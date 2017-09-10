 Украинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО , об этом говорится в поздравлении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова по случаю Дня танкистов.

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"С первых дней российской агрессии воины-танкисты мужественно и стойко защищают родную страну. Верные присяге, продолжая лучшие традиции украинской бронетанковой школы, вы отражаете вражеские наступления, прорываете оборону противника на Востоке Украины, защищаете боевые позиции, демонстрируя боевое мастерство и профессионализм. Вечная память и почет тем, кто не вернулся с поля боя. Мы никогда вас не забудем!Украина гордится достижениями отечественных конструкторов в создании самых современных боевых машин, которые имеют отличные тактико-технические характеристики. Украинская бронетанковая школа - одна из самых мощных в мире! И именно новые танки "Оплот" уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных Сил Украины", - заявил Секретарь СНБО, пожелав "всем экипажам боевых машин всегда с победой возвращаться невредимыми с боевых задач".