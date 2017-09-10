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Все про:агрессия (1314) бойкот (212) Литва (1214) Россия (72204) Санкт-Петербург (456)

 Литва проигнорирует сессию Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге из-за агрессии РФ в Украине

литва

Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис решил не ехать на Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербург.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщила пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене.

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"Спикер литовского парламента не поедет на сессию, которая состоится в Санкт-Петербурге. Он принял такое решение и это решение только укрепит визит в Украину на прошлой неделе, во время которого спикер побывал недалеко от Крыма", - пояснила она.

Пресс-секретарь также подтвердила, что глава парламента отказывается ехать на сессию из-за места, где ее проводят.

"По мнению спикера, ассамблея организуется в стране, которая осуществляет агрессию против Украины, аннексировала часть ее территории, нарушает основные принципы международного права и такими своими действиями представляет угрозу для других стран, глобального мира", - заявила Даля Венцявичене.

По ее словам, Украина также решила бойкотировать Ассамблею в Санкт-Петербурге и призвала другие страны следовать ее примеру. Пока нет данных о том, что Ассамблею проигнорируют представители других стран-членов организации.

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Межпарламентский союз - международная организация, служащая для координации действий парламентов мира, которая была основана в 1889 году. Членами союза на данный момент являются депутаты парламентов 159 стран.
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А с нашими барыгами история следующая: шли-шли типа в правовую Европу и пришли - одно барыжное ничтожество подобно своему такому же ничтожеству-предшественнику пытается наклонять в позицию "зю" 40-миллионный народ. Когда уже в этой обманутой и бедной стране прекратится фестиваль мразей.
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Их Питер не интересует, Липецк, вот их мечта. Ну на крайняк Ростов.
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Украина поставила бойкот Санкт- Петербургу (экс Ленинград, экс Петроград), Литва присоединилась. Так что барыги теоретически будут сидеть. Имею в виду, дома сидеть.
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Этих, что ли?

"По ее словам, Украина также решила бойкотировать Ассамблею в Санкт-Петербурге и призвала другие страны следовать ее примеру. Источник: https://censor.net.ua/n454719 "
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Странно, что "лига наций" не заседала в рейстаге в период с 1937 по 1945.
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"Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки екс-глава Одеської ОГА Міхеіл Саакашвілі не вийде з вагона.
Про це журналістам заявив нардеп Юрій Дерев'янко, який перебуває у цьому потязі.
"Щойно прийшов провідник і повідомив: адміністрація поїзда дала вказівку - поки Саакашвілі не вийде з поїзда, він нікуди не поїде. Ця вказівка надійшла від "УЗ" щодо конкретного поїзда, в якому ми зараз перебуваємо", - повідомив він.
Нардеп додав, що у Саакашвілі є квиток на цей поїзд і він має повне право у ньому перебувати.
У свою чергу екс-нардеп Єгор Фірсов повідомив, що "від поліції надійшла інформація, що у потязі є особа, якій не дозволено в'їзд в Україну".
"Наш поїзд вирушить, якщо ця оосба залишить поїзд", - зазначив він
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Извините за офтоп, но данная новость тоже заслуживает внимания, а её пока нет в ленте.
Итак, "русофобские" новости с "дикого запада".

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Рашистам очередной раз дали под зад.
Литва проигнорирует сессию Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге из-за агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7225

Самая высокооплачиваемая актриса в мире Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с журналистами из России. Как пишет интернет-издание «Афиша дейли», представители студии «Парамаунт пикчерз», которые организовывали ее пресс-конференцию в Лондоне, дали понять, что это связано с политическими мотивами. Когда российские журналисты приехали на конференцию по случаю выхода нового фильма «Мама!» с Лоуренс в главной роли, их попросили покинуть здание.
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Оффтопы бывают хорошие, плохие и вообще не к теме. Тут не к теме, но хороший оффтоп. Ставлю дикий, жирный и смачный как сало ,,Лайк".
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Ну, а что делать, если админы на выходных пиво попивают и такие новости смачные пропускают - приходится офтопами внимание читателей привлекать...
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Подозреваю, что русским пофиг.
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Пофиг тем роисяским, которые не знают, что произошло. Как пофиг тем сколеностанцем, взрослые дети которых сидят дома или работают на Роисясии , а не в Сирии, в Украине или в Чечне.
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Для рюски хорошо так, как рамзануа дыров скажет. А по этому поводу он пока не бебекал.
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Нічого-нічого..... Сссру було теж пофіг..... Остались тільки дідивоювали......
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Так і живемо у світі блуду, фарисейства, підлості і брехні і все когось(чогось) чекаємо. То Європу у нас, то нас у Європі, то Саакашвілі в Україні, то Юлю на посаді президента, то Порошенка без бізнесового нутра. А самі собі боїмося признатись у простих, але очевидних речах: 1. Війна не закінчиться, поки не буде переможця. Переможеному буде кінець. То ж для перемоги потрібно докласти всі зусиль, причому консолідованих. Розбірки про партійну приналежність слід робити після перемоги. 2.Ніякий Саакашвілі (Тимошенко, Яценюк) не змінить ситуацію кардинально, поки проти нас здійснюється агресія. Бо ворог, відчувши, що ми одужуємо, буде посилювати натиск, нівелюючи наші локальні перемоги. 3. Не можна вимагати чесності від політиків, продаючи свій голос за гроші(преференції) на виборах. Треба розуміти - крадете ви - крадуть можновладці, тільки масштаби різні (а за Біблією - гріх одинаковий). 4. Людина з бізнесу завжди буде бізнесменом, навіть на державній посаді і буде шукати з цієї посади зиску собі і преференцій своєму бізнесу. І не тому, що вона погана, а тому, що інакше просто не вміє, як я не вмію грати на скрипці. А решту пунктів допишіть самі. Ви маєте на це право. І якщо Ви праві, то люди Вас підтримають.
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Так же нельзя. Отсутствие Литвы Это полный срыв мероприятия. Как же без цуцика? Гавкать кто будет?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва проигнорирует сессию Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге из-за агрессии РФ в Украине
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