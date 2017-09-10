 Объем торговли между Украиной и РФ вырос, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко, ссылаясь на данные Госстата.
Автор указывает, что географическая структура украинского экспорта с прошлого года не претерпела особых изменений. В данный момент его максимальный объем приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет.
"Именно в эти регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы", - говорится в статье.
Отмечается, что объем импорта, в то же время, повысился на 29%.
"Несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки. За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", - указывает автор.
По словам автора статьи, объем импорта из России зависит не от желания Украины покупать, но, скорее, от невозможности диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.
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А может нет никакой агрессии, просто барыги продают Украину по кускам.
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Мои посты есть на странице или они не порохоботные?
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Мои посты есть на странице или они не порохоботные?
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ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДНИЙ МАЙДАН ПОРОШЕНКО. ЧАСТЬ 3
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В 2014 году гражданин Порошенко Пётр Алексеевич выиграл президентские выборы, пообещав закончить АТО за несколько недель, тысячу гривен в день военным, и миллион страховки. Дееспособная, патриотически настроенная, активная часть населения откликнулась с энтузиазмом, и приняла непосредственное участие в войне за независимость. Ватное большинство клюнуло на сакральное "Выборы в один тур - конец войне", и обеспечило 54% голосов.
Теперь гражданин Порошенко с мизерным рейтингом прямо заявляет, что он не собирается воевать с Россией, потому что у неё вторая по силе армия в мире. Словно в 2014-м было иначе. Как будто он не догадывался даже, идя на выборы президента, что воевать придётся именно с Россией, которая тогда уже аннексировала Крым, и вскормила сепаратизм на востоке Украины. Теперь президент называет Российскую Федерацию агрессором - для внутреннего пользования, и делает всё для увеличения товарооборота с оккупантом, и для своего кармана.
В 2014-м война гражданину Порошенко оказалась как нельзя кстати для узурпации власти. В последующие годы война стала способом зарабатывания барышей на военных заказах, и основанием для подавления инакомыслия в стране. Теперь спекуляции на войне - единственное, что удерживает олигарха Порошенко на вершине пищевой цепочки. Поэтому он не собирается заканчивать войну ни в какой способ - ни победой, ни поражением. Для него настоящий мир - смерти подобен. В этом суть ежегодного послания президента парламенту.
© Юрий Касьянов
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Рыбачил в районе карьера , Правый берег , Запорожье .
Проезжал ж.д.переезд возле карьера , ждал пока освободят переезд .
Так вот - сотни новых вагонов под щебень , сотни , сколько видит глаз .
И на каждом аккуратно выведенно :
г. Белгород .
ЮВРЖД .
Вот так-то .
Кто-то погибает , кто-то бабки складирует .
И все мы знаем , кто .
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Смело !
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Польша со своими 500 тыс. $ феноменально порадовала
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