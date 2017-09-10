 Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского дипломатического ведомства в Twitter.
"Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи - залог будущего", - отметили американские дипломаты.
Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього.- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 сентября 2017 г.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И с грядущим принятием "Закона о блокировании движения всего наземного и воздушного транспорта с пассажиром Саакашвили".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Троллятина зарегистрировалась и сделала заметку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мерзейшее существо, это ваш офшорный подлец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Nassa все ролики о шароображной Земле снимает в павильене.
А все космонавты актеры(рептилоиды.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить