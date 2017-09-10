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 Общество, За рубежом
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Все про:журналистика (2537) преследование (366) Россия (72203)

 Российская журналистка Латынина покинула РФ: "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно"

латынина

Российская журналистка Юлия Латынина уехала из России после недавнего поджога неизвестными ее автомобиля.

Об этом сообщает "Дождь", информирует Цензор.НЕТ.

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Своей отъезд Латынина прокомментировал по Skype в эфире собственной программы на радиостанции "Эхо Москвы". По ее словам, она вместе с родителями находится за границей.

"Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - подчеркнула она.

Журналистка сообщила о том, что не жалеет об испорченном имуществе, но напугана готовностью поджигателей к человеческим жертвам.

"Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", - отметила Латынина.

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По ее словам, на тот момент она уже покинула пределы России, дома оставались только родители.

"И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный. Если бы он ее не тушил, она бы спалила дом, потому что пламя било на четыре метра", - рассказала журналистка.

Она также прокомментировала получение премии от "лояльного к власти" Союза журналистов России.

"Я как-то не собиралась вести репортажи под пулями и даже вот надеялась, что машина моя, которая в прошлое воскресенье, что она загорелась сама. Родители мои были совершенно уверены, что она загорелась сама. Как выяснилось, она была все же подожжена. То есть получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину снизошел благодатный огонь", - пояснила Латынина.

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Напомним, в ночь с 18 на 19 июля неизвестные опрыскали едким газом дом Латыниной. Пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.

