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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (700) Минюст (1217) Саакашвили (1973)

 Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст

саакашвили паспорт

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, лишенный указом Президента гражданства Украины, до сих пор не обжаловал это решение.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

"По информации, которую имею таких заявлений (об обжаловании решения о лишении гражданства - ред.) Не поступало! В Минюст точно! За справками прошу обращаться в ГСА (Государственная судебная администрация) и Высший административный суд!" - написал заместитель министра.

При этом он посоветовал обращаться за информацией к соратнику Саакашвили Давиду Сакварелидзе: "Лучше бы спросили у Сакварелидзе. Вроде бы он говорил, что как раз собираются такое заявление подавать".

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.

Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст 01
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неужели непонятно. ему насрать на Украину и на гражданство. ему пиар как воздух нужен!.
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ха Указ противоречит Конституции... а кому обжаловать Пециным продажным сучченым судьям.. КСУ куплен с потрохами
ВСУ также типа "реформирован"
все судьи 5 лет впервые назначаются Президентом
пожизненно Советом правосудия карманный ОРГАН и никакой он НЕ НЕЗАВИСИМЫЙ..
все путем...
бардкак в Украине такой ибо нет СУДА
например как в США там судье плевать ты Президент или бомж...
пока у на не появиться НЕЗАВИСИМЫЙ СУД такое ..лядство и будет
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Це ви про Петра...Дійсно,на днях піарився,що аж піна з рота йшла...На фронті немає втрат (це при тому,що обстріли НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ НІ НА ДЕНЬ!!!попереднього дня було 35 обстрілів,І ЦЕ ТІЛЬКИ ЧУДО,ЩО НЕБУЛО ЗАГИБЛИХ!!!АЛЕ ТУТ НЕМАЄ НІЯКОГО ДОСЯГНЕННЯ ПЕТРА!!!ВІН НЕ ПРИПИНИВ ОБСТРІЛИ!!!ТІЛЬКИ ЩАСТЯ ВРЯТУВАЛО ЖИТТЯ НАШИХ ХЛОПЦІВ ПІД ОБСТРІЛАМИ!!!),безвіз і про земельку,і про земельку,як то так,що неможна продавати...
А так ви вірно описали Петра Олексійовича Порошенко - "неужели непонятно. ему насрать на Украину и на гражданство. ему пиар как воздух нужен!" )))
Як по Фрейду)))
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уважающий себя и страну человек не стал бы провоцировать конфликт. Так что наличие пиара Саакашвили и депутатов имеется в наличии. Игры с государством не проходят.
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Я також кажу,якщо Петро Олексійович провокує конфлікт,то він не поважає ні себе,ні Україну...Шкода,що таку цинічну людину привели до влади...
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Уважающий себя и страну президент не позорил бы себя антиконституционным указом.По конституции нельзя лишить гражданства Украины,если оно единственное.
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Тут танки не пройдут!
Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст - Цензор.НЕТ 8283
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а для того чтобы обжаловать надо возвращаться в Украину?
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И вот... прямо на пункте пропуска, откуда ни возьмись- с десяток адвокатов, а Саакашвили требует передать им своё, уже написанное заявление, о незаконности лишения его гражданства! Тогда как??? Его действия шо, незаконны??? А мне кажется- в самый раз!
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ні , після факту забору документів))) тоді в самий раз
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А шо тут... заява правомерна, как мне, дилетанту, кажется. И, таким образом, он добивается цели- не ПРОНИКНОВЕНИЯ, а ВОЗВРАЩЕНИЯ в Украину. Для участия в судебном процессе, как Истец. Всё это- снимается на камеры... А там- такие СМИ, что далеко не сайт 0629, например... Пропустят? Скорее всего. Правда, для начала- на часа полтора в фильтрационный центр.
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це для будки мякший варіант, тіпа відстрочка, бо якщо за ним справді госдєп, то будка вже повинна в жито ховатися
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.. ТРЕБА ОСОБИСТО отримати Документ Про скасування Громадянства .. що Ви тут плетете ..
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ну так может он за этим и едет! а его не пускают!
абидна, чесслово!
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Все дуже просто. Від влади приїхали поліція та тітушки, за Міхо приїхали прості громодяни та ветерани АТО.
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там вони дорогенький, чи береза і ківа мають екслюзивне право так називатися
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поліціянти воювали в готелі в Бахмуті 3 дні у відрядженні, давай ще раз спробуй
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а давно у простых граждан есть автоматы с разрешением и крутые джипы жрущие как трактор. Да и денег видать у простых граждан дохера чтобы скататься из центра Украины на границу (1000 км в одну сторону). и времени свободного
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Десь таке я вже чув...Ааа,"папірєднфкф" так говорили...Погоріли ви шановний,ой погоріли...
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защищать саакашвили сейчас должен каждый гражданин Украины - ибо может оказаться следующим
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Тут дело даже не в нем. Просто Пэця сдулся окончательно и охамел.
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Ты решил, что я должен защищать базарную бабу сааку? За кого и что еще ты решил?
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Эта баба победила коррупцию и сделала из Грузии цивилизованную страну,а твои хозяева тырят и тырят,чтоб у них руки отсохли
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Что эта баба сделала в Грузии, лучше оценивать грузинам. Я вижу, что эта баба сделала в Украине - хрен целых, ноль десятых в Одессе и куча говна на Украину из-за границы. Если ты видишь больше, то шуруй в Краковец и защищай, а за меня решать нехрен.
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Ты порохобот выбрось нах минстецевскую методичку, а вместо нее почитай в сети: Михо был дважды!!! Президентом Грузии и был бы еще но по их Конституции нельзя более 2 раз.

В тоже время: пока твой оффшорный барыга набивал свои карманы, продавая соевый шоколад и с пальмовым маслом конфеты, Михо в это время садил за решетку коррупционеров и олигархов!!!

ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК СААКАШВИЛИ:

Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года


В 1984 году окончил среднюю школу № 51 Тбилиси с золотой медалью. В 1992 году с отличием окончил факультет международного права института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко[19][24


После окончания ВУЗа возвратился в Грузию, где работал юристом-консультантом в Государственном комитете по защите прав человека[24].

Получив грант, отправился в Международный институт прав человека в Страсбурге. Через год, как стипендиат Госдепартамента США, был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где в 1994 году получил степень магистра права[19].

Учился в Университете Дж. Вашингтона в Вашингтоне, стажировался в Академии европейского права во Флоренции и в Академии международного права в Гааге[5][24].

Работал в норвежском институте прав человека в Осло, затем в нью-йоркской юридической фирме Patterson, Belknap, Webb & Tyler, которая занималась правовым обеспечением американских нефтегазовых проектов в СНГ[19][24].

А ТЕПЕРЬ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ, ПОДУМАЙ ГОЛОВОЙ: КТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК, УВАЖАЕМЫЙ ВО ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ СААКАШВИЛИ, ИЛИ КРЫШЕВАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО?
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До тебя с первого раза не доходит? Я сказал: пусть грузинский народ оценивает его деятельность в Грузии. Я оцениваю его "заслуги" в Украине. На сей раз ПОНЯТНО????
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"хочетсясосать" то соси (карамельку) а не засирай сайт ...що зробив і робить твій "хазяїн" ми бачимо кожен день ...
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Лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі разом зі своїм сином, віце-президентом Європейського парламенту, євродепутатом Яцеком Саріуш-Вольським, а також групою українських політиків і народних депутатів виїхав із польського Ряшева (польськ. Rzeszów) у бік пункту пропуску через українсько-польський кордон "Краковець".
"Міхеіл Саакашвілі. Невелике включення з Ряшева. Виїзд на кордон", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook колишній український парламентар Єгор Фірсов, який веде онлайн-трансляцію з автобуса, яким їдуть політики.
Разом із М.Саакашвілі до українсько-польської кордону їде керівник фракції партії "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко і деякі нардепи з її фракції. Також в автобусі перебувають позафракційні нардепи Дмитро Добродомов і Віктор Чумак, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко.
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Прямая трансляция http://kiev1-cdn.lanet.tv/live/1008.m3u8 (смотреть в VLC)
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непрофесійно працюють рошенки...паляться як і кацапи.... :D

В соцмережах з'явилась інформація, що Львівська організація партії "Рух нових сил" скасувала зустріч Міхеїла Саакашвілі на ПП "Краківець", однак акція відбудеться.
Про це йдеться у заяві львівського крила партії в facebook.
"Будь-яка дивна інформація про скасування зустрічі Михайла, про те, що він вже в Україні і все подібне від імені людей, яких ви знаєте і яким довіряєте може означати, що їх "зламали", - наголошується у повідомленні.
"Зустріч відбудеться як було заплановано! Табір на кордоні в чудовій формі! Завтра очікуємо дуже багато людей з усієї країни!", - заявила львівська оргнанізація РНС.
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а завтра там чего делать? или мишико будет по эстонски границу переходить? в два дня уложится. или они там табором планируют стоять до зимы?
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там тітушки з кременчуга. дома зустрічать будеш хєроїв ?
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у вас зрадочертей ипанутая манера. вам задаешь конкретные вопросы а вы начинаете херь какую то писать. "скорпион" (если он и есть на границе) это полтавская фирма. в кремне - маленький филиал.
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В маршрутке с Саакашвили и Юльчик едет . И этот , как его ... В Батькивщине ... Адвокат ... Забыл фамилию
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О-ооооооооооооо , точно . Мене лень гуглить было ...
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народний деп. не може займатися адвокатською діяльністю
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Серёга Окунский может.
Потому что он на стороне ДОБРА !!!
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ну правильно.
Серьога Окунский - вторая половина Юлии Владимировны Власенко.
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Юльчика з нафталіну теж дістали. Губи як у коропа.
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"Губи як у коропа" - это пять!!!! до слез!!!!
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БРЕХНЯ на рівні посадових ОСІБ .. це КРИМІНАЛЬНИЙ злочин - ДЕ Документ про припинення Громадянства - на підставі якого Саакашвілі повинен звернутися в Суд .. ДЕ ? .. хто і коли Йому вручав ? ... отак ШАНОВНІ ... наберемося терпіння ..
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а минюст не хочет объяснить на каком основании его вообще лишили гражданства
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Барыга поплавилась от безнаказонасти решила что тут Мини Рашка и можно делать все что в голову всбредет ...
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Не розумію - як так бездарно можна було просрати довіру та піднесення народу всього за три роки, як це зробив Петро..
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Ну якщо яйця з одної сторони ахмєтка зажав, а з другої - ліпецький заводик придавив, тоді так і буває.
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та ти й три роки тому на нього плювався.

от як він просрав твою особисту довіру ?
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Короч на кордоні поклали лайф, водафон, працює тільки київстар. Вот машинка, яка глушить сигнал. Та й таке.Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст - Цензор.НЕТ 9443
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НУ, ПРЯМ ПИЛЯТЬ КАК ПОД КОПИРКУ: ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА - ЯНУКООВОЩ 2!!!

А ПЕТЮШКИ - ТИТУШКИ 2!!!

СНОВА ТЕ ЖЕ МЕТОДЫ ЯНУКООВОЩА - СИСТЕМА РАБОТАЕТ!!!

КАК И НЕ БЫЛО ЕВРОМАЙДАНА, НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК НЕ ЗА ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ КОРРУПЦИОННУЮ УКРАИНУ.................................................
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а кто в курсе - где гадя? что то молчит подозрительно. по идее она должна тоже встречать триумфатора
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она в камуфляже - одна из тех 40 титушек, которіх полиция окружила
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Саакашвили: Я не желаю Порошенко попадать в тюрьму, но если он меня похитит и передаст в Грузию, он сам себя на это обречет
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Не один барыга в мире и не один барыжное суд не имеют права лишать гражданства гражданина Украины.Барыга вбивает себе в крышку гроба предпоследний гвоздь.Последний вобъёт народ.
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Та коли вже нарештІ? Коли вже знедолений народ прожене клятого баригу? В якому році? Тільки обіцянки чути. Де дії?
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А що ти особисто уже "надiяв", багато? Надiявся, що хтось за тебе буде дiяти, а ти будеш бабло за срач в iнетi загрiбать лопатою? А хрен тобi в кишеню.
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Жанна Немцова стримит из автобуса, в котором Саакашвили направляется к границе.
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шо не ясно? Саакашвілі буде оскаржувати відібрання паспорта в в ЄСПлюдини.
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швили-збитый политик. Вчерашний день. У него нет будущего в Украине. швили, let's go to Georgia!
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Та ты шо? :D

