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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Великобритания (1705) журналистика (2536) пропаганда (2234) Россия (72200) Донбасс (16018)

 Пропагандист Грэм Филлипс прекращает "репортажи с передовой": "Пришло время завязать"

грэм филлипс

Британский блогер Грэм Филлипс, который является сторонником "Л/ДНР" заявил, что больше не будет делать свои "репортажи с передовой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Филлипс сообщил, что его дальнейшие репортажи будут в дали от Донбасса, и "я не вернусь туда пока не закончится Чемпионата мира по футболу 2018 года".

"По возвращении, я не планирую более делать репортажи с передовой... Я их сделал достаточно много. Близких прилетов было больше, чем когда-либо. Пришло время завязать", - написал Филлипс.

Пропагандист Грэм Филлипс прекращает репортажи с передовой: Пришло время завязать 01
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походу у атамана хуйлотаврического заканчивается бабулесы ))))
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А что ценного в сообщении об Грэме Филлипсе?
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Ничего, просто отвлекают всякой бредятиной, о самой главной новости, о возвращении Саакашвили в Украину.
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А может они так мыслят ?
Я давно намекаю про слабую информативность журналистов. Языков не знают, в оригинале польской, греческий, французской прессы не читают. А ведь информации там много.
Привет, Ринат.
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Привет София! Цензору видать с выше запретили за Саакашвили информацию о приезде его в Украину.
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А що ти думаєш з приводу того як Саакашвілі розігнав Майдан проти себе? Варто було використовувати для розгону солдат?
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Сам статьи хоть читал? Там же пишется, что митинги организовала путинская подстилка Нино Бурджанадзе на месте, где должен был пройти военный парад в честь Дня Независимости Грузии. Мало того, двух из трёх погибших сбили на машинах сами организаторы акции протеста.
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На заборі теж дещо написано. А насправді там дрова. Саакашвілі розігнав Майдан.
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То хоч читай те, що викладаєш. Вже не кажучи, що викладаєш з кацапських ресурсів.
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І ти вважаєш, що танці Сракашвілі на кордоні з Польщею це головна новина? Це такаж головна новина, як і те, що Філіпс не буде більше робити репортажі.
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По лайкам форумчан, я думаю это главная новость в Украине на сегодняшний день.
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Закончится всё тем, что Саакашвили разломает на границе какой-нибудь забор, пофотается на фоне и убежит пить вино с пельменями
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Ті не можешь жить без вождя? То за вомбата скрепу рвал............потом за Ванус Сравченко, а теперь за Михо!!!!
"Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на
небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах
под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им

Не делай себе идола, ни какого-либо изображения того,
что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им"
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Не знаю. Перечитал дважды. Понял так, что у этого черта- крепкая печень, если он уже начал бухать, по поводу ЧМ-2018. При этом- он ничего не пишет о месте проведения этого ЧМ...
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Свою агентурну місію виконав - нафоткав усю дамбасятину, найманців з Московії, злочини проти людства скоєні терористами. Усе передав MI 6, SIS.
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Имхо, это очень важное и ценное сообщение.

Я расцениваю его так:

Рашка перестала платить "низависимаму" журнализду Грэму Филлипсу. Потому что рашка потихоньку отползает с Донбасса.
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Уникло все-таки лайно утилізації.. Сподіваюсь - поки що уникло..
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Ківу треба засилати в Британію на ліквідацію. Можна одразу двох дебілів позбавитися.
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Самого ківу відпускати не можна.. Тільки з голубаном і аброськіним..
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Этих всех - с поясами шахидов с дистанционными детонаторами на сепаров скинуть. Пускай хоть помрут с пользой...
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А порошенківські брехуни чимось відрізняються від путінських брехунів? Вже ніхто й не здивується, якщо виявиться, що вони співають одним хором.
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Грузинська мафія захоплює Україну.
Що ж... Самі пустили. А грузина пусти- уже не виженеш. Вони мені на вірменів схожі.
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а хто це тут такий красівий!!!!! що скажеш ?

