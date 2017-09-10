 Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По информации, которую имею таких заявлений (об обжаловании решения о лишении гражданства - ред.) Не поступало! В Минюст точно! За справками прошу обращаться в ГСА (Государственная судебная администрация) и Высший административный суд!" - написал заместитель министра.
При этом он посоветовал обращаться за информацией к соратнику Саакашвили Давиду Сакварелидзе: "Лучше бы спросили у Сакварелидзе. Вроде бы он говорил, что как раз собираются такое заявление подавать".
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
2423 97
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО(90)
Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор(129)
Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО(303)
Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж(1219)
Саакашвили пересечет границу с Украиной на поезде Интерсити(0)
"Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО(718)
Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк(392)
Ответить
ВСУ также типа "реформирован"
все судьи 5 лет впервые назначаются Президентом
пожизненно Советом правосудия карманный ОРГАН и никакой он НЕ НЕЗАВИСИМЫЙ..
все путем...
бардкак в Украине такой ибо нет СУДА
например как в США там судье плевать ты Президент или бомж...
пока у на не появиться НЕЗАВИСИМЫЙ СУД такое ..лядство и будет
Ответить
А так ви вірно описали Петра Олексійовича Порошенко - "неужели непонятно. ему насрать на Украину и на гражданство. ему пиар как воздух нужен!" )))
Як по Фрейду)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
абидна, чесслово!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У формі поліціянтів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В тоже время: пока твой оффшорный барыга набивал свои карманы, продавая соевый шоколад и с пальмовым маслом конфеты, Михо в это время садил за решетку коррупционеров и олигархов!!!
ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК СААКАШВИЛИ:
Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года
В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][24
После окончания ВУЗа возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[24].
Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19].
Учился в Университете Дж. Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[5][24].
Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][24].
А ТЕПЕРЬ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ, ПОДУМАЙ ГОЛОВОЙ: КТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, УВАЖАЕМЫЙ ВО ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ СААКАШВИЛИ, ИЛИ КРЫШЕВАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Міхеіл Саакашвілі. Невелике включення з Ряшева. Виїзд на кордон", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook колишній український парламентар Єгор Фірсов, який веде онлайн-трансляцію з автобуса, яким їдуть політики.
Разом із М.Саакашвілі до українсько-польської кордону їде керівник фракції партії "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко і деякі нардепи з її фракції. Також в автобусі перебувають позафракційні нардепи Дмитро Добродомов і Віктор Чумак, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Ответить
Ответить
Ответить
В соцмережах з'явилась інформація, що Львівська організація партії "Рух нових сил" скасувала зустріч Міхеїла Саакашвілі на ПП "Краківець", однак акція відбудеться.
Про це йдеться у заяві львівського крила партії в facebook.
"Будь-яка дивна інформація про скасування зустрічі Михайла, про те, що він вже в Україні і все подібне від імені людей, яких ви знаєте і яким довіряєте може означати, що їх "зламали", - наголошується у повідомленні.
"Зустріч відбудеться як було заплановано! Табір на кордоні в чудовій формі! Завтра очікуємо дуже багато людей з усієї країни!", - заявила львівська оргнанізація РНС.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому что он на стороне ДОБРА !!!
Ответить
Ответить
Серьога Окунский - вторая половина Юлии Владимировны Власенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
от як він просрав твою особисту довіру ?
Ответить
Ответить
Короч на кордоні поклали лайф, водафон, працює тільки київстар. Вот машинка, яка глушить сигнал. Та й таке.
Ответить
А ПЕТЮШКИ - ТИТУШКИ 2!!!
СНОВА ТЕ ЖЕ МЕТОДЫ ЯНУКООВОЩА - СИСТЕМА РАБОТАЕТ!!!
КАК И НЕ БЫЛО ЕВРОМАЙДАНА, НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК НЕ ЗА ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ КОРРУПЦИОННУЮ УКРАИНУ.................................................
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По заявлению секретаря внешних отношений ЕНД Гиги Бокерия, "у Грузии сегодня есть назначенный Иванишвили премьер, который практически призывает Запад и свободный мир, не поставлять Украине оборонное оружие".
http://www.apsny.ge/2014/pol/1417056738.php
Грузинская делегация не голосовала в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию в отношении Украины.
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gruzinskaya-delegaciya-ne-golosovala-v-pase-za-rezolyucii-po-ukraine-sakvarelidze-760483.html
Современное грузинское правительство втихаря признает Крым российским, и даже отправляет детей в краденый Артек для изучения русского языка.
Димитри Шашкин считает, что вряд ли ученики 146-й школы поехали в Крым без ведома министерства: "Эта некрасивая история - еще один пример того, что правящая партия "Грузинская мечта" декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии - с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/chto-delayut-gruzinskie-deti-v-krymskom-arteke-920362.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=================================================================
В УКРАИНЕ ПРОВЛАСТНЫЕ, КОРРУМПИРОВАННЫЕ СУДЫ.
ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ - ЭТО ВСЕ РАВНО, ШО ПОЖАЛОВАТЬСЯ САМОМУ НА СЕБЯ.
НАПРИМЕР: У НАС ИЗ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА КОРРУПЦИЮ!!!
ТАКИЕ КАК: ЯЦЕНЮК, МАРТЫНЕНКО, ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО, "БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПРОКУРОРЫ", ГОНТАРЕВА, НАСИРОВ......................................
КРОМЕ ТОГО, НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, ОТСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИШЕНИИ СААКАШВИЛИ ГРАЖДАНСТВА.
НУ. КАКОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ТАКОЙ СИТУАЦИИ БУДЕТ ПОДАВАТЬ НА СУД?
В ТОЖЕ ВРЕМЯ: В СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКА МИХО В УКРАИНУ, ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ЛЕГИТИМНОГО ПАСПОРТА, ВОТ ТОГДА ОН МОЖЕТ ПОДАТЬ В СУД, НО УЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ.
ТУТ НУЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ САМ ФАКТ - НЕ ПРИЗНАНИЯ УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА СААКАШВИЛИ, ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ, ГЕШЕФТНОЙ ВЛАСТЬЮ ТОРГАШЕЙ.
Ответить
Ответить
Ответить
Обжалование решений и действий органов государственной власти -
это право гражданина Украины (ст.55 Конституции Украины),
а не обязанность.
Лицо осуществляет свои гражданские права свободно, по своему усмотрению.
(ст.12 Цивільний кодекс України).
Ответить
Ответить
Ответить