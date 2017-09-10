 Литва проигнорирует сессию Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге из-за агрессии РФ в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщила пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене.
"Спикер литовского парламента не поедет на сессию, которая состоится в Санкт-Петербурге. Он принял такое решение и это решение только укрепит визит в Украину на прошлой неделе, во время которого спикер побывал недалеко от Крыма", - пояснила она.
Пресс-секретарь также подтвердила, что глава парламента отказывается ехать на сессию из-за места, где ее проводят.
"По мнению спикера, ассамблея организуется в стране, которая осуществляет агрессию против Украины, аннексировала часть ее территории, нарушает основные принципы международного права и такими своими действиями представляет угрозу для других стран, глобального мира", - заявила Даля Венцявичене.
По ее словам, Украина также решила бойкотировать Ассамблею в Санкт-Петербурге и призвала другие страны следовать ее примеру. Пока нет данных о том, что Ассамблею проигнорируют представители других стран-членов организации.
Межпарламентский союз - международная организация, служащая для координации действий парламентов мира, которая была основана в 1889 году. Членами союза на данный момент являются депутаты парламентов 159 стран.
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"По ее словам, Украина также решила бойкотировать Ассамблею в Санкт-Петербурге и призвала другие страны следовать ее примеру. Источник: https://censor.net.ua/n454719 "
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Про це журналістам заявив нардеп Юрій Дерев'янко, який перебуває у цьому потязі.
"Щойно прийшов провідник і повідомив: адміністрація поїзда дала вказівку - поки Саакашвілі не вийде з поїзда, він нікуди не поїде. Ця вказівка надійшла від "УЗ" щодо конкретного поїзда, в якому ми зараз перебуваємо", - повідомив він.
Нардеп додав, що у Саакашвілі є квиток на цей поїзд і він має повне право у ньому перебувати.
У свою чергу екс-нардеп Єгор Фірсов повідомив, що "від поліції надійшла інформація, що у потязі є особа, якій не дозволено в'їзд в Україну".
"Наш поїзд вирушить, якщо ця оосба залишить поїзд", - зазначив він
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Итак, "русофобские" новости с "дикого запада".
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Рашистам очередной раз дали под зад.
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с журналистами из России. Как пишет интернет-издание «Афиша дейли», представители студии «Парамаунт пикчерз», которые организовывали ее пресс-конференцию в Лондоне, дали понять, что это связано с политическими мотивами. Когда российские журналисты приехали на конференцию по случаю выхода нового фильма «Мама!» с Лоуренс в главной роли, их попросили покинуть здание.
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