В августе 2016 года неизвестные облили журналистку нечистотами. Представители правоохранительных органов подтвердили факт того, что нападение на Латынину было связано с ее профессиональной деятельностью.
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вибухають якраз неповні баки, навіть порожні .
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Журналистка )) Нифига не понимает. Зато вкладывает в уши тем,кто понимает более чем.
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Латынина -оппозиционная к путинскому режиму журналистка и имела несколько покушений на себя,поэтому ее выезд из РФ правильный шаг,там сейчас опасно для всех нормальных честных людей.
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Похожа на первобытного человека,реконструкции по черепу,Герасимова )
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я это пытаюсь понять уже добрые полгода. Полагаю,на стороне бабла.
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"Чья сторона" - было сказано фигурально. В смысле с нами или нет )))
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Она против путинского режима. Это не обязательно означает, что она с вами. По крайней мере, она против всего того, что путинский режим сделал в Украине.
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Что вы здесь воете? У нас сочувствующих в мордоре - раз два и обсчелся. Чем больше подобных фактов и заявлений, тем скорее мордор развалится
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Все они на своей стороне. После 4-х лет войны не верю ни кому из них. И тому актеришке,-пашинин или как его там, что типа в ВСУ на стороне Украины воевать пришел. Не получилось с ярошем (не вышел в президенты), с савченко (еще смешнее),- других типа "обиженных" готовят.
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-"" у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный" ох и овца😆😆😆😆
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Баба с возу как говорится.... Тем более любой руссолиберал кончается на украинском вопросе.
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Страшно мені, коли я бачу це обличчя і цю зачіску. Жіночка з розряду "я скільки не вип'ю".
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Якщо навіть такі звідти тікають, то то вже означає діагноз всій країні.
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Из России выдавливаются последние капли мозга. Прискорбно.
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Они всегда жили без мозгов, мозги они отторгают как инородное тело, а у тех что срослось, тех убивают или выдавливают. Все пучком, нормальный процесс превращения территории в Нигерию.
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ага или закладываются новые консервы, вместо "взорвавшихся"
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Как я понимаю- вся её болтовня контролировалась и дозировалась. И ей было достаточно комфортно. А тута- такой пердимонокль: нашлись какие-то, которые не принимали участия в этом процессе- контроля и дозировки. И вот тогда-то бак оказался как раз таким, что необходимо для свалить...
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Я хорошо помню ее в "Коде доступа" после убийства Немцова.
Глазки бегали, голосок срывался...
Постоянное ощущение от той программы - кто следущий, неужели и меня пристрелят?
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Територія велика, дурнів вистачає. Може хтось й стрельнув би. З цікавості, чи влучить.
)))
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Ху@ню не надо писать - у "имперцев" она враг №1. Тот факт, что "Эхо" не прикрыли говорит лишь о том, что власти пытаются пустить пыль в глаза миру о якобы имеющейся оппозиции. На самом деле им (либеральной оппозиции) делают жизнь невыносимой внутри страны. Не все это выдерживают.
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"Ухо Москви" паршиве радіо...Напівпраду подають, як журналіську об'єктивність,а напібрехню,як авторитетну думку експертів.А Латиніна на мого сусіда Колянича схожа..
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а не ей ли недавно вручали какую-то премию?
и еще по-моему какому-то журналюге, который ведет "патриотические" репортажи из Сирии...
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вот так вот мадам ....а надо было вместе со всеми украинцев боятся в тёмное время суток , да царя в срамное место не стыдясь лобызать , вот и жила бы не страшась в расссеюшке
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В кАзламордии всё, что у других - в т. ч. и в Украине, воспринимается хиханьки-хаханьки. Но когда петух, двуглавый, клюнет в задницу - тогда караул.
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Латиніной дійсно погрожували та жорстко троліли на своїх форумах , на військових форумах, раша небезпечна країна.
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Да все потихоньку . кто при уме свалят с параши .Останутся одни скрепоносцы и сраколизы !
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Других им и не надо. Тупые рабы. Символ лишнехромосомных - это автомойщик-заправщик моторола
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Типова москальська лизоблюдка: до тих пір, поки хуйло "мочило" її колег, вона була впевнена, що це "справедлива кара за недостатню їх лояльність "великій державі", тепер, коли не залишилось на расєї "політковських" з "нємцовими" і кремлівський молох дихнув смородом своєї пащі на таких як вона, то одразу постало питання "а мене за що?!" Мокшанці, так вам всім і треба! Ви своїм "вєлікорусським" чванством вигодували хуйло-монстра, щоб він їв "хохлів", "чурок", "піндосів" та інших, але ми навчились бити його по бридкій пиці і тоді ваш "лідер" став пожирати вас самих!!! Будьте ви прокляті (а ще краще - забуті) в віках до сорокових поколінь!!!
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Думаю, надо позвать оппозиционную журналистку в Киев. А что, всяким максаковым можно, а ей нет?
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Единственное за что нужно отдать ей должное это полная, абсолютная, безкомпромисная ненависть к рамзанке дырову, которого она поносит при любом сдучае, что в условиях рашки конечно весьма достойно.
В остальном же типичный набор парашного либераса:
- Крым отжали незаконно, но люди же проголосовали...
- Украина полна нацистов...
- Я бы даже не против их независимости если там будет русский язык...
- Украина это квазигосударство как Палестина...
И т.д. и Т.П.
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Это её мнение, она имеет право так думать. По крайней мере, в любом нормальном государстве (коими пока не являются Россия и Украина), за такое не преследуют. Я в смысле "парашного либераса".
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Есть гораздо более правдоподобная версия. И начинается она с потулата "Латынина страдает от искренней, но неразделенной, любви к имперскости педорашии!". Вторая аксиома - педорашию ВСЕГДА удобнее и интереснее любить из Европы.

