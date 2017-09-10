 Саакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Саакашвили сказал журналистам на перроне железнодорожного вокзала в польском Перемышле.
"Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши и у них не будет проблем. Мы проконсультировались… мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз до "Краковца"", - заявил он, подчеркнув: "Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не прибыл на украинскую границу и не пообщался с пограничниками".
Ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что поезд "Интерсити" маршрутом Перемышль-Киев, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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И вроде бы не при делах!?
Но чувство стыда,меня не покидает!
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Браво ШОКОЛАДНОЙ РЫГО-УБЛЮДИНЕ!!! Его рейтинг упал не просто ниже плинтуса, а ниже позорного Дрыща!!!
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Глава МВД Украины Арсен Аваков и отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подали иски против Михеила Саакашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Судебной власти Украины, ряд исков против экс-главы Одесской облгосадминистрации Саакашвили зарегистрированы в киевских судах.
В частности, рассмотрение иска Авакова состоится в сентябре Днепровским райсудом, иск Насирова рассмотрят в сентябре в Шевченковском райсуде.
Кроме того, иски против Саакашвили подали также народные депутаты Украины от фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук (будет рассмотрен в октябре Подольским райсудом) и Сергей Пашинский (будет рассмотрен в декабре Подольским райсудом).
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А в результате, происходит трансформация обычной жопы в шоколадную...
Назовём это-синдром Порошенки...
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Не жизнь а цирк.
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Обитателей страны-колонии-фермы рабов,прививают новым видом вакцины,которая отнимает пол мозга,а в русс варианте это весь мозг....причём пропаганда валит на 100%
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Мустафа Найем: Крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк, которая дала поручение остановить отправление составаКажется, нам предлагают поверить, что международный скандал с польским «Интерсити» учинила... дежурная по небольшой региональной жд/станции.Предприятие «Интерсити», обслуживающее направление Перемышль-Львов каждые несколько минут по громкой связи сообщает, что они не могут отправиться по маршруту, поскольку получила соответствующее указание от Національна поліція України, в котором говорится о пребывании в поезде лица, которому запрещён въезд на территорию Украины. Это слышат все находящихся в поезде, а соответствующее видео есть у журналистов.Между тем, Национальная полиция Украины утверждает, что никакого отношения к этой ситуации не имеет.А вот крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк - Дежурная по станции Броды (ПАТ «Укрзалізниця» «Регіональна філія Львівська залізниця» ВСП «Рівненська дирекція залізничних перевезень»), которая, по словам сотрудников поездной бригады, лично дала поручение остановить отправление состава из Перемышля.Для справки ДП «Интрсити» находится в прямом подчинении ДП «Укрзализныця», работа которой координируется первым вице-премьер министром Степаном Кубивым.Читайте также: Нардепы готовят заявление в полицию и ждут реакции ЛуценкоМустафа Найєм...
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Этих же клещей только дымом шин согнать можно. Ну не умеют они останавливаться, готовы здохнуть в кресле, но не отцепляется от власти.
А была надежда, что образумится без Майдана...
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Вот что значит балабола слушать!
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