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 Политика Украины
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 Террористы не отвели от линии разграничения один "Ураган" и 13 "Градов", - ОБСЕ

обсе наблюдатели смм

Российские наемники не забрали от линии разграничения 14 реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в последнем опубликованном отчете, передает Цензор.НЕТ.

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"В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; одну БМ-27 "Ураган", 220 мм, и тринадцать БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи с. Лесное (67 км к юго-западу от Луганска) 4 сентября, а 6 сентября - 6 танков (Т-64) на территории ремонтной базы в Луганске, что является нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.
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А навіщо..
Можливо скоро в нас почнуться заворушення,тож планують скористатися моментом.
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какие заворушення у нас должны початься? вам газ в семь раз подняли, гривну в три раза опустили, электричество на 58% подорожало, добровольцев гнобят, медицину добивают. Вы думаете, шо за Саакашвили кто-то выйдет?
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и шо? сегодняшние действия украинских властей - это просто позор! пророссийские бараны. если даже Маркиян Лубкивский сказал, шо то, шо происходит - нарушение международных норм, то, видать, таки поворот будет в сторону кацапостана
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Ганьба почалася з відклику громадянства,але персоналії мене взагалі не хвилюють,головне
держава.Чвари,жага до влади завжди спричиняли втрату незалежності.Це мене бентежить.
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Для цього і влаштоване шоу з Міхо щоб викликати заворушення. Пазли складуються.
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Наказаие должно быть. Распиливать на кусочки неотведенное барахло и запихивать ее в задницы обдроченцам.Утрамбовывая ногами.
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Что-то крайне сомнительно, что это сепары нападают на ВСУ...
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Естественное умозаключения для жителя Запоребья.
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Ну и что им за это будет? По ним стреллять нельзя-они под защитой того же ОБСЕ.А так как у них руки по локоть,а то и по выше в крови то им плевать на все срочные видеоконференции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы не отвели от линии разграничения один "Ураган" и 13 "Градов", - ОБСЕ
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