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 Политика Украины
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 Российские "выборы" в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД

крым санкции

Министерство иностранных дел Украины не признает "выборы" в аннексированном Крыму и считает это нарушением международного права и законов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

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"Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - написала она.

Спикер МИД также назвала сами "выборы" в Крыму "ничтожными по сути и содержанию".

Как сообщалось ранее, в аннексированном Севастополе 10 сентября проводят "выборы" российского оккупационного "главы" так называемого правительства города. Кандидатами были зарегистрированы пять человек: действующий "врио губернатора" Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), Роман Кияшко (КПРФ), действующий депутат Заксобрания Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков ("Патриоты России"), а также Николай Кряжев ("КПСС").

На этот же день назначены "довыборы" одного депутата российского парламента Севастополя.

Также 10 сентября депутатов подконтрольных Кремлю местных советов "избирают" в пяти населенных пунктах полуострова, включая Симферополь. Будут избраны депутаты подконтрольного Кремлю крымского парламента по двум мажоритарным округам - в округе № 9 Войковского района Керчи и № 12 - Ленинского района. Также запланированы довыборы в пять местных советов. По итогам воскресного голосования должны появиться новые депутаты в российских горсоветах Симферополя, Керчи, Бахчисарая, Щелкино, а также в сельсовете Донского.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич 8 сентября сообщила, что ЕС не признает выборы российского губернатора Севастополя.

Российские выборы в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД 01

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Вот это топовая новость, а не штурм границы.
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А кто же может штурмовать границу Украины,кроме её врагов,или теперь у Украины враг уже не путин а кто-то другой ?
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тут президент с ума сошел а вы про фейковые выборы
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Нашему МИДу пох.на все эти выборы на нашей оккупированной территории! Главное - западная граница для Михо на замке!!!)
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Ты в курсе, что Климкин - гражданин РФ, вот и думай.
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Рашка давно нарушает международное право и законы, ну и что? Что то изменилось?
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а чем они нарушают? Прохиндовский на месте, ЦК работает
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А де троль Хвео Пронт? Стоїть у черзі за батарейками?
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МИД, йо-пэ-рэ-тэ!!!
Сегодня мне пофиг, что там расея на крысьме делает с выборами...
Мы сегодня расхлёбываем (не, не так - захлёбываемся, так точнее будет) то (тем), что мы здесь навыбирали!!!
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Что бы говорить об законах Украины надо сперва вернуть Крым а не платить им еще и пенсии которые получают и от кацапов и от Украины да и пока Крым кацапский арестовать все ихние счета в банках.
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кацапы,а ведь вас достают каждый день..и шоб отот вам поперек пелки встало
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Леонид Ильич

Латынина уехала из страны, Учитель ездит с охраной... Путин сделал страну опасной для жизни свободного человека. Что это, если не фашизм?!
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Лабораторию бывшего курсанта высшей школы КГБ Е. Касперского пнули очередной раз. БестБай самая известная сеть магазинов в штатах больше не хочет иметь ничего общего с их продукцией.
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Два варианта. Взять приступом Крым и остальное, либо - работать. Для того что бы понять, кто и что нарушает... Нужно исходить из принципа не территорий - это мое, это твое, а людей, т.н. человеческого фактора. Если никто не проголосует - тупо, а так не бывает. Если будет у них - другое голосование, значит имеется альтернатива и этим нужно пользоваться. Если нет? О чем разговоры? Влиять на выбор этих людей - можно прямо, либо косвенно. Но выбор останется за ними. Они и выберут. Что Крым - выберет то и будет. Как влиять на их умы и сердца? А наш ключик для них, крымчан - найден?
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Прекрасный повод признать на международном уровне все выборные органы (куда пройдут выборы) нелегитимными .
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Вообще удивляет такое положение вещей, тогда можно не выполнять свои обязательства по всему, что только есть, например забить на выплату своих кредитов, пусть вокруг ходят лесом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские "выборы" в оккупированном Крыму нарушают международное право и законы Украины, - МИД
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