По заявлению секретаря внешних отношений ЕНД Гиги Бокерия, "у Грузии сегодня есть назначенный Иванишвили премьер, который практически призывает Запад и свободный мир, не поставлять Украине оборонное оружие".

http://www.apsny.ge/2014/pol/1417056738.php

Грузинская делегация не голосовала в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию в отношении Украины.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gruzinskaya-delegaciya-ne-golosovala-v-pase-za-rezolyucii-po-ukraine-sakvarelidze-760483.html

Современное грузинское правительство втихаря признает Крым российским, и даже отправляет детей в краденый Артек для изучения русского языка.

Димитри Шашкин считает, что вряд ли ученики 146-й школы поехали в Крым без ведома министерства: "Эта некрасивая история - еще один пример того, что правящая партия "Грузинская мечта" декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии - с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/chto-delayut-gruzinskie-deti-v-krymskom-arteke-920362.html
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Ну так такого указа не существует на самом деле. Он не опубликован, по запросам адвокатам его не дают. Ни кто его в глаза не видел, все , что есть это запись Кивы в фэйсбуке. А это не документ.
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На психбольного со справкой Киву ссылаться, верх маразма.
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Чего эти идиоты добиваются? Гражданства Миша лишен. Ну не могут его погранцы пропустить в Украину, даже если бы хотели, есть закон. Даже если все эти придурки его в багажнике провезут в страну, занесут на руках или на воздушном змее, все это будет незаконное пересечение границы, что карается по закону.
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Саакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст
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В УКРАИНЕ ПРОВЛАСТНЫЕ, КОРРУМПИРОВАННЫЕ СУДЫ.

ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ - ЭТО ВСЕ РАВНО, ШО ПОЖАЛОВАТЬСЯ САМОМУ НА СЕБЯ.

НАПРИМЕР: У НАС ИЗ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА КОРРУПЦИЮ!!!

ТАКИЕ КАК: ЯЦЕНЮК, МАРТЫНЕНКО, ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО, "БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПРОКУРОРЫ", ГОНТАРЕВА, НАСИРОВ......................................

КРОМЕ ТОГО, НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, ОТСУТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИШЕНИИ СААКАШВИЛИ ГРАЖДАНСТВА.

НУ. КАКОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ТАКОЙ СИТУАЦИИ БУДЕТ ПОДАВАТЬ НА СУД?

В ТОЖЕ ВРЕМЯ: В СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКА МИХО В УКРАИНУ, ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ЛЕГИТИМНОГО ПАСПОРТА, ВОТ ТОГДА ОН МОЖЕТ ПОДАТЬ В СУД, НО УЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ.

ТУТ НУЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ САМ ФАКТ - НЕ ПРИЗНАНИЯ УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА СААКАШВИЛИ, ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ, ГЕШЕФТНОЙ ВЛАСТЬЮ ТОРГАШЕЙ.



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Аваков - Порошеко: 1:0! Этот срач нах не нужен Украине, кроме пауков в банке. Теперь Украину будут сношать по всему миру, из-за разборок авакова с порошенко. Мелкие интриганы, плюющие на имидж Украины.
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"не обжаловал"

Обжалование решений и действий органов государственной власти -
это право гражданина Украины (ст.55 Конституции Украины),
а не обязанность.

Лицо осуществляет свои гражданские права свободно, по своему усмотрению.
(ст.12 Цивільний кодекс України).
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Пеця, цыган цябе прыме (толькі з грашыма, якія ты накраў пад час прэзыдэнства) і дадона з сабой вазьмі - лука ўблюдкаў любіць.
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Вопрос президенту. Саакакшвили не свой, не хочет под одну дудку тырить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили не обжаловал решение о лишении его украинского гражданства, - Минюст
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