 Украина увеличила экспорт в страны ЕС на 22%, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко.
По его словам, Украина закупает в Европе множество разных товарных позиций. При этом экспорт ориентирован всего на несколько групп - черные металлы и руды, зерновые, жиры или масла животного или растительного происхождения.
"Наше масло в целом завоевывает эту нишу уже давно за счет отсутствия экспортных пошлин в большей части ЕС. По зерновым наши экспортеры уже вошли в топ поставщиков, продав 32% общего импорта ЕС. Также мы покоряем рынок молочной продукции. На сегодняшний день 18 отечественных производств имеют возможность реализовывать "молочку" в Европе", - говорится в статье.
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Особенно о донорах.
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Покупаю соки Одесского завода детского питания, правда, в основном - томатный.
Можно тему закрыть.
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В первом полугодии 2017 года украинский экспорт в страны Евросоюза вырос на 22 процента и составил 8,4 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 29 процентов - до 10,5 миллиарда.
Несмотря на санкции, также вырос товарооборот между Украиной и Россией. Так, экспорт вырос на 25 процентов, а импорт нефти на 80 процентов, пишет Зеркало недели со ссылкой на данные госстата.
3 ноября 2016, 15:07
"Основной объем импорта (42 процента) приходится на нефть и продукты ее перегонки. За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80 процентов. Реализовать товаров в России мы смогли на 25 процентов больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", - указывает автор.
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