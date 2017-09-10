 Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
"Если я сейчас, например, слышу, что российская аннексия Крыма должна быть просто принята, я задаюсь вопросом: что бы произошло, если бы с нами в ГДР обошлись так же, согласно лозунгу, ясно, что Германия разделена, ничего не изменится?" - сказала Меркель.
Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, который заявил, что вопрос аннексии Крыма "необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой".
Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к ней другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.
В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.
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