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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Россия (72203) торговля (853) Госстат (93)

 Объем торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

торговля

В первой половине 2017 года товарооборот между Украиной и Российской Федерацией вырос, несмотря на санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко, ссылаясь на данные Госстата.

Автор указывает, что географическая структура украинского экспорта с прошлого года не претерпела особых изменений. В данный момент его максимальный объем приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет.

"Именно в эти регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы", - говорится в статье.

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Объем торговли между Украиной и РФ вырос, - Зеркало недели 01
Отмечается, что объем импорта, в то же время, повысился на 29%.

"Несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки. За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", - указывает автор.

По словам автора статьи, объем импорта из России зависит не от желания Украины покупать, но, скорее, от невозможности диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.

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Два дні нічого не давати,крім води-через два дні будуть їсти любий корм.
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Вырос товарооборот с агрессором - патриотизм ?
А может нет никакой агрессии, просто барыги продают Украину по кускам.
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На каждом рабочем месте, простой труженик, получая зарплату за проданный в паРашу товар, продаёт Украину по кускам?
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Меня время от времени - порохотом называют, а сегодня даже - оккупант.
Мои посты есть на странице или они не порохоботные?
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таки откликнулся и фактически признался в порохоботстве?)а как все отрицал)
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Трэба перакласьцi на iншую мову мае пытаньне?

Мои посты есть на странице или они не порохоботные?
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В 2014 году гражданин Порошенко Пётр Алексеевич выиграл президентские выборы, пообещав закончить АТО за несколько недель, тысячу гривен в день военным, и миллион страховки. Дееспособная, патриотически настроенная, активная часть населения откликнулась с энтузиазмом, и приняла непосредственное участие в войне за независимость. Ватное большинство клюнуло на сакральное "Выборы в один тур - конец войне", и обеспечило 54% голосов.

Теперь гражданин Порошенко с мизерным рейтингом прямо заявляет, что он не собирается воевать с Россией, потому что у неё вторая по силе армия в мире. Словно в 2014-м было иначе. Как будто он не догадывался даже, идя на выборы президента, что воевать придётся именно с Россией, которая тогда уже аннексировала Крым, и вскормила сепаратизм на востоке Украины. Теперь президент называет Российскую Федерацию агрессором - для внутреннего пользования, и делает всё для увеличения товарооборота с оккупантом, и для своего кармана.

В 2014-м война гражданину Порошенко оказалась как нельзя кстати для узурпации власти. В последующие годы война стала способом зарабатывания барышей на военных заказах, и основанием для подавления инакомыслия в стране. Теперь спекуляции на войне - единственное, что удерживает олигарха Порошенко на вершине пищевой цепочки. Поэтому он не собирается заканчивать войну ни в какой способ - ни победой, ни поражением. Для него настоящий мир - смерти подобен. В этом суть ежегодного послания президента парламенту.
© Юрий Касьянов
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Вчера ездил на рыбалку .
Рыбачил в районе карьера , Правый берег , Запорожье .
Проезжал ж.д.переезд возле карьера , ждал пока освободят переезд .
Так вот - сотни новых вагонов под щебень , сотни , сколько видит глаз .
И на каждом аккуратно выведенно :
г. Белгород .
ЮВРЖД .
Вот так-то .
Кто-то погибает , кто-то бабки складирует .
И все мы знаем , кто .
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Ну офигеть, продали на лярд зелени меньше чем купили.
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В 2013 году отрицательное сальдо торгового баланса достигло 8% ВВП, в 2014 - 4%, 2015-2 %
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"Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки.Источник: https://censor.net.ua/n454701"
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Ахриненно!..Это называется привет нашим бойцам на передке ,от гребанных барыг!
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Всі, хто торгує з кацапами - сєпари і казли. Підкреслюю - всі!
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странные вы, президент только об этом много говорил мол от газа отказались, торговлю закрыли, а нефть покупаем все равно.... и поручил Гройсману и депутатам разработать план действий как с этим покончить. Кому не лень найдите полный текст обращения президента к депутатам Украины...
Польша со своими 500 тыс. $ феноменально порадовала
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Кстати да, это ещё не учитывается газ, который закупается в паРашке через словацких посредников.
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А сегодня - еще один погибший на востоке! Чей-то муж, отец, брат...Извините, отвлекся : так что, растут объемы торговли с РФ? Вот радость - так радость!
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Если эти весёлые чиновники-торгаши пизывают народ порадоваться вменсте с ними,то,вероятнеее всего,они глубоко ошибаются...Все эти полукриминальные контрабандные торговые сделки через посредничество ОРДО и напрямую-пинок украинской политике "придавления агрессора санкциями".Запад из=за Украины (в том числе ..после Сирии) наложил на РФ санкци,снизив торговлю,а тут наш "Глав-Барыга" всё портит,делая Украину очень неудобным и ненадёжным партнёром запада....Враньё,которое вылетает со слянями "Глав-Барыги",что "альтернативы нет" уже вызывает не насмешку,а желание двинуть в морду,Как же мы будем выступать страной-истцом в Гаагском трибунале ,призывая покарать военного агресора -РФ?..Что нам будет отвечать на вопрос-"А если это ваш военный агрессор,то почему вместо крутых санкций,вы увеличиваете товарооборот?Значит,он-не агресор,а торговый выгодный партнёр...тогда чего вы нам компостируете мозги с этим иском?"....
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Сименс, да? мышибратья? ну-ну... а ВСУ будет принимать участие в учениях "Запад-2017" (или как они там называются в Беларуси) или участие на следующий год запланировано?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъем торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"
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