 Среди задержанных возле "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец". Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.
Сейчас правоохранители получают от них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 10 сентября, через ПП "Краковец" в Украину планировал вернуться экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Утром полиция остановила колонну так называемых титушек, которые двигались в сторону украинско-польской границы. Они не хотели объяснять, с какой целью направлялись к границе и отказывались предоставить документы, удостоверяющие личность.
Позднее Саакашвили передумал ехать в Украину через ПП "Краковец" и решил возвращаться на поезде "Интерсити" из Перемышля. Сейчас "Интерсити" не выпускают из Перемышля, требуя от Саакашвили покинуть поезд в связи с сообщением Нацполиции, что в нем находится человек без разрешения на въезд в Украину.
14097 248
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст(99)
Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО(410)
Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж(1219)
"Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО(719)
Саакашвили пересечет границу с Украиной на поезде Интерсити(0)
Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда"(554)
Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк(392)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украина и Львов уже не контролирует, разваливается.
Ответить
- можно, но деньги вперед!!!!!" )))) Саак кинув електорат
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дуже авторитетний тоуварісч.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера была инфа насчет настоящих титушек от власти на нескольких автобусах. Им оружие уже выдали, новые Захарченки?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну где казалось бы связь между студентами и судимыми? Зачем характеризовать публику преступными штампами? Не проще было назвать их по факту: недовольными гражданами Украины? Или может на Майдане судимых не было?..
Порошенко должен сидеть! (висеть)
Ответить