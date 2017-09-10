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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Взрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство, - Геращенко

киев авто взрыв

Взрыв автомобиля на Бессарабской площади в Киеве 8 сентября полиция расследует как умышленное убийство.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель МВД, нардеп Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пока прошло совсем мало времени с момента, как произошла эта ужасная трагедия. На сегодня квалификация - это убийство... Целью было убийство Тимура Махаури", - сказал он.

Геращенко сообщил, что рассматриваются все версии: и личные отношения, и личные конфликты, и "какие-то финансовые обязательства".

"У Тимура Махаури был довольно широкий круг связей, в том числе в уголовном мире Украины. Поэтому рассматриваются версии каких-то генеральных разборок. Но не исключается версия действий российских спецслужб", - отметил Геращенко.

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По его словам, взрывчатка была заложена внутри автомобиля, в подлокотниках между передними сиденьями. Пока нет ответа, было ли это самодельное устройство, или что-то другое. Продолжаются экспертизы, опросы десятков свидетелей.

"Далее полиция должна найти заказчиков и организаторов. Я думаю, что в данном случае шансы есть", - добавил Геращенко.

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Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Є щось принизливо-ідіотське у тому, що керівник спецслужби однієї країни, звертається до керівника спецслужби країни, з якою його держава веде війну, із якимись невиразними закликами зупинитися.Загалом це навіть дуже небезпечна ознака того, що після трьох років війни з РФ голова СБУ все ще вірить в домовленості з росіянами, в чесну братську взаємодію, в моральність і тд.«Звертаюсь до Вас, як офіцер до офіцера...» Тьху, ти мля! Як діти дурні. Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Ну, ось маємо у відповідь, - якийсь російський колективний Кадиров-Бортніков-Путін відповів на стогін Грицака про те, що росіяни перейшли межу організовуючи теракти, черговим терактом в центрі Києва. І що тепер?Грицак із розпачу подасть у відставку? Застрелиться? Розплачеться? Запишеться на прийом до психоаналітика, бо його ігнорують? Віддасть наказ знищити Кадирова? Далі виколупуватиме з носа розкриті замахи на Геращенка?
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Надо же, а я думал как новогодний феерверк.
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Жирный антоха, тут как тут. А где ты и твой армянский хозяин раньше был, чтобы предотвратить этот взрыв?
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Тільки одне замовне вбивство в Україні було попереджено - це "замах" на життя "видатного державного діяча" антоші..
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Ні.. Того хотіли викрасти для наруги.. Можливо - для сексуального рабства..
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дайте антохе за это смелое заявление звание профессора и премию миллион
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ось стаття від "Гардіанс" ще за 2016 рік:
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/10/murder-istanbul-chechen-kremlin-russia-abdulvakhid-edelgireyev

Статя загалом про мочілово чеченів агентами ФСБ. Махаурі просто згадується як один кого розкручують на пожиттєве ув'язнення. Слідство надало відео де Махаурі з іншим агентом ФСБ обговорюють вбивство чечена:
The only man to be arrested for any of the killings is a shadowy figure who goes by the nickname "the Zone". Believed to be Chechen, the Zone was apprehended trying to enter Istanbul on a fake Georgian passport in the name of Temur Makhauri in 2012. He is currently on trial in Istanbul for his alleged role in a number of the previous murders; the key evidence is secretly taped video of the Zone meeting with a man claimed to be an FSB agent and discussing the murders of Chechens. The prosecution is calling for a life sentence.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство, - Геращенко
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