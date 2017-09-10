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 Политика Украины
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Все про:граница (3194) Польша (4080) Саакашвили (1979)

 Саакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками намерен в польском Перемышле, где безуспешно пытался выехать в Украину на поезде "Интерсити", пересесть в автобус и вновь попытаться пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Саакашвили сказал журналистам на перроне железнодорожного вокзала в польском Перемышле.

"Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши и у них не будет проблем. Мы проконсультировались… мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз до "Краковца"", - заявил он, подчеркнув: "Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не прибыл на украинскую границу и не пообщался с пограничниками".

Ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что поезд "Интерсити" маршрутом Перемышль-Киев, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Демонстрировал бы Порошенко такую же принципиальность в вопросе пуйла. А то только ручкается с ним и выполняет все его команды.

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Этот снимок должен быть на предвыборном плакате липецкого
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неудивительно, ведь такой же как и янукович путинский холуй, иначе бы не ручкался
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УТИЛЬ ватный...демонстрируй свою "прЫнципиальность" на демонстрациях...кастрациях..инсинуациях..и прочих сепарских карнавалах!!!
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Теперь с "титушнёй".Что она делает на пункте пропуска???От имени кого она выступает,кто её финансирует,кто привёз,кто за ней стоит.Хочу напомнить,что в руки "титушни" на Майдане было отдано оружие.Но об этом все молчат,более того даже не вспоминают,а надо вспомнить.
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Мне сейчас почему то очень стыдно!
И вроде бы не при делах!?
Но чувство стыда,меня не покидает!
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Это совесть. Гнусности творят уроды с Банковой, а стыдно всем сознательным украинцам.
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Совесть продали многие,но еще никому не удалось ее купить,если совесть мучает это хорошо,значит ты человек
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Всем вагоном Интерсити продолжат штурм границы или кто-то уже выдохся?
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Було вже опитування в Києві - 90% за повернення Міхо.
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от дурбецало -- Беня ж пропонував літаком... А тепер сідай на ровер -- юльку на раму і впєрйод по просьолочним дорогам -- дельтоплан тебе гуй підніме. Або проси статус біженця...
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Рома, садись на .уй и лети туда, куда ветер дует!!! в свою любимую паРАШУ!!!
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Я просто ржу весь день с кучерявого оленя))))) Поляки теперь усыновят украинских заробитчан из жалости от осознания того, какой мудень наш през Ну так себе в штаны мог наложить и в прямом и переносном смысле только Пэтя!
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Через 4 години у Ростові:
Саакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 2449
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А ты кацап не ржжи. Для тебя Украина про**на и тут уже ничего не светит
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Бляха,неуспели ,,стену,, перенести на жд ветку а уже снова надо ее меретаскивать на Краковец.Может Сааке бегать в доль украинско-кацапской границы тогда проект ,,Стена,, будет построена в кратчайший срок.
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ПО-РО-ШЕ-НКО - СССССССССССССССССССССЫКУН
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Йому тут що , в Україні, медом намазано? Чого він разом з воною сюди так рветься?.
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Потому что Украина богаче Грузии, тут можно больше украсть.
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УТИЛЬ, меняй ватник...он на тебе уже по швам трещит)))) жопа голоя твоя примелькалась!!
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Цензор! на отбирай пищу....не спеши банить сепаров...Только только занесёшь молоток над их бОшками...как их ужО тю-тю...Обидно, однако)))
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НКВДэшно-кремлядьская агентура ездит к нам в "гости" уничтожая на нашей территории им не угодых, а шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА зациклилась на МИхе?!?!?
Браво ШОКОЛАДНОЙ РЫГО-УБЛЮДИНЕ!!! Его рейтинг упал не просто ниже плинтуса, а ниже позорного Дрыща!!!
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На тот случай, если шоколадный полк дрогнет и Саака прорвётся в Украину, на помощь уже спешат партизаны из НФ с рюкзаками, винтовками и бутыляками и самый народный, реформированный суд.

Глава МВД Украины Арсен Аваков и отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подали иски против Михеила Саакашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Судебной власти Украины, ряд исков против экс-главы Одесской облгосадминистрации Саакашвили зарегистрированы в киевских судах.
В частности, рассмотрение иска Авакова состоится в сентябре Днепровским райсудом, иск Насирова рассмотрят в сентябре в Шевченковском райсуде.
Кроме того, иски против Саакашвили подали также народные депутаты Украины от фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук (будет рассмотрен в октябре Подольским райсудом) и Сергей Пашинский (будет рассмотрен в декабре Подольским райсудом).




Саакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 3106
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Воистину, шоколад дурно влияет на мозговые функции.
А в результате, происходит трансформация обычной жопы в шоколадную...
Назовём это-синдром Порошенки...
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Готовились долго и "достойно" встречать Саакашвили, и получилось!
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Сегодня день клоунады.В РФ клоунада с"выборами".В Украине клоунада с поездами.
Не жизнь а цирк.
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А-ха-ха-ха!)))) Воскресенье не закончилось, клоунада продолжается.
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У нас перемены это ДА ! Но тем временем в скоторашке новый трэнд!
Обитателей страны-колонии-фермы рабов,прививают новым видом вакцины,которая отнимает пол мозга,а в русс варианте это весь мозг....причём пропаганда валит на 100%
Саакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 4207

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...Мустафа Найем: Крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк, которая дала поручение остановить отправление составаСаакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 7154
Мустафа Найем: Крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк, которая дала поручение остановить отправление составаКажется, нам предлагают поверить, что международный скандал с польским «Интерсити» учинила... дежурная по небольшой региональной жд/станции.Предприятие «Интерсити», обслуживающее направление Перемышль-Львов каждые несколько минут по громкой связи сообщает, что они не могут отправиться по маршруту, поскольку получила соответствующее указание от Національна поліція України, в котором говорится о пребывании в поезде лица, которому запрещён въезд на территорию Украины. Это слышат все находящихся в поезде, а соответствующее видео есть у журналистов.Между тем, Национальная полиция Украины утверждает, что никакого отношения к этой ситуации не имеет.А вот крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк - Дежурная по станции Броды (ПАТ «Укрзалізниця» «Регіональна філія Львівська залізниця» ВСП «Рівненська дирекція залізничних перевезень»), которая, по словам сотрудников поездной бригады, лично дала поручение остановить отправление состава из Перемышля.Для справки ДП «Интрсити» находится в прямом подчинении ДП «Укрзализныця», работа которой координируется первым вице-премьер министром Степаном Кубивым.Читайте также: Нардепы готовят заявление в полицию и ждут реакции ЛуценкоМустафа Найєм...
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Вот так слепо и выпоняй указ свыше. Все, кто столкнётся с шоколадной пепой, неожиданно прозревают
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В любой нормальной стране после такого количества обсеронов за один день любой пред вместе с правительством уже подали бы в отставку.
Этих же клещей только дымом шин согнать можно. Ну не умеют они останавливаться, готовы здохнуть в кресле, но не отцепляется от власти.
А была надежда, что образумится без Майдана...
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Грузин сел на автобус Мерседес , чокоботы срочно звоните в Штудгарт, пусть прекращают производство-- соевый король усрался
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Який цікавий сьогодні буде вечір.
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Порошенко - це останній редут кучмізму..... Це як офіцерські полки.....
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Коли вже петя буде нагороджувати захарченка і плотніцького героями України? Бо роловний ворог його я так зрозумів це Міхо.А ті свої
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Так себя вести со стороны нашей власти с хоть и бывшим, но президентом страны, это низко
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ну шож такое дайте Собаковцам отдохнуть!
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Странно, еще совсем недавно Саакашвили и Порошенко были друг от друга в восторге. Саакашвили категорически не желал признавать, что Порошенко является олигархом. Кроме того, Михо давно в политике и умеет разбираться в людях, он что не видел, что Порошенко барыга и олигарх? Видел, но его все устраивало. А теперь, чудо прозрения.
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Всё Петюня.Ваша коррупционная лодка,болтающаяся в океане,атакована акулой цивилизационного права в лице Михо.Борт пробит сегодня,черпайте.
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события приобретают новый захватывающий сюжет даже тем кому было пофиг великое событие закупают попкорн и начинают переживать быть или не быть
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... полки пєтУ'шек уже построєні на Краковці? Ганяють болзних, туди-сюди вздовж кордону.
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что тут коментировать - боевой кролик бы сказал - пуля в лоб и всё, а тпк - вот интересно - за злостное наплевательство на законы и правила (в том числе иотноситсак его сопровождающих) не относитса, а ведь это принебрежение законам и такие хочет быть политиками - по принципу, как кто хочет так тот др...ит.
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Я вообще теряюсь в догадках, тут либо барыга окончательно сбрендил от страха или это тщательно продумано для пиара Саакашвили которому подыгрывают.
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Не получится, не дадут ему баллотироваться. Да и рейтинг у него низкий, а вот Тимошенко будет Президентом однозначно.
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В Интерсити таможенный контроль проходит по пути следования поезда, а не при пересечении границы. Две истерички в виде ЮВТ и поп-дивы Михаэля в вагоне задержали бы поезд еще дольше, да только уже где то в полях (во время передвижения), а не на вокзале, устроив казуистическое шоу в сортире-вагона с элементами демонстрации депутатской неприкосновенности.
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Это что, всем "встречающим" опять бежать к пункту пропуска? Так можно и подошвы стереть...

Вот что значит балабола слушать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили намерен вновь попытаться проехать через ПП "Краковец"
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