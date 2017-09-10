 Среди задержанных у "Краковца" титушек судимые, студенты и несовершеннолетние, - Нацполиция

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец". Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.
Сейчас правоохранители получают у них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
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