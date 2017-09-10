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 Спорт
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 Украинская теннисистка Козлова обыграла россиянку Звонареву в финале турнира WTA

екатерина козловатеннис

Украинская теннисистка Екатерина Козлова выиграла турнир серии WTA Challenger, который проходил в китайском Даляне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

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В финальном матче 23-летняя спортсменка обыграла экс-вторую ракетку мира россиянку Веру Звонареву 6:4, 6:2.

Это первая победа Козловой на турнирах WTA. До этого у украинки были 5 одиночных титулов ITF, один из которых она выиграла в этом году в Риме.

После этой победы Козлова обновит свой персональный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на восемьдесят третье место.

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Поздоровляю.. Перемога над кацапнею - вдвічі приємніша..
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Греки,чтобы не драться придумали спортивные состязания. И только кацапня в традициях первобытных.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская теннисистка Козлова обыграла россиянку Звонареву в финале турнира WTA
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