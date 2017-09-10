 Российские "выборы" в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.
"Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - написала она.
Спикер МИД также назвала сами "выборы" в Крыму "ничтожными по сути и содержанию".
Как сообщалось ранее, в аннексированном Севастополе 10 сентября проводят "выборы" российского оккупационного "главы" так называемого правительства города. Кандидатами были зарегистрированы пять человек: действующий "врио губернатора" Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), Роман Кияшко (КПРФ), действующий депутат Заксобрания Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков ("Патриоты России"), а также Николай Кряжев ("КПСС").
На этот же день назначены "довыборы" одного депутата российского парламента Севастополя.
Также 10 сентября депутатов подконтрольных Кремлю местных советов "избирают" в пяти населенных пунктах полуострова, включая Симферополь. Будут избраны депутаты подконтрольного Кремлю крымского парламента по двум мажоритарным округам - в округе № 9 Войковского района Керчи и № 12 - Ленинского района. Также запланированы довыборы в пять местных советов. По итогам воскресного голосования должны появиться новые депутаты в российских горсоветах Симферополя, Керчи, Бахчисарая, Щелкино, а также в сельсовете Донского.
Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич 8 сентября сообщила, что ЕС не признает выборы российского губернатора Севастополя.
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Сегодня мне пофиг, что там расея на крысьме делает с выборами...
Мы сегодня расхлёбываем (не, не так - захлёбываемся, так точнее будет) то (тем), что мы здесь навыбирали!!!
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Латынина уехала из страны, Учитель ездит с охраной... Путин сделал страну опасной для жизни свободного человека. Что это, если не фашизм?!
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