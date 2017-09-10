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 Политика Украины, Экономика
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Все про:торговля (854) экспорт (543)

 Украина увеличила экспорт в страны ЕС на 22%, - "Зеркало недели"

В первой половине 2017 года украинский экспорт в страны Европейского Союза вырос на 22% и составил 8,4 млрд долларов, а импорт увеличился на 29% - до 10,5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко.

По его словам, Украина закупает в Европе множество разных товарных позиций. При этом экспорт ориентирован всего на несколько групп - черные металлы и руды, зерновые, жиры или масла животного или растительного происхождения.

"Наше масло в целом завоевывает эту нишу уже давно за счет отсутствия экспортных пошлин в большей части ЕС. По зерновым наши экспортеры уже вошли в топ поставщиков, продав 32% общего импорта ЕС. Также мы покоряем рынок молочной продукции. На сегодняшний день 18 отечественных производств имеют возможность реализовывать "молочку" в Европе", - говорится в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объем торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
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кому это надо? даешь больше новостей о Саакашвили !!! Саак едет на Краковец, 3000 сторонников ждет саака на краковце,саак едет на интерсити,саак едет на велосипеде,саак дает интервью польским журналистам,саак едет в автобусе с Юлей тимошенко ну и так далее... не хватает новостей на данную тематику,давайте побольше !!!
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Сеанс массового безумия продолжается! Все клоуны, политические авантюристы, прохиндеи всех мастей на арене!
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Вывозить еду из Украины,где реально голодают огромные массы людей это ГЕНОЦИД !!!
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Нет,дурак это ты ,Сталин в 37,тоже из Украины продовольствие вывозил ,соевые ублюдки делают то же самое один к одному и число их жертв нам ещё только предстоит посчитать ..
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Поверь мне мразь,что я сначала таких гнид ,как ты вылечу ,а уж потом буду о себе переживать ..
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на дворе 2017 год,люди торгуют между собой на чем и базируеться економика стран,а ты тупое называешь это голодомором,другие бы обрадовались что експорт и соответственно заработок растет а тебе сталин с 37 годом увиделься,разве ты не дурак?
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це є брехня! це був 1931-33, коли йшла перша пятілєтка.
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Очень много и не только у меня ,превратили Украину в морг ,такие как порошенко..
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Да что ты говоришь? Прям, как в 33-м трупы посреди Харькова, умерших от голода валяются?
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нет, в Харькове пока ещё живы! Но запасы снегирей на исходе!
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ахахахах ))) действительно люди умирают с голодухи? не,ну ты реально далбоеб больной,даже самый последний дегенерат такое бы не придумал ибо понимает что над ним бы просто смеялись,а тебе видимо ни по чем
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Слышь козёл ,ну - ка расскажи,что может съесть пенсионер получающий ну пусть 1 500 гривен ,отдав минимум тысячу на лекарства - МИНИМУМ,отдав ну пусть минимум 500 за коммуналку - МИНИМУМ ,расскажи ка недоносок и распиши меню на МЕСЯЦ такого человека !
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он не ответит, ибо побросал своих родаков пенсионеров подыхать и ничего про их проблемы не знает...
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Который пенсионер, который умер или который получает каждый месяц 1500 и в седующем месяце получит?
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Олежка, успокойся. Не нервничай так. Ничего те пенсионеры не могут съесть, так как при таких раскладах уже давно все умерли.
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Вот ты мне только ЧЕСТНО ответь только на один простой вопрос ,ты сам то понимаешь,какая ты мразь ? Других вопросов не будет !
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Я вот хорошо понимаю, какой ты долбо...б со своими высерами о том, что все умерли с голоду.
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Все ? Ну почему ВСЕ ,Розенблат ,Яценюк,Порошенко,Пашинский ,Гройсман,Рева,Розенко не умерли,у них ВСЁ в порядке ...
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Ну это ты главврачу вопрос задай,зачем тебе подселили таких соседей ...
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Хардин дешевый тролледрочер, поскольку в кремле на дорогого уже бабосов нет.
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Нифига себе, как интересно?
Особенно о донорах.
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женская одежда и эротическое белье? Донор спермы? Без комментариев
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Даладно! А как тебе география интересов украинского патриота визжащего о геноциде украинского народа?
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что поделать? Обычное кацочмо.Дебилы есть разные. Одни, в силу, обстоятельств, а другие - за бабло. Вторые - опаснее.
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Без эротического белья нет и спермы, это как без бокала нет вокала.
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))) А скільки народу з голодухи їдуть в Європу слідом за їжою!?
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Але замість їжі затарюються там автомобілями на єврономерах і знову їдуть голодувати в Україну.
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А почему молчим про импорт из РАССЕИ? Или это так нужно?
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яку долю ринку в цьому "увєлічєніі" займає кондитерка?
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Такую, которая позволяет уменьшить вывоз валюты из страны за счёт импорта из Европы...
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Чего то каждый год урожай в Украине увеличивается , а цены в Украине всё равно растут и денег всё равно нету ни в пенсионном фонде ни в бюджете .Растут только наличный и безналичный офшорный кеш в миллионных и миллиардных в Е - декларациях судей , депутатов , министров , прокуроров .Растут только дворцы в Конча - Заспах чиновников по всей Украине .
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Я себе в этом году тоже квартирку облагородил, и что?!
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Как минимум в Литве - точно стало больше продукции Украины. Сок, лекарства, конфеты ( не только от Рошен), печенья, вафли (пардон, но честно скажу - вафли - г...о) ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА - название - ,,Ruta", водка. И все качественно (кроме вафлей). Это только то, что я покупаю в сельском магазине (лекарста покупал не в магазине, конечно). Щасс до города доберусь... А там будем посмотреть.
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Кто производитель - не помню. Они были похожие на литовские. Спросил у продавщицы, что это, показала, увидел -Сделано в Украине. Купил. Толи там соли очень много было, толи что то другое не вкусное. Вафли были такие, на которых можно(нужно) что-то накласть (шоколад, варенье), но они были очень не большие, чуть болшше как Таффель. А я Таффель очень люблю. А сок ,,Содачок" - вкусный. Кстати, ВКЛ, моюсь шампуней, который сделан в Беларуси (с дягтем березы).
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Ремарка: в Садочке, как для меня, слишком много сахара и у меня от него изжога...
Покупаю соки Одесского завода детского питания, правда, в основном - томатный.
Можно тему закрыть.
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2.1 миллиарда разницы в валюте. Кто поставляет эту валюту в страну?
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А что ж не всё напечатали...про торговлю с РФ?

