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 Политика Украины
  2014  83
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Все про:Госпогранслужба (3050) гражданство (708) минирование (625) Саакашвили (1987) пункт пропуска (356)

 ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба

саакашвили

Пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе закрыт в связи с сообщением о минировании.

Об этом заявил помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж

"Поступило сообщение о минировании пункта пропуска. Он в данное время закрыт", - сказал В.Шеремет в воскресенье вечером.

По его словам, в настоящее время пограничники ожидают приезда взрыво-технической службы.

При этом находящаяся между украинским и польским пунктами пропуска вместе с Саакашвили лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко не исключила, что спустя некоторое время, если ситуация на "Шегинях" не изменится, экс-глава Одесской ОГА и сопровождающие его политики и общественные деятели могут поехать на другой пункт пропуска через украинско-польскую госграницу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Перекриття в'їзду в Україну українським громадянам це порушення Конституції України, за це буде трибунал і влада буде відповідати і відповідальність буде жорстока! А прикордонники які приймали участь в цьому злочину будуть звільнені та віддані під трибунал!
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Он не украинский гражданин уже. Но!
"Иностранцы и лица без гражданства могут в установленном порядке иммигрировать в Украину на постоянное проживание или прибыть для трудоустройства на определенный срок, а также временно находиться на его территории." (Статья 3 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")

То есть все что происходит - это грубое нарушение наших законов.
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Усбагойся, у него по закону 60 дней на обжалование в судах и никто его ещё не может лишить гражданства. Даже президент.
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ты так сказал типа пеця пропоносился после вздутия )))
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прорвався Миша в дірку?
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20:05 Активисты прорвались через украинский кордон и вывели Саакашвили и его делегацию на территорию Украины.https://strana.ua/news/91818-priezd-saakashvili-v-ukrainu-novosti-foto-video-iz-kpp-krakovets-10-sentjabrja-onlajn-khronika.html
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... как ручную кладь !
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Ну всё, теперь обратно в Польшу и вторая серия...
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хватит уже этих цирков с сааком есть новости и поважнее,в стране война,а эти шуты представление на границе устраивают,пиаряться перед выборами
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Вот именно - в стране война , а тут против одного политика стянули пол дивизии погранцов , да ещё в генеральских погонах !
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Міхо не політик! Міхо вражина нам усім! Або психічно хворий телепень.
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Вам : хабарникам , олігархам , шахраям -- так він вражина .
А йще він особистий ворог Хуйла !
Якщо Хуйло він твій - тоді я тебе розумію !
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кто тогда по вашему пеця? главный шутов дрессировщик? скорее всего кер с винтом...
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Миху гонят на краковец.. Там все готово к жертвоприношению
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А у взрывотехника, на выезде из Киева, сломается машина и он мееедленно пойдет пешком....
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Боже, до чего же недалекие...Опозорились по полной и с закрытием границы и уж тем более с якобы минированием. И сами обгадились и страну опозорили.
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интересно будет послушать завтра реакцию официальных лиц других государств. ужос, какой позор
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Так молчат же, чем вызывают еще больший стыд за страну...
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Тебе реакция охфыциальных морд,по поводу назначения алкаголика и неполноценного дауна,кума, Хгенпгокугога понравилась?
Ну эта будет такая же!
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не, ну не у них же на границе с заявлениями о минировании это происходило
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кстати, о дебилах.

Сестру Парубія спіймали на хабарі. Те, що сталось потім обурило всю Україну. Не вистачає слів

Головна Сестру Парубія спіймали на хабарі. Те, що сталось потім обурило всю Україну. Не вистачає слів Вересень 9, 2017 admin 0 Comments…

BOMBANEWS.PRO
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Ета музика будєт вєчной! Ну вас нах, я пішла спати!
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пукин приказал поросенко - не пускать Саакашвили в Украину..
поросенко - это национальный позор Украины..
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во время майдана-2 янукович все метро минировал... ничего нового.. те же люди у власти, те же исполнители
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Украинская власть увы оказалась несостоятельной на примере с Михо. Уверен, что политтехнологи пороха могли все провернуть куда изящнее, а пошли по самому топорному пути. Позорище...
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Ну вот, теперь незаконное пересечение границы светит. Что там за это полагается?
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тебе там не пофиг, в испании?озабачивайся местным сепаратизмом и терроризмом лучше
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Взрывотехники, будут ехать по маршруту Филиаса Фога (на восток, вокруг света)
Если повезет, до нового года приедут...
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И откуда у тебя, Петюня, такой изумительный сахар? Нам вроде такого не отоваривали,а?
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Если сейчас Саакашвили педет на КПП Краковец, то он тоже окажется заминированным...
Если полетит самолетом из Польши, то и Борисполь окажется заминированным. Вся граница будет заминирована ))
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Старые - новые методы. Бомбисты - везде. "Поступило сообщение о минировании пункта пропуска. Он в данное время закрыт", - сказал В.Шеремет в воскресенье вечером."
А вы там нахрен зачем, что бы страна с кордону - начиналась с минирования? Деньги за что получаете с налогов людей? А как в отношении - граница на замке?
Не так не делается. Это пустые действия и слова. Неужели Саакашвили - настолько страшен и неуязвим?. Ведь для Троцкого - нашелся же ледоруб?
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Операция "Утка". Я лично знал человека, который пропустил Романа Меркадера к Троцкому. Он- мариуполец. Его звали Виктор Михайлович Арнаутов. У жил в его доме чуть менее года. Это- моя Особая Гордость. Личное Знакомство с Гением Нелегальной Разведки.
Каждое слово- Истина.
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Михо уже в Украине! Люди на руках занесли!))))
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Блин, за что мне этот мультфильм??? Я честно молотил всю свою жизнь... никого не подставлял и не обманывал. Меня- пытались, это- было... Но- страдали и более такого не вытворяли. А сейчас шо??? Заминировано усё! Надо кошачью лежку проверить, в спальне... Там- уж точно заминировано... За шо мне это, на старости лет??? Вот этот долбанный бред... А если кто-то смекает, шо его это не касается.... Хе-хе-хе... Шо ш вас то ждет?! Мне- в башку не приходит.
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вот шо значит бухать при диабете! Пэтя слетел с катушек, он должен лечь в дурку!
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Это же насколько больше потрох боится саакакашвили, чем хуйла, что даже "минирует" перед ним границу. С кем у потроха "состояние войны"?
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Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!
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Мне просто стыдно!
Не за соевого урода,не за страну,не за граждан.
Просто как будто именно я вселюдно говна нажрался!Стыдно именно мне!
Просто реально хочется пойти и стать под душ!
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на интере был, правда не поплавка, но все равно рыгательный
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Грузинів ми українці любимо і поважаємо, тому в край необхідно відправити Міхуїла Сукушвілі з "дружнім" візитом до Грузії! Можна через Нову Пошту України цінною посилкою доправити! Або Містекспрес також бандеролі перевозить.
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Петюня в тупике ...дальше дороги нет , на диктатора он не тянет а удержать власть трагической мордашкой и обещаниями в духе скоро , сделаю , посмотрим ...власть уже не удержать
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Твари!
Они бы так от торговых партнеров из ОРДЛухи отбивались,как от Михо!
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можно как угодно относиться к Саакашвили, но то что происходит - можно охарактеризовать одним словом
ПОЗОР
П.С, это ж надо = функции таможни взяла на себя УКРЗАЛИЗНИЦЯ, потом у ЖД предприятия вдруг нашлись автобусы на количество мест интерсити..... это нужно пойти на миллионные убытки( в т. ч. перекрытие границы) чтоб просто неподпустить к пунктам пропуска одного человека..... ПЕТЯ ДОЛБОЕБ, он даже не понимает какую реакцию это вызовет и какие будут последствия
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согласна на все 100, но только об этом мы знаем со слов Цензора. А как там было на самом деле, потом посмотрим
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не знаю, госслужбы откажутся потом, искала что то в иностранцах, молчат. Странно все это.
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Так и Донбасс с Крымом отдадут навсегда РФ- Путин позвонит в очередной раз и скажет это мне и нет претензий.....и найдуться снова законы и слова с адептами, которые увидет в этом то и ато, и ....ну чего не сделаешь для себя любимого😊а вот представьте Михо в Украине и....прощай сытая жизнь, ну и кому это нужно? Народу? Народу индифферентно. А вот тем кто за народ, этим не всё равно. Липецкий рошен и всё что ....и до самых офшоров.
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все нарушили закон, только одних похвалили, других говном облили.
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Тупо овощные приёмы. Даже не прикрываясь........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба
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