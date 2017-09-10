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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (1979) Укрзализныця (1203) Омелян (333)

 Омелян о ситуации с Саакашвили: "Призываю руководство УЗ сосредоточиться на своих прямых обязанностях"

омелян

Руководство ПАО "Укрзализныця" должно сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на странице в Facebook в связи с ситуацией, сложившейся с задержкой поезда "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сел экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно должной перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - написал Омелян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО

Он отметил, что с января 2017 года, после передачи "Укрзализныци" из-под управления Мининфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли Украины, "эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции".

Ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что поезд "Интерсити" маршрутом Перемышль-Киев, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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та не ссіть кропом, завьрашні новини будуть ще веселіші...
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О, наконец-то Петрушку разглядели. У Мишика венгерский паспорт и задержать на границе его не могут, безвиз. Потому его нельзя пускать в страну ибо все бибиси сразу же заявят о нарушении гражданских прав. Смотрим дальше.
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Це вже цікаво.
Але він тепер угорець. Бо громадянство українське може бути лише одне.
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Вообще то это педра офшорная пассажиров в заложники взяла, не?
Педро верный ученик своего шефа - хуйла кремлевского.
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Саака знал или предполагал что они идиоты, потому и поперся в этод поезд...Все правильно...
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Точно. В изнасиловании твоей жены виноват не насильник, а она сама.
Она знала и предполагала, что на улице встречаются насильники, да еще и миниюбку надела.

Откуда вас таких берут?
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Та да...Саака рванул стопкран!!! Вы там вообще перестали речевой аппарат с мозгом совмещать?
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Не было у них ни какого мозга! И совести отродясь не было!
Прокладки, сэр!
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руцьке, п*здуйте путєнга лизати... вам тут лавіть нєча!
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Спасибо Богу, хоть Омелян нормальный. Умница
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Звісно нормальний, такий, як всі інші міністри Гройсмана. Знищує транспорт та краде гроші.
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Омелян себе соломку подстелил чтоб гепнуться с должности хотябы не об пол тюремной камеры...а так да, крайних нет а потяг стоит!
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Пофиг...Баба Юля расстрельные списки не редактирует...
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Михо царем не будет.
Украина - христианская страна, а священной книгой учеников Христа является Библия. Господь разъясняет Своему народу, что к выбору царя надо относиться очень серьезно. Кандидат на царский престол не может быть самовыдвиженцем.
Библия императивно утверждает, что монархом может стать только тот гражданин, «которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе» (Втор.17:15).
Одесситы очень благодарны Михо, что за время его губернаторства в Одессе прекратились террористические акты, разрушен забор на «частном» пляже экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого, а возле ОГА появилась хатынка для регистрации браков в авральном порядке.
Но поскольку Михо Саакашвили гражданином Украины теперь не является, то согласно Библии он не может даже баллотироваться на царский трон.
Князь Темнейший Херсонесский использует даже своего врага - Саакашвили, для того, чтобы расколоть украинский народ на два враждующих лагеря. Если Бичо-Джан активно поддерживают дважды судимая рецидивистка газовая шалунья - Йуля, Александр Дугин и бесноватый православный батюшка Охлобыстин, то нетрудно догадаться, кто режиссер этого ералаша и кто заказал музыку?
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Вот она, национальная угроза Украине!
Педра уже звонит в кремль - путинввидивайска!!!
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...Омелян о ситуации с Саакашвили: "Призываю руководство УЗ сосредоточиться на своих прямых обязанностях" - Цензор.НЕТ 3862Медведев уснул под рассказы Путина. Умилительное фото...
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Представляю, каково нашим армейцам на передке будет, когда они узнают о количестве живой силы и техники, задействованных сегодняшних ученьях "Михо - 2017"...
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Именно цирк, причём с обеих сторон. Понятно полная жесть со стороны влады. Но сака же знает, что его не пустят , нафига своё шоу с прорывом устраивать. Чистый пиар, который ещё и создаёт напряжённость в стране, а это сейчас совсем не нужно
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Песта гидранту...Такой фейл даж тупорылый Янык не мог провернуть...

Алексеич!!! Мочи бабу, пока еще призрачные шансы есть!!!


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Погранцам дана команда не пущать! Иначе, сразу увольнение.
Скрипин по стриму рассказывал.
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Матери убийцы Украинцев разрешили приехать на свидание к убийце даже без загран паспорта. А Саакашвили боятся.Похерили законы Украины ради матери убийцы и наемника.
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То мать их торгового партнера, младшего звена.
А Саакашвили - угроза кремлевской власти в Украине
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Саакашвили заехал на таможенную площадку. Стрим.
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Выпрашивает себе шелковую веревку вместо обыкновенной...
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Гидрант?

Смотрим на лампу:

Как вы относитесь к убийству бабы Юли?

За кого вы голосовали в 2010 году? Как и все - "не ходил" ?


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Хороших, послушных - вожу,
плохих, нехороших, не любящих президента - не вожу...
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Саакашвили нужно через Владивосток заезжать! Тогда наши уже Москву бы взяли!
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Нанеся вред ПАССАЖИРАМ ИНТЕРСИТИ, руководство Укрзализници , втянувшееся в политические дрязги ДОЛЖНО БЫТЬ УВОЛЕНО.
Ждем отчета от нанятого менеджера Гройсмана.
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Петя из своего кармана полякам неустойку оплатит, или как всегда из государственного?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян о ситуации с Саакашвили: "Призываю руководство УЗ сосредоточиться на своих прямых обязанностях"
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