В первом полугодии 2017 года украинский экспорт в страны Евросоюза вырос на 22 процента и составил 8,4 миллиарда долларов, а импорт увеличился на 29 процентов - до 10,5 миллиарда.
Несмотря на санкции, также вырос товарооборот между Украиной и Россией. Так, экспорт вырос на 25 процентов, а импорт нефти на 80 процентов, пишет Зеркало недели со ссылкой на данные госстата.



3 ноября 2016, 15:07

"Основной объем импорта (42 процента) приходится на нефть и продукты ее перегонки. За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80 процентов. Реализовать товаров в России мы смогли на 25 процентов больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", - указывает автор.
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За сегодня или за вчера статья есть и со ссылкой на Зеркало...
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Не україна, а порошенко, косюк, ахметов і подібна мерзота.... Україна грязне в лайні злиднів і корупції.....
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"Украина увеличила экспорт в ЕС на 22%..." Увеличила по сравнению с каким периодом ? С прошлым годом, позапрошлым ? Это я к тому, что экспорт в ЕС за первое полугодие 2013 года составлял аналогичные 8,4 млрд. долларов... По информации Госстата, в 2013 году экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 16,759 млрд долл., что на 2,1% меньше, чем в 2012 году. На этом фоне бравурная новость об увеличении экспорта в ЕС на 22% несколько блекнет. Не правда ли ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина увеличила экспорт в страны ЕС на 22%, - "Зеркало недели"
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