 Саакашвили решил ехать через границу на поезде "Интерсити", а не через ПП "Краковец"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Саакашвили заявил журналистам на вокзале польского города Перемышль.
"У "Краковца" собрались наши сторонники, но есть и "титушки", в том числе и вооруженные… чтобы избежать провокаций, мы все посовещались и мы можем приехать на "Интерсити"… Я думаю, все попадут на поезд и там пересекут границу", - сказал он на брифинге для СМИ.
Украинский "Интерсити" ходит по маршруту Перемышль-Львов-Киев. Документы проверяются в ходе движения поезда через границу.
У пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской госгранице, куда намеревался изначально прибыть Саакашвили, в настоящее время спокойная обстановка. У ПП собралось несколько тысяч сторонников Саакашвили, а также группа украинских политических и общественных деятелей, которые прибыли для встречи экс-главы Одесской ОГА при его въезде в Украину.
У разбитого неподалеку от пункта пропуска палаточного городка и установленной сцены проходит митинг, во время которого организаторы сообщили о намерении Саакашвили следовать через границу на поезде.
Спустя некоторое время после получения этого известия, участники акции решили переехать на автотранспорте на железнодорожную станцию "Шегини" на госгранице Украины с Польшей, являющуюся первой станцией с украинской стороны границы.
Общественный порядок у ПП "Краковец" обеспечивают несколько сотен правоохранителей, многие из которых облачены в защитную спецодежду.
Отметим, ранее он заявлял, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
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Ху&ку парит в своей пиджейке?
Всегда, когда гарячо - оно в кустах...
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Інтерсіті+13:07
23:10
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после такой херни реальный срок в будущем нарисовывается, а не второй президентский.
я не понимаю какое чудо поможет ему "выиграть" второй срок..
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Утомил ты со своим бредом. Попробуй его в суде рассказать - принудительное лечение тебе гарантировано.
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10.09.2017 15:16
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