Соединяем и получаем: с высокой вероятностью Латынина сама огранизовала поджог своей старой таратайки, потому что любить/неюбить рашу из Германии ГОРАЗДО финансово приятнее под ярлыком "гонений режима", чем реально искать честную журналистскую работу.
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Так, а ще непогано на своїй любові заробила, якщо всю сім"ю вивезла на пмж до Європи.
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Как у Жданова: "...Я в Париже буду родину любить...". "...Если все так будут драпать - скоро весь прогнивший запад говорить будет на русском языке..." А потом придут из россии защищать права русскоязычных.
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"...бензобак не взорвался, только потому что был неполным..." Взрывается не бензин, а пары бензина.﻿.
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От навіть і до такої черга дійшла. Хто далі? Кисельову треба більше старатися - раптом вирішать, що він мало вялікую скрєпу любить.
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Меня умиляет факт,что половина из запостивших обсуждает ,что взорвался бы неполный бак. Да какач разница??!! Смысл статьи не в баке,а в том,что в мордоре начинается реальный 37 год.
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Обговорюють не факт неповного чи повного баку, а факт некомпетентності заяви Латиніної або її чергової брехні.
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37 - это в точку.
потому культ сталина как никогда возродился и окреп.

Думаю, что после чисток в росии - снова будет оттепель и снова во всем будет виноват... уже покойный сталин.
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Россия - это страна, где народ готов пожертвовать своей жизнью ради вождя, и вождь, который готов пожертвовать народом ради своей жизни.

http://censoru.net/21109-putinskiy-propagandist-dorenko-otchetlivo-obyasnil-pochemu-putin-boitsya-i-otkupaetsya-ot-kadyrova.html



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Я ещё могу понять ватников ЯПа, состязающихся в остроумии по поводу её внешности или стрелок осциллографа, но, как человек, прослушавший практически все выпуски "кода доступа" с 14 года и до 17-го - не понимаю, почему вижу подобное на Цензоре - известном оплоте вышиватников. Ведь во всех своих эфирах она непримиримо и последовательно чмырила путина, кадырова, пескова, всю провластную верхушку, обвиняя их в том, что её страна (россия), из-за них скатилась на мировые задворки, с самого начала агрессии на востоке Украины, даже с крымских событий - высмеивала "ополченцев", называя их отбросами общества и легитимизированными террористами, популяризировала Н. Савченко, когда та ещё сидела в российской тюрьме, объясняла, что её обязательно обменяют на тех ГРУшников и много, много чего ещё говорила неудобного для кремля.
И, в отличие от диванных военов, получала реальные угрозы и пакости от упоротых поцреотов, но продолжала говорить.
Такое ощущение, что местные знатоки Латыниной знают о её позиции только из заголовков дискредитирующих статей, написанных кремлеботами
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Все что вы должны знать о руССкой вонючей душе.


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Як би там не було - про причини ......
З ТарТарари втікають усі хто може!!!!!!!! Залишаться ті хто захоче жити погано і недовго.
Пізніше "ординські новітні історики " будуть переконувати, що рассеяне живуть по усьому світові, і усюди необхідно їх захищати.
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неужели спряталась у возлюбленного кадырки. так любит брутальных самцов, а как встретились, так в бега...
впрочем, кто не читал её вейскую империю настоятельно рекомендую - класс.
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"...у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный..."

бензобак не взорвался хотя бы потому, что это не кино бензин не взрывается, а только горит.
взорваться могут только его пары в определённой пропорции смешанные с воздухом.
И...сточник: https://censor.net.ua/n454700
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Если евреи побежали с паРашки, то совсем плохи дела у "скрепнутых", скоро настанет полный "пушной сибирский зверёк"!
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Ко мне приехала тетка, кототорая живет в Курске. Вчера я ее повел на День города в Днепре. Она сильно удивлыялсь почему нет военных и дети не в военной форме не поют военные песни, как это происходит сегодня во всей Раше. Мне ее стало жалко...
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Удивительно как в одной теме вата и вышивата слились в экстазе!!! Или это стецьки с ольгинцами ? Но цель одна - сами безмозглые и другим мозги засрем... Печалька((
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на неё уже несколько раз нападали. началось после того, как она стала рассказывать про пригожина. он кореш уйла и руководитель ольгинских троллей. пригожин мразь редкая.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская журналистка Латынина покинула РФ: "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно"
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