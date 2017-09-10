 Сенат США намерен увеличить помощь Украине на оборону

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.
Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2018 финансовый год", которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины.
Согласно документу смета помощи Украине по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определен в сумме 421 млн долл., что превышает ассигнования 2017 года. Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование".
Такое решение комитета Сената противоречит ранее опубликованной информации о возможном сокращении помощи Украине на 70%.
15 июля Палата представителей Конгресса США предложила выделить на военную помощь Украине не менее $410 млн.
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Він же за зменшення зовнішніх витрат.
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(Остап Бендер)
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да, а украина хотя-бы помощь предложила по борьбе с последствиями ураганов?
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