЯ ДОЛБОЕБ, он даже не понимает какую реакцию это вызовет и какие будут последствия
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