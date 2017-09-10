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 Общество
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Все про:гражданство (696) Львовщина (1624) Саакашвили (1964)

 Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор

краковец

Члены Львовской областной организации "Руха новых сил" отказались встречать лидера партии Михеила Саакашвили на пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщил координатор "Руха новых сил" на Львовщине Василий Курий на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Львовская областная организация "Руха новых сил" не будет участвовать в запланированной ранее акции встречи Саакашвили в пункте пропуска "Краковец" 10 сентября. Осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации "Руха новых сил" принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября", - написал Курий.

Он отметил, что решение об организации массовой встречи лидера партии было принято на условиях, что акция пройдет мирно и в рамках закона.

"В субботу лагерь был сформирован в 200 м от пункта пропуска, а руководителем лагеря был назначен координатор Львовской областной организации "Руха новых сил" Василий Курий. Около 20.00 я получил сообщение от начальника Львовской областной полиции Валерия Середы, что в сторону лагеря движется более десяти легковых автомобилей, в которых, по информации правоохранителей, есть зарегистрированное оружие. Я информировал службу безопасности лагеря и руководство партии. Член Совета партии "Рух новых сил" народный депутат Юрий Деревянко дал указание встретить колонну, осмотреть автомобили и не позволить проникновения никакого оружия, даже легального, на территорию палаточного городка. Как только руководители лагеря вместе с правоохранителями остановили колонну при въезде, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе отстранил меня от руководства лагерем", - рассказал Курий.

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По его словам, "осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации "Руха новых сил" принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября".

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Львовская организация Руха новых сил не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор 01
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Друже. Навіщо мені Буш з його флотом. Що РЕАЛЬНОГО зробив цей чоловік для України опруч балаканини по ТВ? Давай оцінювати по справам для України і її народа
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О! Разумный вопрос среди потока бестолковых славословий.
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Саакашвили приедет в 13-00 в Украину . Удачи ему .
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Желательно, чтоб 13.03 он уехал. Як кажуть кацапы - скатертью дорога.
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Дважды желательно, чтобы он никуда не уехал. Он не к тебе едет. Провожай скатертью только своих личных друзей.
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Советовать будешь своим кацапским друзьям, мне как избирателю Украины и налогоплательщику такой кандидат в президенты, а просто песдабол, нахер здесь не нужен.
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Клоуны... Злочинна влада "посылает титушек" и тут же требуют от злочинной влады защиты
Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор - Цензор.НЕТ 7226

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дЭбил ты нормально умеешь читать или порохобтская троллятина .
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Вот вам и новые "неподкупные" лица в политике...
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Тоже мне партия. Какое-то фуфло. И на что они тогда расчитывают? Точно там засланые казачки, потому как не могут не понимать, что без Саакашвили они почти никто.
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Близится!
Близится!
Явление Христа народу!
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Консервы взорвались. Сколько их еще будет.
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Должен был приехать в 12.00, но не приехал. Теперь говорят о 12.30.

Вот трансляция:

https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q
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Ебнулись люди со скалы. Столько достойных людей положили свою жизнь за Украину которых не чтят. Столько достойной крови, народа украинского сидят во тьме и без Украины в Украине. Они пришли встречать засланного грузина, который НОЛЬ для Украины, который рвется к деньгам чего абсолютно не скрывает.. Я вот сижу и думку гадаю. Каким нужно быть дебилом чтобы вестись на эти трюки и кто и с какой целью проплатил вот это сборище
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ярош, курвий, толкутся у промежности барыги. кто отсосёт ловчее.
саак человек к сожалению не умный. кадры его - машагайдар, сашаборовик, курвий этот - говно отчётливое. как можно с ними работать?
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зашифрованные ПР и КПУ назвались новой организацией.Но вот гнилое нутро-то старое....)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор
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