 Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой, - Меркель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
"Если я сейчас, например, слышу, что российская аннексия Крыма должна быть просто принята, я задаюсь вопросом: что бы произошло, если бы с нами в ГДР обошлись так же, согласно лозунгу, ясно, что Германия разделена, ничего не изменится?" - сказала Меркель.
Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, который заявил, что вопрос аннексии Крыма "необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой".
Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к ней другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.
В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.
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Но как народец навозом исходит. И скачет от удовольствия испражнения.
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А ты смени методичку московскую.
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у Ангелы Меркель твердые моральные принципы, исключительная порядочность, ясный ум, высокоразвитое чувство долга и ответственности.
Её скромность в материально-финансовых вопросах вызывает глубокое уважение:
А.Меркель, которая занимает высшие политические и государственные посты уже 17 лет подряд, из них 12 лет - глава правительства страны с самой мощной экономикой всего Европейского континента, "нажила" за все эти 17 лет всего лишь маленький(68 кв. м) 3-х комнатный домик с небольшим садом : недалеко от дома Федерального канцлера, на одной улице, расположен дом обычного служащего почтового отделения: у этого почтальона 2-х этажный дом из 6-ти комнат, в 3 раз больше и шикарнее, чем жилище Главы правительства мировой экономической державы.
А.Меркель всегда и всё делает правильно и честно. Самый достойный и нравственно безупречный канцлер Германии за всю 70-летнюю послевоенную историю.
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Потом начнется пиздешь под названием "Давайте перезагрузим отношении"
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единую или объединённую германию создал бисмарк, первый немецкий канцлер. вот об этом она и говорила. только вспоминая территорию бывшей гдр, а остальные земли забыла которые входили в объединённую германию.
про карла великого вы ерунду сморозили. к данному контексту он не имеет отношения, он наобород междуусобные войны вёл среди германских плимён.
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Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, в воскресенье, 10 сентября, опубликовала результаты съемок территории около города Масьяф (провинция Хама, западная Сирия) до и после ракетного удара по военному объекту, на котором, по данным сирийской оппозиции и западных экспертов, разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие, пишет издание The Times of Israel.
На спутниковых снимках, опубликованных ImageSat, показаны повреждения зданий на территории военного объекта, находящегося в нескольких километрах восточнее Масьяфа. На одной из фотографий наглядно показано, что всего в 10-15 км от этого объекта расположена база, на которой установлен российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
ImageSat отмечает также, что примерно в 15 км к западу от места дислокации ЗРК С-400 иранцы строят завод по производству ракет класса "земля-земля".
Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года
Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.
Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".
Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.
Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.
Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
По состоянию на 10 сентября, ни Организация Объединенных Наций, ни Россия не сделали никаких заявлений по поводу ракетного удара по военному объекту около Масьяфа.
Накануне руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб.
МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой. При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы.
Официальный Иерусалим воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.
С осуждением действий израильских военных выступил Тегеран. Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства. Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.
Примечательна позиция руководства правозащитной организации Human Rights Watch и ее главы Кеннета Рота. HRW также никак не комментирует удар по заводу около Масьяфа. Между тем Рот заявлял о том, что на этом заводе производится химическое оружие. По мнению руководителя женевской неправитель
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Утопись в Москва-реке.
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Готов за свои слова ответить делом и наняться прям завтра, с понедельника, в армию и пойти на штурм Крыма?
Так заткни свой спермоприемник и не мешай своими истериками взрослым людям!!!
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Но, на практике, все гараздо хуже. Крым - этническая территория крымских татар. Им больше некуда ехать!!! Это и есть вопрос о самоопределении наций, о котором мявкают рашисты!!! Русские, фаны рашки, жители АРК, могут уехать на рашку. Украинцы, которым не нравится жить под оккупацией - могут уехать из АРК в Украину. А крымским татарам куда ехать?
НЕКУДА!!!!! К ним в дом вломился пьяный бешеный медведь и массово истребляет там людей. К. Татары - часть украинской политической нации, им всегда рады в любой точке Украины, но это не Крым, не Дом!!! И это при том, что адекватные украинские граждане и так понимают, что мы должны К. Татарам - как земля колхозу!!!
Хотя бы уже поэтому, ситуация Крыма и разделения Германии - совсем не одно и то же.
Есть и другие тонкости, но о них - по-востребованию и за отдельную плату )
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Ну, так до сих пор бывшая ГДР беднее остального Бундеса... ...и налог на "солидарность с новыми землями", до сих пор высчитывают с западных работяг...
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Надо не забывать, что ещё есть действия Украинской власти. При жёсткой позиции и вписанный в Конституцию Закон об оккупиров.территор. , был бы совсем другой, мадам Меркель.
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