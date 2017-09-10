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 Политика Украины
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Все про:поезд (692) Нацполиция (8652) Саакашвили (1979)

 Нацполиция Украины не имеет отношения к расписанию "Интерсити" сообщением Перемышль-Киев, - Департамент коммуникации

поезд

Национальная полиция Украины не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта, в том числе и к задержке поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль – Киев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции, обнародованном в ответ на соответствующие заявления некоторых политиков и общественных деятелей.

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"В своей деятельности Национальная полиция Украины руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами. Следовательно, Национальная полиция не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Этот вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", - говорится нем.

Кроме того, в Департаменте коммуникации напомнили, что "Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по любой деятельности на территории иностранных государств".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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Саакашвили едет на границу автобусом в Краковцы. Сейчас на стриме.
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Бридко все це. Як завжди результатами революції скористались нег.....ки.
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Роман Скрипин, по стриму говорит, что пограничникам дали команду не оформлять документы Саакашвили. Иначе - сразу увольнение. Погранцы разбегаются кто куда, не хотят мазаться в этом дерьме.
Еще сказал, что опять вернулись титушки - все заснято и будет показано на его канале.
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петрушки, бронетехніка, колючка, заслони на дорогах..... ЙОЛКА коли ???
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Нацполиция Пэтю послала....
судя по тому, что "Укрзализныця" рулит погранрежимом, пограничники тоже....
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Я плакаль)))
Ну кто даёт советы Оффшоренку?
Ну не проще было на выборах голоса пересчитать как нужно? )))
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Я не на стороне Порошенко,а не на стороне Саакашвили,я на стороне действующего закона в Украине,который никто не имеет право нарушать.
Меня удивляет молчаливая позиция амбудсмена после надругательства над Конституцией президента страны,который не имел права лишать гражданства Саакашвили.
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Да вальцман эту конституцию,шатал в хвост и в гриву!
Еще тогда,когда кума алкаголика и недоумка в ХгенПгокугогы назначил!
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Рэхформированная мусарня,ведет себя по новому!
Голову в песок,я ни я,и лошадь не моя!
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Саакашвили оттянул на себя все силы зла, так что Киев свободен для захвата!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция Украины не имеет отношения к расписанию "Интерсити" сообщением Перемышль-Киев, - Департамент коммуникации
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