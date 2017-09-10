 Омелян о ситуации с Саакашвили: "Призываю руководство УЗ сосредоточиться на своих прямых обязанностях"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на странице в Facebook в связи с ситуацией, сложившейся с задержкой поезда "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сел экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.
"Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно должной перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - написал Омелян.
Он отметил, что с января 2017 года, после передачи "Укрзализныци" из-под управления Мининфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли Украины, "эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции".
Ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что поезд "Интерсити" маршрутом Перемышль-Киев, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Але він тепер угорець. Бо громадянство українське може бути лише одне.
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Педро верный ученик своего шефа - хуйла кремлевского.
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Она знала и предполагала, что на улице встречаются насильники, да еще и миниюбку надела.
Откуда вас таких берут?
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Прокладки, сэр!
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Украина - христианская страна, а священной книгой учеников Христа является Библия. Господь разъясняет Своему народу, что к выбору царя надо относиться очень серьезно. Кандидат на царский престол не может быть самовыдвиженцем.
Библия императивно утверждает, что монархом может стать только тот гражданин, «которого изберет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе» (Втор.17:15).
Одесситы очень благодарны Михо, что за время его губернаторства в Одессе прекратились террористические акты, разрушен забор на «частном» пляже экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого, а возле ОГА появилась хатынка для регистрации браков в авральном порядке.
Но поскольку Михо Саакашвили гражданином Украины теперь не является, то согласно Библии он не может даже баллотироваться на царский трон.
Князь Темнейший Херсонесский использует даже своего врага - Саакашвили, для того, чтобы расколоть украинский народ на два враждующих лагеря. Если Бичо-Джан активно поддерживают дважды судимая рецидивистка газовая шалунья - Йуля, Александр Дугин и бесноватый православный батюшка Охлобыстин, то нетрудно догадаться, кто режиссер этого ералаша и кто заказал музыку?
Фрагмент из статьи российского политика об Украине:
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Педра уже звонит в кремль - путинввидивайска!!!
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Алексеич!!! Мочи бабу, пока еще призрачные шансы есть!!!
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Скрипин по стриму рассказывал.
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А Саакашвили - угроза кремлевской власти в Украине
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Смотрим на лампу:
Как вы относитесь к убийству бабы Юли?
За кого вы голосовали в 2010 году? Как и все - "не ходил" ?
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плохих, нехороших, не любящих президента - не вожу...
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Ждем отчета от нанятого менеджера Гройсмана.
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