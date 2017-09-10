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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Среди задержанных у "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция

титушки

Более сотни задержанных возле пункта пропуска "Краковец" доставлены в полицейский участок. У них выявлены газовые баллончики и "металлические предметы".

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец". Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.

Сейчас правоохранители получают у них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

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Это уже не Титушки,а Петюшки.Слава Барыге Петру.
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ха а кто то рулит страной и трастом как сын отца судимого и ничего НПУ ничего не видит ибо сам Министр МВД судимый или привлекался к таковой-- только вот его уголовное дело как то стремно утерялось после Майдауна.. да и Хрен прокурор у нас зэк сам же признал это так все пучком..
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титушки и менты - главная надежда и опора режима иуды Порошенко
Среди задержанных у "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 206
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Клієнтура аваківська.скоро будуть пластмасовими поліцаями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди задержанных у "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция
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