 Российская журналистка Латынина покинула РФ: "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно"

Своей отъезд Латынина прокомментировал по Skype в эфире собственной программы на радиостанции "Эхо Москвы". По ее словам, она вместе с родителями находится за границей.
"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - подчеркнула она.
Журналистка сообщила о том, что не жалеет об испорченном имуществе, но напугана готовностью поджигателей к человеческим жертвам.
"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", - отметила Латынина.
По ее словам, на тот момент она уже покинула пределы России, дома оставались только родители.
"И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный. Если бы он ее не тушил, она бы спалила дом, потому что пламя било на четыре метра", - рассказала журналистка.
Она также прокомментировала получение премии от "лояльного к власти" Союза журналистов России.
"Я как-то не собиралась вести репортажи под пулями и даже вот надеялась, что машина моя, которая в прошлое воскресенье, что она загорелась сама. Родители мои были совершенно уверены, что она загорелась сама. Как выяснилось, она была все же подожжена. То есть получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину снизошел благодатный огонь", - пояснила Латынина.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июля неизвестные опрыскали едким газом дом Латыниной. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.
В августе 2016 года неизвестные облили журналистку нечистотами. Представители правоохранительных органов подтвердили факт того, что нападение на Латынину было связано с ее профессиональной деятельностью.
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П.С. Пионтковский мне более внушает чем Ю.Л.
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Глазки бегали, голосок срывался...
Постоянное ощущение от той программы - кто следущий, неужели и меня пристрелят?
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и еще по-моему какому-то журналюге, который ведет "патриотические" репортажи из Сирии...
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В остальном же типичный набор парашного либераса:
- Крым отжали незаконно, но люди же проголосовали...
- Украина полна нацистов...
- Я бы даже не против их независимости если там будет русский язык...
- Украина это квазигосударство как Палестина...
И т.д. и Т.П.
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Соединяем и получаем: с высокой вероятностью Латынина сама огранизовала поджог своей старой таратайки, потому что любить/неюбить рашу из Германии ГОРАЗДО финансово приятнее под ярлыком "гонений режима", чем реально искать честную журналистскую работу.
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потому культ сталина как никогда возродился и окреп.
Думаю, что после чисток в росии - снова будет оттепель и снова во всем будет виноват... уже покойный сталин.
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http://censoru.net/21109-putinskiy-propagandist-dorenko-otchetlivo-obyasnil-pochemu-putin-boitsya-i-otkupaetsya-ot-kadyrova.html
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И, в отличие от диванных военов, получала реальные угрозы и пакости от упоротых поцреотов, но продолжала говорить.
Такое ощущение, что местные знатоки Латыниной знают о её позиции только из заголовков дискредитирующих статей, написанных кремлеботами
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З ТарТарари втікають усі хто може!!!!!!!! Залишаться ті хто захоче жити погано і недовго.
Пізніше "ординські новітні історики " будуть переконувати, що рассеяне живуть по усьому світові, і усюди необхідно їх захищати.
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впрочем, кто не читал её вейскую империю настоятельно рекомендую - класс.
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бензобак не взорвался хотя бы потому, что это не кино бензин не взрывается, а только горит.
взорваться могут только его пары в определённой пропорции смешанные с воздухом.
И...сточник: https://censor.net.ua/n454700
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