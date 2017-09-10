 Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор

Об этом сообщил координатор "Руха новых сил" на Львовщине Василий Курий на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Львовская областная организация "Руха новых сил" не будет участвовать в запланированной ранее акции встречи Саакашвили в пункте пропуска "Краковец" 10 сентября. Осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации "Руха новых сил" принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября", - написал Курий.
Он отметил, что решение об организации массовой встречи лидера партии было принято на условиях, что акция пройдет мирно и в рамках закона.
"В субботу лагерь был сформирован в 200 м от пункта пропуска, а руководителем лагеря был назначен координатор Львовской областной организации "Руха новых сил" Василий Курий. Около 20.00 я получил сообщение от начальника Львовской областной полиции Валерия Середы, что в сторону лагеря движется более десяти легковых автомобилей, в которых, по информации правоохранителей, есть зарегистрированное оружие. Я информировал службу безопасности лагеря и руководство партии. Член Совета партии "Рух новых сил" народный депутат Юрий Деревянко дал указание встретить колонну, осмотреть автомобили и не позволить проникновения никакого оружия, даже легального, на территорию палаточного городка. Как только руководители лагеря вместе с правоохранителями остановили колонну при въезде, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе отстранил меня от руководства лагерем", - рассказал Курий.
По его словам, "осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации "Руха новых сил" принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября".
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Смотреть YouTube
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Близится!
Явление Христа народу!
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Вот трансляция:
https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q
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саак человек к сожалению не умный. кадры его - машагайдар, сашаборовик, курвий этот - говно отчётливое. как можно с ними работать?
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