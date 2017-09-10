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 Политика Украины
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 За трое суток в ходе спецоперации по всей Украине изъято: 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств, - Нацполиция

С 6 сентября на территории Украины начались усиленные спецмероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота взрывоопасных предметов. Главная цель - предупредить несчастные случаи и преступления с использованием оружия и боеприпасов. На данный момент изъято 106 единиц огнестрельного оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что с начала спецоперации, с 6 сентября, задокументировано 541 правонарушение, связанное с незаконным оборотом оружия.

Так, на территории Киевской области по месту жительства 28-летнего мужчины работники полиции изъяли пневматический пистолет, револьвер, биты и 23 различных ножа. Кроме того, изъято 350 патронов различного калибра, 3 магазина к автомату Калашникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ. ФОТО

На Закарпатье правоохранители на улице остановили мужчину, который в полиэтиленовом пакете нес гранату и 20 патронов. В дальнейшем полицейские разыскали его тайник, откуда изъяли ручной противотанковый гранатомет, 6 гранат и 100 патронов.

Оперативники Херсонщины обнаружили и изъяли автоматическую винтовку АКСУ-74 и 30 патронов к ней.

По всем фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

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За трое суток в ходе спецоперации по всей Украине изъято: 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств, - Нацполиция 01

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а скільки у биків петіних у краковці знайшли? чи їм можна?
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в Киеве взрывы каждый день,заказные убийства,но нет такого движения спецслужб,как на Краковце из-за Саакашвили-вот главный враг Порошенко-борец с коррупцией,а не ФСБ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа трое суток в ходе спецоперации по всей Украине изъято: 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств, - Нацполиция
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