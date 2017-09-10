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 Политика Украины
  1991  45
Все про:закон (2378) образование (1615) посольство (449) США (13368)

 Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского дипломатического ведомства в Twitter.

"Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи - залог будущего", - отметили американские дипломаты.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа образования - мощный импульс для других реформ, - Порошенко
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Нет не правда ,просто очень интересно,какое отношение посольство США имеет к образованию в Украине представляю,какой бы поднялся вой ,чтобы такое случилось пяток лет назад и с одобрением и поздравлениями выступило бы ватное посольство ...
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І поляки,і мадяри,і мацкалі ви праві якого вони усі,тільки одні з поздоровленням а інші з капризами!
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Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании

И с грядущим принятием "Закона о блокировании движения всего наземного и воздушного транспорта с пассажиром Саакашвили".
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Приятно, что усилия по реформированию отмечают в США. Впереди еще много работы.
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Так звана реформа освіти спрямована на знищення залишків системи освіти, що збереглася в Україні та дебілізації населення. Зокрема, масове закриття сільських шкіл, припинення викладання таких предметів, як фізика, хімія, біологія, скасування системи оцінювання та домашніх завдань в молодших класах. Запровадження 12 річної освіти призведе до погіршення демографічної ситуації та розвитку інфальтильності серед молоді. Виявляється все це підтримує посольство США. Отже, США прагнуть знищити Україну.
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хорошо пишеш(по украински)(видимо не украинец!!) всем известно что только США ведёт постоянно войны и почему то не расширяет свои территории эт только кацапы всю свою историю проводят миролюбивую политику и как не странно расширяют свои территори.(не находиш странным??)
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Це залежить від того, чи збираєтесь ви здобувати освіту, або ви її вже отримали.
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а с сегодняшним днем Грузина ,Пэдро не поздравили? или оттачивают звездюлину?
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Полякам, Венграм, Румынам и Орде - утереться.
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...Сестра глави Верховної Ради України Андрія Олена Парубій, яку призначили заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, відмовилася коментувати своє підвищення.Відповідне відео публікує в своєму Facebook телеканал НТА."Яким чином ви стали заступником глави ДФС, якщо вас зловили на хабарі в 2000 доларів?" - запитала журналістка. Парубій при цьому сіла в машину, відповівши: "А ви в ДФС запитаєте"...
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Путен уже напав, що не в курсі , дурнику. Хотілося б ще прокоментувати таких як ти, але знаю що слова будуть в пустоту. Тому закінчу на зрозумілій тобі мові "Іди в жопу і більше не вилазь",
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В Дании например, государство тоже гарантирует обученные на языках нац меншенств , так что они датчане делают , что вы можете учить свой язык в субботу , и за это обучение заплатить , так как в Дании нет на это денег. Вот и все . Платите и в субботу учитесь . Умно ? Почему Украине так с русским языком не сделать ?.
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Это мечта пороха но такого не было , зашла на эту страницу а друзей пшик ни кого нет.
Троллятина зарегистрировалась и сделала заметку.
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Порох всё делает правильно! Просто многие поверив популистам ( Тимошенко, Саакашвили и др.) стали зрадофилами! Кремлёвские консервы взрываются и воняют со всех сторон! Надо постараться вытерпеть это и не поддаваться эмоциям!! Чем больше мы все здесь будем драться между собой, тем лучше хуйлу!!! Вонь по поводу закона об образовании как раз из этой серии!!!! США просто супер! Ставят в стойло европейских ватников(политиков)!
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Вы забыли о липецкой фабрике упомянуть! Без этого не создаётся полная картина зрады!
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вы правильно все поняли и сами вспомнили о ней.
Мерзейшее существо, это ваш офшорный подлец.
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всё банально просто!!они какраз к тому и дорваться хотят (что ты выше перечислил)
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хорошо что в Украине, нет "американского нац меньшинства", можно и поздравить.
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Ти, дружок, мабуть бурят, що так переживаєш за нацменшини? Так скажи скільки українських шкіл в РФрії? чи в Румунії?
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Знаешь, лень с такими как ты о чем-либо спорить. Ты либо рашистский троль либо упоротый дурень.
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Зраднюки уже обвиняют цензор в тиражировании фейковых новостей. Тяжёлый у вас сегодня день. Сколько надежд на сегодняшний день!!! И ничего не сбылось.
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Не поверю америкосам пока не признают шо не летали на Луну.
А Nassa все ролики о шароображной Земле снимает в павильене.
А все космонавты актеры(рептилоиды.
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только точно ,почти в слово в слово ответил троллю хардину))
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Переживателей за нацменов набежало.Подозреваю, что в основном рускомирцы. Предлагают снова выращивать руский мир в Украине и за счет Украины.
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В США очень плохое среднее образование... большинство населения крайне невежественно...
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А с чем-то поздравлять?Лучше бы поздравили учитилей с достойной зарплатой,эти ,,реформаторы,, только придумывают и ламают годами отшлифованое и провереное а на преподавателей положили.Тем более что образованин в 90% завилило от учеников а не от преподователей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании
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