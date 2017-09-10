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 Политика Украины
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Все про:граница (3193) Саакашвили (1973)

 Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

саакашвили

Экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили изменил планы: границу он будет пересекать поездом, а не через пункт пропуска "Краковец".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Саакашвили заявил журналистам на вокзале польского города Перемышль.

"У "Краковца" собрались наши сторонники, но есть и "титушки", в том числе и вооруженные… чтобы избежать провокаций, мы все посовещались и мы можем приехать на "Интерсити"… Я думаю, все попадут на поезд и там пересекут границу", - сказал он на брифинге для СМИ.

Украинский "Интерсити" ходит по маршруту Перемышль-Львов-Киев. Документы проверяются в ходе движения поезда через границу.

У пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской госгранице, куда намеревался изначально прибыть Саакашвили, в настоящее время спокойная обстановка. У ПП собралось несколько тысяч сторонников Саакашвили, а также группа украинских политических и общественных деятелей, которые прибыли для встречи экс-главы Одесской ОГА при его въезде в Украину.

У разбитого неподалеку от пункта пропуска палаточного городка и установленной сцены проходит митинг, во время которого организаторы сообщили о намерении Саакашвили следовать через границу на поезде.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО

Спустя некоторое время после получения этого известия, участники акции решили переехать на автотранспорте на железнодорожную станцию "Шегини" на госгранице Украины с Польшей, являющуюся первой станцией с украинской стороны границы.

Общественный порядок у ПП "Краковец" обеспечивают несколько сотен правоохранителей, многие из которых облачены в защитную спецодежду.

Отметим, ранее он заявлял, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

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А где хероический Сирожа-квартирный?
Ху&ку парит в своей пиджейке?
Всегда, когда гарячо - оно в кустах...
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Какая то баба (на стриме) в поезде говорит, что она не отправляет поезд, потому что она так захотела. Машинист готов к отправлению.
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Ладно... шутки-шутками. А шо ш теперь??? Какая-то тупиковая ситуация. Я бы, на месте Порошенко- не задерживал поезд. Как-то грубовато выглядит. А времени, на принятие решения- 0(ноль). Жесточайший цейтнот. Как я понял- поляки его ссаживать не собираются... Во, дела!
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Его ждали в другом месте и конечно бы не пропустили, но пиар с поездом конечно намного круче банального скандала на КПП.
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из Пшемысля в Киев поезд отправляется № 705 (Интерсити+) в 14.24 по польскому времени (15.24 по киевскому) и прибывает в Киев в 22.33.

Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 6793
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Одно не пойму, неужели он (похерант) дебил?
после такой херни реальный срок в будущем нарисовывается, а не второй президентский.
я не понимаю какое чудо поможет ему "выиграть" второй срок..
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Он еще первый срок не отсидел... с конфискацией.
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за порядок с документами у пассажиров отвечает перевозчик, в нашем случае Польская ЖД
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поэтому поезд и остановился и Саакашвили просят его покинуть ... В случае с самолетом, например, его бы вообще не посадили в самолет....
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Поезд еще не трогался.
Утомил ты со своим бредом. Попробуй его в суде рассказать - принудительное лечение тебе гарантировано.
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Бред не неси. К тому же, у пассажиров с документами все в порядке.
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похоже ты никогда не летал международными авиваилиниями...
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похоже ты никогда самолёта то и не видел. ...А то что какой то там клоун лишил гражданства и не лишил т.е не изъял паспорт...дело клоуна. Так можно любой документ нивелировать. Выдали тебе справку..что ты умный и нормальный....а потом доктур своим волевым решением её аннулировал. А справочку то у тебя и не изьял..Вот и законный вариант считать тебя умным....Видимо ты ещё от действий бывших советских властей не остыл?
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это ты несешь бред когда пишешь чтио Порошенко остановил поезд. Поезд остановлен изза проблем с документами у Саакашвили и ответственность за это на нем и на польской стороне.
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да не бот это. Обыкновенный баран... Оно не понимает...что поляки в две секунды бы вытащили Михо с поезда...будь на то законные основания. Именно порох и устроил этот трусливый вариант. И погранцы Украины ..и полиция и СБУ побояться трогать Михо...если он пересечёт границу. За ним стоят многие сильные мира сего...и они выжидают и ждут действия пороха. А действия панические,позорные и детские.... Вот и весь вывод. А то что баран пишет....так он на то и баран...
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А ещё вопрос: я не в курсе, а кто знает: вот этот поезд, который наш: на него распространяется юрисдикция, как на самолеты? То есть- внутривагонная территория- это территория Украины???
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и тут пєтух нєженский пожалел что сдал бронепоезд на металолом
Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 2542 Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 2713
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Михо нападает на Украину,срочно собрать зРаду, говнокомандущего Пецю в бункер ,беречь как ботончик сникерс,объявить тотальную мобилизацию и т.д.
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Педре пора вводить военное положение и кричать "путинввидивайска"!
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Ленин возвращается в Россию из Цюриха, часть 2.
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Убытки польской железной дороги должен оплачивать тот, кто из Украины, отдал команду , остановить поезд в Перемышле, из своего кармана....
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Блин! Так даже овощ не позорился! Соевый резидент и его обскакал!
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Ничего, сейчас с Кремля позвонят и поезд пропустят. Задача - арестовать и в рашу депортировать, а не в ЕСе мариновать.
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Прокацапское правительство Грузии боится принимать Саакашвили.
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Интересно, какой будет рейтинг у препиздента, если провести опрос у населения?
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эх Михо , нужно было на легкомоторном самолёте ....и на Крещатике сесть , или возле администрации петюниной ....заодно и боеготовность ПВО проверил бы
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Тяжёлый сегодня день несмотря на то что воскресенье у всей щоколядной своры шакалья, и любителей смоктулек рошенки. Придёца попотеть в клавиатурных боях за своего хозяина щоколядного. Ну сами понимаете Петрушка так просто смоктульки не раздаёт, только с отработкой.
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уже дві години бариги задержують швидкий поїзд з пасажирами ...вони мабудь готові навіть на теракт?
Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец" - Цензор.НЕТ 133
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"
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