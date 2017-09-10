 Террористы не отвели от линии разграничения один "Ураган" и 13 "Градов", - ОБСЕ

Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в последнем опубликованном отчете, передает Цензор.НЕТ.
"В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; одну БМ-27 "Ураган", 220 мм, и тринадцать БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи с. Лесное (67 км к юго-западу от Луганска) 4 сентября, а 6 сентября - 6 танков (Т-64) на территории ремонтной базы в Луганске, что является нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.
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Можливо скоро в нас почнуться заворушення,тож планують скористатися моментом.
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держава.Чвари,жага до влади завжди спричиняли втрату незалежності.Це мене бентежить.
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