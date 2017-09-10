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 Политика Украины
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 Украинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире, - Турчинов

турчинов

Украина гордится достижениями отечественных конструкторов в создании самых современных боевых машин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом говорится в поздравлении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова по случаю Дня танкистов.

"С первых дней российской агрессии воины-танкисты мужественно и стойко защищают родную страну. Верные присяге, продолжая лучшие традиции украинской бронетанковой школы, вы отражаете вражеские наступления, прорываете оборону противника на Востоке Украины, защищаете боевые позиции, демонстрируя боевое мастерство и профессионализм. Вечная память и почет тем, кто не вернулся с поля боя. Мы никогда вас не забудем!

Украина гордится достижениями отечественных конструкторов в создании самых современных боевых машин, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. Украинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире! И именно новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных Сил Украины", - заявил Секретарь СНБО, пожелав "всем экипажам боевых машин всегда с победой возвращаться невредимыми с боевых задач".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские танкисты отмечают профессиональный праздник. ВИДЕО
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та не!
ждемс
а пока только титуше-петюшек автобусом вывезли с сиреной и матюками в спину
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Школа то так,но броню делают не качественно,барыги все крадут,да и ещё работают на врага.
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Ага , слышали уже . И про самую сильную Армию , которая чомусь оказалась 30 -й тоже слышали ...
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Щеки и животы наших барыг - самые мощные в мире. Тут даже снаряды будут бессильны перед ними.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире, - Турчинов
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