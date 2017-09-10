 Российская журналистка Латынина покинула РФ: "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно"

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Своей отъезд Латынина прокомментировал по Skype в эфире собственной программы на радиостанции "Эхо Москвы". По ее словам, она вместе с родителями находится за границей.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - подчеркнула она.

Журналистка сообщила о том, что не жалеет об испорченном имуществе, но напугана готовностью поджигателей к человеческим жертвам.

"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", - отметила Латынина.

По ее словам, на тот момент она уже покинула пределы России, дома оставались только родители.

"И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный. Если бы он ее не тушил, она бы спалила дом, потому что пламя било на четыре метра", - рассказала журналистка.

Она также прокомментировала получение премии от "лояльного к власти" Союза журналистов России.

"Я как-то не собиралась вести репортажи под пулями и даже вот надеялась, что машина моя, которая в прошлое воскресенье, что она загорелась сама. Родители мои были совершенно уверены, что она загорелась сама. Как выяснилось, она была все же подожжена. То есть получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину снизошел благодатный огонь", - пояснила Латынина.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июля неизвестные опрыскали едким газом дом Латыниной. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.



