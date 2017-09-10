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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Среди задержанных возле "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция

титушки

Более сотни задержанных возле пункта пропуска "Краковец" доставлены в полицейский участок. У них выявлены газовые баллончики и "металлические предметы".

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец". Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.

Сейчас правоохранители получают от них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

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Как сообщалось ранее, в воскресенье, 10 сентября, через ПП "Краковец" в Украину планировал вернуться экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Утром полиция остановила колонну так называемых титушек, которые двигались в сторону украинско-польской границы. Они не хотели объяснять, с какой целью направлялись к границе и отказывались предоставить документы, удостоверяющие личность.

Позднее Саакашвили передумал ехать в Украину через ПП "Краковец" и решил возвращаться на поезде "Интерсити" из Перемышля. Сейчас "Интерсити" не выпускают из Перемышля, требуя от Саакашвили покинуть поезд в связи с сообщением Нацполиции, что в нем находится человек без разрешения на въезд в Украину.
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Ничего себе!!! Вот это ДА!!! У меня- нет версий, чем это всё закончится.
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Чё там за кобыла свинорылая на девчушку молоденькую проводницу наехала?
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Да очень отвратно было. Пассажирка - хабалка какая-то, стоит материт бедную девченку. Как будто проводница виновата в том, что поезд держат по политическим мотивам
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Ещё и матом на неё .Во тварь жирная свинорылая ублюдочная .при чём там проводники? - люди на работе заложники ситуации .
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Что за безобразие? Полиция задержала рошеновских "титушек", украинская полиция работает на Саакашвили! А Порошенко в это время управляет польской полицией!
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А-а-а, народная полиция ЛНР-Львовской народной республики, понятно.
Украина и Львов уже не контролирует, разваливается.
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Бгг " а можно утром стулья а вечером деньги?
- можно, но деньги вперед!!!!!" )))) Саак кинув електорат
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Алексей Гончаренко, значит. А я об этой гниде благополучно забыл... А оно вона- туточки.
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о, це той самий ольоша, який в Одесі організовув мітингм в "защіту рюцкого язіка".
дуже авторитетний тоуварісч.
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Отже, за суттю репліки заперечень немає. Так і запишемо.
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мдя, чотири ноги у кадрі - група прихільників саакашвілі. Жгіть далі, порохняві.
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В поезде не работают туалеты, пассажирам предложили выйти и пересесть на автобусы
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господи какой же позор на весь мир эта гнида шоколодня устроила. кацапские сми эту тему еще месяц будут обсасывать. за что люди гибли на майдане, ребята из небесной сотни переворачиваются в гробах.
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Среди задержанных - больные туберкулёзом, алкоголики, бендеровцы и фашисты... Что-то такое уже было. Нет?
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Пассажирам из "поезда Саакашвили" предложили ехать в Украину автобусами ....помниться как Ульянов с Польши поехал в Финский залив и оттуда помощником кочегара паровоза проник в Питер, потом "Киев" переименовали город "Шеварнадз",при этом "грузины" пообещали всем славянам ЗЕМЛЮ,ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ,,потом Ульянов переехал со всем "грузинами " в Кремль и до настоящего времени "грузины" управляют всеми славянами.Ну где то так смешно и правдиво получился рассказ, Украинцы ,скажите мне пожалуйста,почему вы/ мы ленимся управлять своим государством?
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Почему Червоненко глава еврейской диаспоры не любит главу грузинской диаспоры Саакашвили? Украинцы где наша канадская диаспора? если мы ленимся ,так пусть хоть они по управляют нашим государством.?
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Верховная Рада не приняла закон про воров в законе , как в Грузии ,чтобы сажать ублюдков сразу на 10 лет в тюрьму . А Михо сделал молодец . Так кто сидит в Верховной Раде Украины?
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в зраде твари сидят не зависимо от национальности
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а теперь обьясни зачем Саакашвили нужны титушки если он не едит не через Краковец и с ребенком с женой? Или млять украинцы не знают откуда вообще появились движение титушек и кто обычно любит пользоваться ихними услугами - обосрались в очередной раз барыжно-шоколадные позорники - молодец Михо ты сильный человек
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RS Detector) В мировой прессе пишут, что такое не было даже в советском союзе, при коммунистах! Петюню уже в открытую сравнивают с ким чен иром.
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Ужас.В Украине снова президент предводитель титушек- боевиков пейсатой опг.И главное тех же что защищали зека.Значить и барыга то же ставленник хуйла и внутренний враг Украины.И титушки тому подтверждение.По этому необходимо уничтожить всю систему вместе с пособниками и сторонниками как внутреннего врага и не допускать к влиянию на власть олигархов и всех кто был во власти.
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Igor555, почему-то не слышно возмущенных голосов действующих, а не всяких эксов, мировых политиков нарушением прав Саакашвили.
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щеколадные мусора приняли своих же щеколадных ублюдков - цирк на весь мир - накормят,зарплату дадут и посадят на автобусы,что бы удобно по домам доехали. Це жити по-новому,по-рошеновски. Достойный последователь хряка и лепший кореш хуйла.
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Если Порошенко боится так Саакашвили, то как же он тогда боится Путина? (МИХО ведь не нападет.)
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Вони не "тітушки", а ПЕТРУШКИ. Тітушки були у папєрєдіків
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А как тебе такая версия-Через пять часов в Ростове
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шоу или спектакль в стиле обделавше..... кремлебота, да, да именно так, почерк такой же, в латвие такая зараза под фамилией судраба было - готовилас и готовилас, тужилас старая дева и стужилас - рожать партию, конечно кучка пенсионеров за неё проголосовала, потом она хвалила дугина и старкова - мол там есть какая то мысль - думаю последним всё проясняетса само собой.
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покрашенко, наш Украинский маДУРО - оскаженела тварина з брудним рилом
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слово "титушки" уже не актуально. они давно переквалифицировались в петюшек.
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На фото вижу, что мусарня прессует поддержку Саакашвили. Это они их за титушек держат что ли?
Вчера была инфа насчет настоящих титушек от власти на нескольких автобусах. Им оружие уже выдали, новые Захарченки?
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у борца з карупцією та олігархатом той самий електорат, що був у януковічя... отакий ось, оксюморон по ніках троллів бачу, всі ті самі підтримують саакова, що горлопанили "савченко наш президент!"
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та да, рошен унаследовал от хряка титуханов и дегенератов
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Наверняка,Кабан "поставил" Очень Жирный Крест-на своём следующем президенства!!!"Такие" -точно Украине не нужны!!!...шапочка-самолёт-Израиль!!!...скатертью-дорога!!!...хотя...кому эта жирная Тварь,с выводком,Там нужна???...
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Всё смешалось в доме Облонских...
Ну где казалось бы связь между студентами и судимыми? Зачем характеризовать публику преступными штампами? Не проще было назвать их по факту: недовольными гражданами Украины? Или может на Майдане судимых не было?..
Порошенко должен сидеть! (висеть)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди задержанных возле "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция
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