 Взрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство, - Геращенко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал представитель МВД, нардеп Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пока прошло совсем мало времени с момента, как произошла эта ужасная трагедия. На сегодня квалификация - это убийство... Целью было убийство Тимура Махаури", - сказал он.
Геращенко сообщил, что рассматриваются все версии: и личные отношения, и личные конфликты, и "какие-то финансовые обязательства".
"У Тимура Махаури был довольно широкий круг связей, в том числе в уголовном мире Украины. Поэтому рассматриваются версии каких-то генеральных разборок. Но не исключается версия действий российских спецслужб", - отметил Геращенко.
По его словам, взрывчатка была заложена внутри автомобиля, в подлокотниках между передними сиденьями. Пока нет ответа, было ли это самодельное устройство, или что-то другое. Продолжаются экспертизы, опросы десятков свидетелей.
"Далее полиция должна найти заказчиков и организаторов. Я думаю, что в данном случае шансы есть", - добавил Геращенко.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
1022 11
Материалы по теме: Убийство Тимура Махаури
Мощность взрывчатки в автомобиле Махаури составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте, - Шкиряк(56)
Пострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева находится в реанимации, есть угроза ампутации конечности, - врач(14)
На Махаури трижды покушались российские спецслужбы, - журналист(18)
Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Лорткипанидзе и сотрудником грузинских спецслужб, - журналист(130)
Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева (обновлено). ВИДЕО(217)
Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД(44)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/10/murder-istanbul-chechen-kremlin-russia-abdulvakhid-edelgireyev
Статя загалом про мочілово чеченів агентами ФСБ. Махаурі просто згадується як один кого розкручують на пожиттєве ув'язнення. Слідство надало відео де Махаурі з іншим агентом ФСБ обговорюють вбивство чечена:
The only man to be arrested for any of the killings is a shadowy figure who goes by the nickname "the Zone". Believed to be Chechen, the Zone was apprehended trying to enter Istanbul on a fake Georgian passport in the name of Temur Makhauri in 2012. He is currently on trial in Istanbul for his alleged role in a number of the previous murders; the key evidence is secretly taped video of the Zone meeting with a man claimed to be an FSB agent and discussing the murders of Chechens. The prosecution is calling for a life sentence.
Ответить
Ответить
Ответить