 С начала суток наемники 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжили активные обстрелы позиций украинской армии в основном на Приморском и Донецком направлениях. Так, с полуночи боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Авдеевской промзоны. А из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг 4 раза бил по украинским укреплениям в окрестностях Зайцево", - говорится в сообщении.
"На Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. Здесь российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также под вражеским огнем оказались наши позиции возле Талаковки, Лебединского и Старогнатовки. На Луганском направлении противник выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковского", - отметили в штабе АТО.
В общем с полуночи боевики 20 раз нарушили перемирие. Учитывая, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали огонь в ответ. С начала суток потерь среди наших защитников нет.
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Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, в воскресенье, 10 сентября, опубликовала результаты съемок территории около города Масьяф (провинция Хама, западная Сирия) до и после ракетного удара по военному объекту, на котором, по данным сирийской оппозиции и западных экспертов, разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие, пишет издание The Times of Israel.
На спутниковых снимках, опубликованных ImageSat, показаны повреждения зданий на территории военного объекта, находящегося в нескольких километрах восточнее Масьяфа. На одной из фотографий наглядно показано, что всего в 10-15 км от этого объекта расположена база, на которой установлен российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
ImageSat отмечает также, что примерно в 15 км к западу от места дислокации ЗРК С-400 иранцы строят завод по производству ракет класса "земля-земля".
Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года
Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.
Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".
Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.
Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.
Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
По состоянию на 10 сентября, ни Организация Объединенных Наций, ни Россия не сделали никаких заявлений по поводу ракетного удара по военному объекту около Масьяфа.
Накануне руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб.
МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой. При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы.
Официальный Иерусалим воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.
С осуждением действий израильских военных выступил Тегеран. Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства. Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.
Примечательна позиция руководства правозащитной организации Human Rights Watch и ее главы Кеннета Рота. HRW также никак не комментирует удар по заводу около Масьяфа. Между тем Рот заявлял о том, что на этом заводе производится химическое оружие. По мнению руководителя женевской неправительственной организации UN Watch Гилеля Нойера, глава HRW просто был обязан поблагодарить Израиль за уничтожение этого завода, пишет издание The Algemeiner.
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