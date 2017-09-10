 Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.
"Сегодня утром российско-террористические войска открыли огонь в направлении дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Обстрел начался в 7.20, вскоре после начала работы контрольного пункта "Майорское". Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы начали разрываться неподалеку от контрольного поста "Майорское", который расположен на первой линии", - сказано в сообщении.
Чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, пограничники приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы.
В 7.50 обстрел закончился. Работа КПВВ была возобновлена, сообщают пограничники.
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Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот!
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система?
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы.
Опять же, уговаривать не надо
Страну, еще немного потерпеть.
Сам Президент - начальник шоколада.
Ну, а Премьер - такая себе, плеть.
Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Спокойно, убедительно, умело,
Звучат пустопорожние слова.
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10 сент. 2015 г. - Сергей Згурец напомнил, что химическое оружие последний раз ... что "
Ivan Sulima Хочете трошки "зради? Сьогодні до мене друг атовець привів однополчанку, що мусить рухатись транзитом через Дніпро, бо маю можливість пристроїти когось тимчасово. Дитині лише десь 25, але зовсім хвора. По тілу синці і кашель до рвоти. Навіть не медик, але бачу, що це отруєння. Дівчина каже, що це якісь постріли були над їхніми шанцями. Це не є приводом для занепокоєння? Але наші керівнички ні гу-гу. Мовби все так, як і має бути. Вам не здається, що ми всі сидимо на пороховій діжці з цим Баригою? Але врятується один Барига?Гелетей: Россия применяет в Украине новейшее оружие и ..
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А 40 тищ дамбаських бандюків стояли осторонь?
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