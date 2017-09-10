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 Политика Украины
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Все про:поезд (692) Польша (4080) Саакашвили (1979) Укрзализныця (1203)

 Поезд Перемышль-Киев задержался из-за лица, у которого нет оснований для въезда в Украину, - "Укрзализныця"

поезд

В ПАО "Укрзализныця" заявляют, что поезд "Интерсити" маршрутом "Перемышль-Киев", в который сели экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и сопровождающие его политики, задержался в Перемышле из-за некоего лица, "у которого нет оснований для въезда в Украину".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Укрзализныця".

"Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 Перемышль - Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", - говорится в нем.

При этом в сообщении не приводится имя и фамилия лица, у "которого нет оснований для въезда в Украину".

В "Укрзализныце" сообщили, что для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по маршруту.

"Нужное количество автобусов уже отправилось к месту остановки поезда Перемышль - Киев", - сказано в сообщении.

Ранее об этом сообщил и экс-нардеп Егор Фирсов, который находится в этом поезде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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Тупой валенок, а как же - "цензору.нет"? И запомни, овца может быть только - глупой, а тупым есть всегда - кацапский валенок.
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Вообще то я Лере Ларченко-овце, это написал,её пост уже удалили видать, а то ты пишешь мне какую-то хуйню, ты наверное дебил,раз мне ответил или ты меня решил поучить как я со скотом в бабском лице должен общаться типа Гонтарева и иже с ней. Иди в жопу убогое)))
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порошенко стратегически потерпел очевидное поражение...лошара однако...а выборы уже маячат.....
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Может хватит уже рассказывать сказки об экономическом чуде,сотворившим Михуилом в Грузии.Какое к фуям может быть чудо или прозрачность,как постят здесь коломойчата и юлята,когда 70%(¡!!!!!!!!)экономики Грузии в тени.У этого пиздобола даже в его стране уже нет не то,что сторонника,но даже мало мальски сочувствующего
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слюшай, дарагой! ты очень смелый и дюже инхвормированный с учетом того, что вчера только здесь зарегился. Откуда такой анолитех? где вас выпекают??
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Хлопчику! А в тебе ще діатезу від чоколяту немає!? Чому ти так пупка рвеш за гаранта!? Чи може родич який!?
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Михо огласил план "с" - вернуться к плану "а". Петрушки замахаются бегать между пунктами пропуска
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эй, швили, пшьло на )(уй на джорджийу, урррод! г*фно в Украине не нужно.
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г*фно в Украине не нужно.

в такому разі - кіздуй звідси.
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Петюня проскакуе точки невозврата,як белые столбы,за вагонным окном
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За последние 3 года, если судить по Цензоровским комментам, Порошенко прошёл точку невозврата уже, наверное, 1000 раз. И в Ростове он уже должен бы, судя по тем-же комментам, года три как жить.

Но, Порошенко, как нивчём не бывало, до сих пор в Киеве и, похоже, так там и останется.
Вопрос - не надоело строчить глупые комменты?
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В нас люди померкованы.Та розумiють,що поки вiйна,Майдану зась.Але и Петя це знае
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рукожопі, а що ви так зашевелились? глисти?

ну не пустили саака, ну й х*й з ним...
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Михо едет на Краковец,титушки едут обратно туда же))) Пиздец в какой убогой стране я живу!!!
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А у этой киздоты, которая в центре Киева теракты устраивает интересно были основания на въезд в Украину?
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эту киздоту, которая в центре Киева теракты устраивает пригласили тоговые партнеры
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Поезд остановлен "неизвестным начальником" ! Это пипец.
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Юля - плохая, Саакашвили - плохой... Допустим. А почему тада жить нам все хуже и хуже?
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бо балувани дуже, не оценили 144 потужни рыхормы. нигадяи
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За спиною в преза стільки гівна, що воно плещеться і плещеться...
сумніваюсь, що порох давав команду...
міхо для нього, як вош...
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ага, добрий цар, погані бояри, тільки він бідний про це не здогадується.
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Почему со стороны Украины никто не предпринимал противодействий визиту Путина в Крым,а с Саакашвили при пересечении границы творятся ...
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А какое противодействие там можно оказать, разве что послать истребители на перехват.
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Цікаво як вони визначили що особа не має підстав для в'їзду в Україну, їх 1000 і перша ПІДСТАВА (НЕ ПРАВО А ПІДСТАВА) ХОЧЕ ПОБАЧИТИСЬ З ДРУЗЯМИ, БО ЗНОВУ Ж В УКРЗАЛІЗНИЦІ ГОВОРЯТЬ ПРО ПІДСТАВИ А НЕ ПРО ПРАВО, та й на скільки розумію паспорт громадянина України в нього ніхто не вилучав так що і з правом в нього все добре.
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Цирк на всю Европу! Репортаж из поезда с Саакашвили. Беседа с начальником поезда. Что происходит? https://www.youtube.com/watch?v=kMWyA2orFLc
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цікаво для чого парашенко робить таку рекламу саакашвілі
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тому шо 1нколи в1н 1д1от ! Доллари запаморочили йому голову !
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Ідіоти... Господи, які ідіоти...
Якби не пєцін маразм, ніхто б на приїзд Саакашвілі і уваги не звернув, крім кількох сотень його адептів, але тепер! А тепер, може й варто, може й дійсно, якщо чоколядне шобло так в штанці запісяло?
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Блин. Из за одного какого то лица, даже в сопровождении воны, создали неудобства для сотен людей.А сладкая парочка балдеет.Что за страна, когда уже Закон здесь уважать будут.
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когда уже Закон здесь уважать будут.
Всё очень просто. Закон и эта власть - несовместимо...
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ты вчера специально для этого зарегился, чтоб всем тут поведать, как Закон надо уважать в стране, культур-трегер?
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це ж за який планктон треба мати свій народ, щоб отаке витворяти??? ПОПа! Брий своє шоколадне око і масти його пальмовою олією Міхо в інтерсіті вже готує апарат...
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А с каких пор "Укрзализныця" решает у кого есть основания для въезда, а у кого нет ?
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Укрзалізниця зганьбилась повністю своєю заявою.При посадці в потяг ніхто документи не перевіряє.Законність в'їзду до країни перевіряється на кордоні.До чого ми всі докотилися з цією соєвою владою.
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димон, брось, фотошопом ты на жизнь не заработаешь, рукожопый ты))
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стецько на испытательном сроке. дайте заработать дытыни
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Якась дика маячня. Генпрокуратура спить? Хто слідкує за дотримання законів і їх виконання? Шкода,що я не в потязі. Вже б подав позов за порушення моїх прав,компенсацію і притягнення чинуш до відповідальності. Високі зарплати ,а закону ніхто не дотримується. Альо,гараж ,ми так в трубу історії вилетимо.
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Саакашвили: Порошенко нарушил все правила, но я обещал, что не брошу украинцев!

https://www.youtube.com/watch?v=6h3BWy6dMR0&feature=youtu.be&t=17m35s

Теперь понятно. Саакашвили замахнулся на правящий клан барыг-олигархов которым потеря власти в Украине подобна смерти.
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барыга не упоминает имени саака, как хуйло не упоминает навального.
мы говорим барыга, подразумеваем путлер, мы говорим путлер , подразумеваем барыга
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Всего несколько часов 10-го числа и многим стало ясно, что гидрант тупая и трусливая гнида.....
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А если бы самолетом летел, сбивали бы? Или как в фильме "Терминал"? жил бы в аэропорту. Такаг бреда еще нигде не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоезд Перемышль-Киев задержался из-за лица, у которого нет оснований для въезда в Украину, - "Укрзализныця"
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