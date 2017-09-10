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 Политика Украины, За рубежом
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 Меркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера относительно оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Если я сейчас, например, слышу, что российская аннексия Крыма должна быть просто принята, я задаюсь вопросом: что бы произошло, если бы с нами в ГДР обошлись так же, согласно лозунгу, ясно, что Германия разделена, ничего не изменится?" - сказала Меркель.

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Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, который заявил, что вопрос аннексии Крыма "необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой".

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконную аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить не возможно, не стоит привязывать к ней другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

В правительстве Германии заявили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

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Тот случай, когда бабушка стала дедушкой и поводила Путину по губам.
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Я это слышу от нее в 67474894904858768965 раз . Ее шо , заклинило ?
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а поставлять турбины в оккупированный Крым все равно,что во времена совка поставлять в ГДР ,ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками...
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Меркель - умница! Она всегда все делала и делает правильно!!!
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Так "Сіменс" і самих розвели,щоб знали,то не продавали б ті турбіни!!!
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вот по этому она опять и будет канцлером - ну я бы так хотел))
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Фрау на минуточку забыла, что Германия была разделена сколько лет? Почти полвека
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Тетенька из Восточной Германии, поэтому знает что говорит.
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шел четвертый год войны - немцы как и 30-е водят с русскими хоровод
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Трамп не целовал путину зад в засос на 4-м году войны? Может не из-за этого конгресс принял закон определяющий рамки поведения для президента? В Германию въехало 4-5 миллионов т.н. русских немцев с 1991 г. У всех сейчас немецкие паспорта. Это быдло смотрит русское TV. Меркель должна с этим считаться!
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надо еще проверить, не знакома ли она с путиным еще со времен дискотеки в каком-нибудь клубе ГСВГ
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Всегда говорю о том что не известно кто был изначально враг Европы ипанутйы Гитлер или советские " освободители " которые оккупировали половину Европы на десятилетия. И выгонять которых пришлось опять с оружием, взять то же Косово , Югославию , прибалтику. Думаете это сербы воевали? Нет , это совок выбивали.
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Историю России и россиян долго можно было бы обсуждать, хорошие они или плохие, но тут вдруг Хуйло, он четко указал - Смотрите , вот он я , фашист , диктатор , беспредельщик. А вот они-народец России , которые такие же как я.диктаторы в своеи семье, ненавидящие своего соседа,беспредельничают в своих мелких возможностях, ворующие то что попадется, под девизом " плохо лежит". Хуйло как никто другои смог показать что Россия не изменилась, она обросла европеискими цацками, купленными на нефтебаксы-ВСЕ.
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Украина в отличии от Германии не развязывала вторую мировую войну, которую проиграла. Потому аналогия мягко говоря не уместная. Ближе аналогия с Ираком и Кувейтом.
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видно баба геля не поверила хйлу что он ей пообещал на пенсии возглавить газпрём
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НАРЕШТІ НІМЕЧЧИНА УСВІДОМИЛА ПОЗИЦІЮ ....ЛІПШЕ ПІЗНО, ЧИМ НІКОЛИ .....РОСІЯ ДРУГИЙ'' ІГІЛ''' БЕЗ СУМНІВУ, ТАК САМО НІМЕЧЧИНА УСВІДОМИЛА, НАРЕШТІ ......РОСІЯ ТІЛЬКИ ПІДЛІСТЮ ЗАЙМАЛАСЯ І ЗАЙМАЄТЬСЯ .НУ СЛАВА БОГУ ,ЩО СВІТ ПРОМИВАЄ ОЧІ І ВКЛЮЧАЄ МОЗГИ СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пуйло - подвійний агент кдб та штазі, була б воля пуйла, ГДР існувала в 2017) це не Горбачьов)
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А ведь смирились и тупо молчали десятилетиями что не делает Украина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель: Принять аннексию Крыма - это как смириться с разделением Германии после Второй мировой
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