 Поезд Перемышль-Киев задержался из-за лица, у которого нет оснований для въезда в Украину, - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Укрзализныця".
"Ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 Перемышль - Киев сложилась вследствие отказа лица, которое не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд", - говорится в нем.
При этом в сообщении не приводится имя и фамилия лица, у "которого нет оснований для въезда в Украину".
В "Укрзализныце" сообщили, что для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по маршруту.
"Нужное количество автобусов уже отправилось к месту остановки поезда Перемышль - Киев", - сказано в сообщении.
Ранее об этом сообщил и экс-нардеп Егор Фирсов, который находится в этом поезде.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Вальцман,милостивый государь!
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в такому разі - кіздуй звідси.
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Но, Порошенко, как нивчём не бывало, до сих пор в Киеве и, похоже, так там и останется.
Вопрос - не надоело строчить глупые комменты?
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ну не пустили саака, ну й х*й з ним...
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сумніваюсь, що порох давав команду...
міхо для нього, як вош...
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Якби не пєцін маразм, ніхто б на приїзд Саакашвілі і уваги не звернув, крім кількох сотень його адептів, але тепер! А тепер, може й варто, може й дійсно, якщо чоколядне шобло так в штанці запісяло?
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Всё очень просто. Закон и эта власть - несовместимо...
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https://www.youtube.com/watch?v=ctfpNbHPA2M
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https://www.youtube.com/watch?v=6h3BWy6dMR0&feature=youtu.be&t=17m35s
Теперь понятно. Саакашвили замахнулся на правящий клан барыг-олигархов которым потеря власти в Украине подобна смерти.
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мы говорим барыга, подразумеваем путлер, мы говорим путлер , подразумеваем барыга
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