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 Политика Украины, За рубежом
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 Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой, - Меркель

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Если я сейчас, например, слышу, что российская аннексия Крыма должна быть просто принята, я задаюсь вопросом: что бы произошло, если бы с нами в ГДР обошлись так же, согласно лозунгу, ясно, что Германия разделена, ничего не изменится?" - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева, - правительство ФРГ

Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, который заявил, что вопрос аннексии Крыма "необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой".

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к ней другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции с РФ будут сняты только после достижения мира на Донбассе, - Меркель
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Тот случай, когда бабушка стала дедушкой и поводила Путину по губам.
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Ну. не говорила Меркель такое. Она не дура. Пусть сделают ссылку на оригинал. Без хохлоперевода. На немецком. С указанием откуда это выссказывание взято. Потом, когда поймают на вранье, сошлются на не правильный перевод.
Но как народец навозом исходит. И скачет от удовольствия испражнения.
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Я это слышу от нее в 67474894904858768965 раз . Ее шо , заклинило ?
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а поставлять турбины в оккупированный Крым все равно,что во времена совка поставлять в ГДР ,ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками...
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Меркель - умница! Она всегда все делала и делает правильно!!!
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Так "Сіменс" і самих розвели,щоб знали,то не продавали б ті турбіни!!!
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вот по этому она опять и будет канцлером - ну я бы так хотел))
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Фрау на минуточку забыла, что Германия была разделена сколько лет? Почти полвека
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Ця твоя умница вчора заявляла, шо санкції з параші знімуть, як тільки запанує мир на Донбасі. Привязки до Криму не було!
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Да, она сказала это. Сказала, что снимут санкции за войну на Донбассе. Но санкции за аннексию Крыма она снять обещала только после деоккупации полуострова.
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Кремль будут давить, пока не додавят - слишком многим на Западе, особенно в США (а против Америки не попрёшь) это выгодно. Посмотрите на единодушие Конгресса. Шансов у Кремля нет, Россия повторит "славный" путь СССР. И поделом.
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вот на сша и надежда вся. а будь воля этой кашелки старой санкции она бы и не вводила даже.
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Кошёлка или не кошёлка - вопрос дискуссионный. Для кого-то и не кошёлка. Фрау Меркель не всем нравится, но за неё голосует большинство немцев. А Германия - важнейшая страна Европы, ключевой игрок. И у неё тоже свои интересы.
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Сказывается глубокое нравственное воспитание в семье пастора евангелической церкви:
у Ангелы Меркель твердые моральные принципы, исключительная порядочность, ясный ум, высокоразвитое чувство долга и ответственности.

Её скромность в материально-финансовых вопросах вызывает глубокое уважение:

