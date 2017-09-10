 Нацполиция Украины не имеет отношения к расписанию "Интерсити" сообщением Перемышль-Киев, - Департамент коммуникации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции, обнародованном в ответ на соответствующие заявления некоторых политиков и общественных деятелей.
"В своей деятельности Национальная полиция Украины руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами. Следовательно, Национальная полиция не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Этот вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", - говорится нем.
Кроме того, в Департаменте коммуникации напомнили, что "Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по любой деятельности на территории иностранных государств".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Еще сказал, что опять вернулись титушки - все заснято и будет показано на его канале.
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судя по тому, что "Укрзализныця" рулит погранрежимом, пограничники тоже....
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Ну кто даёт советы Оффшоренку?
Ну не проще было на выборах голоса пересчитать как нужно? )))
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Меня удивляет молчаливая позиция амбудсмена после надругательства над Конституцией президента страны,который не имел права лишать гражданства Саакашвили.
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Еще тогда,когда кума алкаголика и недоумка в ХгенПгокугогы назначил!
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Голову в песок,я ни я,и лошадь не моя!
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