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 Экономика, За рубежом
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Все про:оборона (994) помощь (3405) США (13367) Сенат США (28)

 Сенат США намерен увеличить помощь Украине на оборону

сенат

В Сенате США готовы увеличить помощь Украине на оборонные цели в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

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Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2018 финансовый год", которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины.

Согласно документу смета помощи Украине по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определен в сумме 421 млн долл., что превышает ассигнования 2017 года. Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование".

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Такое решение комитета Сената противоречит ранее опубликованной информации о возможном сокращении помощи Украине на 70%.

15 июля Палата представителей Конгресса США предложила выделить на военную помощь Украине не менее $410 млн.

Сенат США намерен увеличить помощь Украине на оборону 01
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А Трамп підпише?
Він же за зменшення зовнішніх витрат.
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Сенат уже четыре года что-то хочет и принимает но в Украину так ничего от них не поступило,ни оборонительное ни наступательное оружие.
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У США дві політичні сили, які сповідують різні стилі, напрямки, способи ведення політики зовнішньої та внутрішньої. Демократи гадали аби не було війни, а республіканці лише півроку мають свої переваги в Білій Хаті. Ти так говориш немов направити військове спорядження - це , як пиво хильнути...
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пришлют больше памперсов!!!
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"Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается!"
(Остап Бендер)
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Ставлення США та Заходу до України багато в чому визначиться сьогоднішнім днем..
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врядли: запад придерживается умеренного нейтралитета. Возможно нейтралитет станет еще более нейтральнее.
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Під президента Порошенко збільшити чи під президента Саакашвілі- як форум вважає?
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Ты спрашиваешь у тех, кто носил на руках Беню, Савченко, Семенченко, Люлю... Ответ будет однозначный)))) Наполнение здесь то ещё, да..
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Мне не понравилась попытка заспамить твой очевидный вопрос. Ведь это единственный интересный вопрос. По крайней мере- сегодня.
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Что значит намерен?он просто обязан это сделать
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а потому что в сумме что была ранее , они не учли шкоко звиздит чоколадная банда , ось так понял?
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Возможно и поступило но это Укркаине не помогает в освобождении сраны.
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Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Є щось принизливо-ідіотське у тому, що керівник спецслужби однієї країни, звертається до керівника спецслужби країни, з якою його держава веде війну, із якимись невиразними закликами зупинитися.Загалом це навіть дуже небезпечна ознака того, що після трьох років війни з РФ голова СБУ все ще вірить в домовленості з росіянами, в чесну братську взаємодію, в моральність і тд.«Звертаюсь до Вас, як офіцер до офіцера...» Тьху, ти мля! Як діти дурні. Офіцер має знищити офіцера ворожої держави, що перейшов межу, а не закликати його до честі.Ну, ось маємо у відповідь, - якийсь російський колективний Кадиров-Бортніков-Путін відповів на стогін Грицака про те, що росіяни перейшли межу організовуючи теракти, черговим терактом в центрі Києва. І що тепер?Грицак із розпачу подасть у відставку? Застрелиться? Розплачеться? Запишеться на прийом до психоаналітика, бо його ігнорують? Віддасть наказ знищити Кадирова? Далі виколупуватиме з носа розкриті замахи на Геращенка?
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у них такие разрушения огромные им самим деньги нужны чтоб частников поддержать копейкой. а они в таких услових заботятся об украинцах.
да, а украина хотя-бы помощь предложила по борьбе с последствиями ураганов?
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