EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия
  1365  14
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3049) обстрел (6869)

 Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба

обстрел

Утром в воскресенье, 10 сентября, российско-террористические войска обстреляли из гранатометов украинские позиции неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром российско-террористические войска открыли огонь в направлении дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Обстрел начался в 7.20, вскоре после начала работы контрольного пункта "Майорское". Террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы начали разрываться неподалеку от контрольного поста "Майорское", который расположен на первой линии", - сказано в сообщении.

Чтобы не допустить жертв среди мирных граждан, пограничники приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы.

В 7.50 обстрел закончился. Работа КПВВ была возобновлена, сообщают пограничники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось, - штаб АТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говнокомандующему на это наплевать, это же его торговые партнёры укропов кошмарят, он все силы бросил на поимку грузина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сатана бесится. От бессилия и неудавшейся попытки влезть в овечью шкуру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли вже та наволоч пощезне з нашої землі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Колиу собаки блохи,їх трують,а не чекають коли вони самі підуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви так описуєте цю "проблему" наче вона незначна та швидко вирішується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якбі Барига не кормив Лугандон у 2016-16 роках,бліх би поменьшало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эту болезнь искоренять надо только радикальными методоми уговариванием это уже не поможет
 показать весь комментарий
Ответить
 
****
Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот!
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система?
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы.
Опять же, уговаривать не надо
Страну, еще немного потерпеть.
Сам Президент - начальник шоколада.
Ну, а Премьер - такая себе, плеть.
Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Спокойно, убедительно, умело,
Звучат пустопорожние слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что будет, если Россия рискнет применить на Донбассе ...

10 сент. 2015 г. - Сергей Згурец напомнил, что химическое оружие последний раз ... что "
Ivan Sulima Хочете трошки "зради? Сьогодні до мене друг атовець привів однополчанку, що мусить рухатись транзитом через Дніпро, бо маю можливість пристроїти когось тимчасово. Дитині лише десь 25, але зовсім хвора. По тілу синці і кашель до рвоти. Навіть не медик, але бачу, що це отруєння. Дівчина каже, що це якісь постріли були над їхніми шанцями. Це не є приводом для занепокоєння? Але наші керівнички ні гу-гу. Мовби все так, як і має бути. Вам не здається, що ми всі сидимо на пороховій діжці з цим Баригою? Але врятується один Барига?​Гелетей: Россия применяет в Украине новейшее оружие и ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Наемники РФ обстреляли"
А 40 тищ дамбаських бандюків стояли осторонь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так бы по Краковец жахнуть или по Банковой, чтобы мозги и на место встали
 показать весь комментарий
Ответить
 
сейчас шоколадным донбасс покуй краковец форпост шоколадников
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли украинские позиции возле КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти