 За трое суток в ходе спецоперации по всей Украине изъято: 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что с начала спецоперации, с 6 сентября, задокументировано 541 правонарушение, связанное с незаконным оборотом оружия.
Так, на территории Киевской области по месту жительства 28-летнего мужчины работники полиции изъяли пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Кроме того, изъято 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова.
На Закарпатье правоохранители на улице остановили мужчину, который в полиэтиленовом пакете нес гранату и 20 патронов. В дальнейшем полицейские разыскали его тайник, откуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, 6 гранат и 100 патронов.
Оперативники Херсонщины обнаружили и изъяли автоматическую винтовку АКСУ-74 и 30 патронов к ней.
По всем фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
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