А.Меркель, которая занимает высшие политические и государственные посты уже 17 лет подряд, из них 12 лет - глава правительства страны с самой мощной экономикой всего Европейского континента, "нажила" за все эти 17 лет всего лишь маленький(68 кв. м) 3-х комнатный домик с небольшим садом : недалеко от дома Федерального канцлера, на одной улице, расположен дом обычного служащего почтового отделения: у этого почтальона 2-х этажный дом из 6-ти комнат, в 3 раз больше и шикарнее, чем жилище Главы правительства мировой экономической державы.
А.Меркель всегда и всё делает правильно и честно. Самый достойный и нравственно безупречный канцлер Германии за всю 70-летнюю послевоенную историю.
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Тетенька из Восточной Германии, поэтому знает что говорит.
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шел четвертый год войны - немцы как и 30-е водят с русскими хоровод
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Трамп не целовал путину зад в засос на 4-м году войны? Может не из-за этого конгресс принял закон определяющий рамки поведения для президента? В Германию въехало 4-5 миллионов т.н. русских немцев с 1991 г. У всех сейчас немецкие паспорта. Это быдло смотрит русское TV. Меркель должна с этим считаться!
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быдло смотрит то что разрешено и дозволено. а штанмаеры уже задолбали
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Не быдло, а лисса мардовссыкай нассыанальнассы.
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надо еще проверить, не знакома ли она с путиным еще со времен дискотеки в каком-нибудь клубе ГСВГ
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Всегда говорю о том что не известно кто был изначально враг Европы ипанутйы Гитлер или советские " освободители " которые оккупировали половину Европы на десятилетия. И выгонять которых пришлось опять с оружием, взять то же Косово , Югославию , прибалтику. Думаете это сербы воевали? Нет , это совок выбивали.
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Историю России и россиян долго можно было бы обсуждать, хорошие они или плохие, но тут вдруг Хуйло, он четко указал - Смотрите , вот он я , фашист , диктатор , беспредельщик. А вот они-народец России , которые такие же как я.диктаторы в своеи семье, ненавидящие своего соседа,беспредельничают в своих мелких возможностях, ворующие то что попадется, под девизом " плохо лежит". Хуйло как никто другои смог показать что Россия не изменилась, она обросла европеискими цацками, купленными на нефтебаксы-ВСЕ.
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Украина в отличии от Германии не развязывала вторую мировую войну, которую проиграла. Потому аналогия мягко говоря не уместная. Ближе аналогия с Ираком и Кувейтом.
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Войну развязал не только один Гитлер, товарищ Сталин тоже участвовал активно.
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видно баба геля не поверила хйлу что он ей пообещал на пенсии возглавить газпрём
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НАРЕШТІ НІМЕЧЧИНА УСВІДОМИЛА ПОЗИЦІЮ ....ЛІПШЕ ПІЗНО, ЧИМ НІКОЛИ .....РОСІЯ ДРУГИЙ'' ІГІЛ''' БЕЗ СУМНІВУ, ТАК САМО НІМЕЧЧИНА УСВІДОМИЛА, НАРЕШТІ ......РОСІЯ ТІЛЬКИ ПІДЛІСТЮ ЗАЙМАЛАСЯ І ЗАЙМАЄТЬСЯ .НУ СЛАВА БОГУ ,ЩО СВІТ ПРОМИВАЄ ОЧІ І ВКЛЮЧАЄ МОЗГИ СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пуйло - подвійний агент кдб та штазі, була б воля пуйла, ГДР існувала в 2017) це не Горбачьов)
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А ведь смирились и тупо молчали десятилетиями что не делает Украина.
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Я тебя умоляю. Продажная политканка. Примешь как приняли оккупацию карабаха и грузию

Потом начнется пиздешь под названием "Давайте перезагрузим отношении"
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а как на счёт пруссии и силезии? или мекленбург фор померн, брандербург, саксония, саксония анхальт и тюрингия какие-то особые?
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я про бред меркель о единой германии. созданая бисмарком германия намного больше.
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а почему тогда не вспомнить времена Карла Великого? что вас останавливает?
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вы это чё терминами не владеете что она использовала? ладно на русском это звучит путано но у вас флаг-то обязывает это знать. или вы с прокси?
единую или объединённую германию создал бисмарк, первый немецкий канцлер. вот об этом она и говорила. только вспоминая территорию бывшей гдр, а остальные земли забыла которые входили в объединённую германию.
про карла великого вы ерунду сморозили. к данному контексту он не имеет отношения, он наобород междуусобные войны вёл среди германских плимён.
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ImageSat показал снимки уничтоженного военного завода в Сирии и базу С-400 около него

Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой - Цензор.НЕТ 258

Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой - Цензор.НЕТ 258

Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой - Цензор.НЕТ 258
Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой - Цензор.НЕТ 258
Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, в воскресенье, 10 сентября, опубликовала результаты съемок территории около города Масьяф (провинция Хама, западная Сирия) до и после ракетного удара по военному объекту, на котором, по данным сирийской оппозиции и западных экспертов, разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие, пишет издание The Times of Israel.
На спутниковых снимках, опубликованных ImageSat, показаны повреждения зданий на территории военного объекта, находящегося в нескольких километрах восточнее Масьяфа. На одной из фотографий наглядно показано, что всего в 10-15 км от этого объекта расположена база, на которой установлен российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
ImageSat отмечает также, что примерно в 15 км к западу от места дислокации ЗРК С-400 иранцы строят завод по производству ракет класса "земля-земля".
Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года
Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.
Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".
Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.
Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.
Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
По состоянию на 10 сентября, ни Организация Объединенных Наций, ни Россия не сделали никаких заявлений по поводу ракетного удара по военному объекту около Масьяфа.
Накануне руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб.
МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой. При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы.
Официальный Иерусалим воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.
С осуждением действий израильских военных выступил Тегеран. Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства. Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.
Примечательна позиция руководства правозащитной организации Human Rights Watch и ее главы Кеннета Рота. HRW также никак не комментирует удар по заводу около Масьяфа. Между тем Рот заявлял о том, что на этом заводе производится химическое оружие. По мнению руководителя женевской неправитель
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это матрешка? в смысле, новость в новости?
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А чего бы Меркель и не принять,Украина это же для неё не Германия,а Сименс и прочий бизнес под боком. А как эти фрау Риббентропы умеют изображать озабоченность я уже сотню раз видел.
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эта старая манда подмахнула кацапенфюреру...рассматривать отдельно анексию крыма значит снимать санкции
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Ты был на войне?
Готов за свои слова ответить делом и наняться прям завтра, с понедельника, в армию и пойти на штурм Крыма?
Так заткни свой спермоприемник и не мешай своими истериками взрослым людям!!!
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блять еще один диванный воен нарисовался. я твои гланды шатал задрот
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Если немцам так проще понять - то пусть будет...
Но, на практике, все гараздо хуже. Крым - этническая территория крымских татар. Им больше некуда ехать!!! Это и есть вопрос о самоопределении наций, о котором мявкают рашисты!!! Русские, фаны рашки, жители АРК, могут уехать на рашку. Украинцы, которым не нравится жить под оккупацией - могут уехать из АРК в Украину. А крымским татарам куда ехать?
НЕКУДА!!!!! К ним в дом вломился пьяный бешеный медведь и массово истребляет там людей. К. Татары - часть украинской политической нации, им всегда рады в любой точке Украины, но это не Крым, не Дом!!! И это при том, что адекватные украинские граждане и так понимают, что мы должны К. Татарам - как земля колхозу!!!
Хотя бы уже поэтому, ситуация Крыма и разделения Германии - совсем не одно и то же.
Есть и другие тонкости, но о них - по-востребованию и за отдельную плату )
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Щоб не розділили, було здаватись людям, а не орді варварів. Спершу самі їх озброювали, поки вони винищували на завойованих територіях мільйони "ворогів совкової "влади"", потім пересрались між собою, потім обісрались від навали красного бидла, а тепер толерантничають до акбарівців, а нам - занепокоєність, змішану зі стурбованістю. Меркель - а не пішла би ти на п*тіна зі своїми філософськими роздумами? Тіпа ніхто не знає ціни вашим "цінностям".
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какой глупый комментарий... большая редкость. меду прочим.
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вопрос аннексии Крыма "необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой. А не отдельно прогресса нельзя достичь? И о каком именно пргрессе идет речь... Бапка явно кармой виляет
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да запраста...пусть заявит что санкции будут возрастать до возвращения крыма и донбасса под контроль Украины
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...насколько я помню, ФРГ было против быстрого воссоединения... -- но Горбатый тупо всё ускорил.
Ну, так до сих пор бывшая ГДР беднее остального Бундеса... ...и налог на "солидарность с новыми землями", до сих пор высчитывают с западных работяг...
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ну, я бы не был так однозначен. с востока все кто хотел рванули на запад. устроились, работают, платят соли... на востоке остались только престарелые совки. которым что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. когда-нибудь и они вымрут, как динозавры.
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К любым политикам, как в Европе так и в США, уже напрочь отсутствует какая либо симпатия. Они давно уже стали зависимы , от серых кардиналов, правящего миром капитала. Меркель, кстати , старается как может сохранить лицо независимого и честного политика, так что ей респект. Но длинный шлейф бестолковых компромиссов, как ружье на стене, обязательно выстрелит.
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она мечтает чтоб кацапье на месяц стрешлять прекратило чтоб снять санкции...все что нужно знать об этой кашелке
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Ну пуйло, открыто ни кто не поддержал.
Надо не забывать, что ещё есть действия Украинской власти. При жёсткой позиции и вписанный в Конституцию Закон об оккупиров.территор. , был бы совсем другой, мадам Меркель.
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Идиотическое сравнение. Это сравнение можно было применять, если б Украина напала на Россию, дошла до Москвы, там наши войска отбросили назад при этом захватив Крым, но сделав его не частью России, а другим госсударством.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой, - Меркель
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