Пропагандист Грэм Филлипс прекращает "репортажи с передовой": "Пришло время завязать" - Цензор.НЕТ 9274
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на цій фото деякі з мєнтів зараз воюють в днр. питання?
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добре що ти такий розумний. ти з міністерства стицьпиздиць ?
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Для того чтобы сделать адекватные оценки от ваших комментов не нужно быть не из какого министерства
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там тітушню в краковець підвезли антимайданівську. підтримуєш їх ?
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))))) мы, как-то, домом отстаивали рощу - перекрывали дорогу, на нас тоже орали, что мы - титушня!!!! так что, после этого, я как-то осторожно отношусь к этим ярлыкам
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ще раз питаю- тітушню яку привезли підтримуєш ?
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мы опять возвращаемся к первому комментарию )))))
если бы у тебя, как поклонника Саакашвили, было достаточно мозгов, то ты бы понял одну основопологающую вещь: КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы тебе верить?
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а шо такое?
у атамана золотой запас кончается?
или крысы драпают с дырявой лодочки?
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"Пришло время завязать..." Дайте, вгадаю: "...петлю на шее двойным узлом и соскочить с осиновой ветки"? Ну чому їм всім не дають спокою лаври Іуди Іскаріота? Тридцять срібників взяв, мило, шнурок купив - і зав'язав.
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Дивуюсь,що воно і досі дихає...
За грати його хоба б...
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Добрий ранок! Сьогодні російські тролі розгуляються, бо день пам'яті жертв фашизму (ми для них фашисти), нафтогазової промисловості і день танкіста (вони в танку і народились).
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Доброго ранку. Как здорово что народ здоровается. Меня в Словакии предупреждали: заходите в магазин- здоровайтесь. Руцьких сразу определяют по манере поведения - они никогда не здороваются в магазине с продавцами. И у них всегда злые морды.
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На Сході теж вітаються одразу. Тих, хто веде себе як кацап зневажають і на базарі їм нічого не продадуть.
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Навзаєм.
Нещодавно їздила в село поблизу Луцька,прийшлось з півгодини йти пішки,так люди,незнайомі, вітаються. Було цікаво і якось дивно,але приємно...
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По селах так завше було ...Колись давно бабуся приїхала до міста так теж ..здоровкалась !..Так поки добралась до родичів ..язик *занімів* !!
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Торік влітку була на Франківщині,там взагалі люди інші,якісь спокійні,привітні,відчувається повага один до одного.
Сподобалось мені там.Кожна область має свій колорит і відмінності.
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А что вы от россиян хотели...
У них х*йло-царь
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А это почитатель рошеновского кондитера,тоже встречает Михо
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А запрет на въезд в Украину у него есть? Ведь писали что у него квартира в Одессе. И вообще думаю, что этот Грэм , просто эмигрант из Украины по фамилии Штангенциркуль приехал заработать на кусок хлеба своими пасквилями
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я подозреваю что этот филипс обычный педераст все признаки на морде оно там штырилось среди казламордых воинав в поисках "острых" анальных ащущений пад видом "кариспандента"в благадарность после "сеансов" смакуя на камеру ватные побьеды,но видать шото в жопе пошло не так пришлось убогому тикать с дамбаза...
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Так. Грем Філіпс- гомосексуаліст. Це ні для кого не секрет.
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работа агента ФБР и ЦРУ под прикрытием закончилась....его разведданные успешно применялись против руководства ЛНРДНР....весь массив информации собран, агентурная сеть внедрена и успешно работает на СБУ...работа выполнена....пора отдохнуть....
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После последнего прилета не удается остановить понос ?

Выходить в толпу на чемпионате теперь будет опасно - кто может воткнуть заточку в бок.
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на уровне слухов из Донецка (но кое что уже подтверждается местными)

1. РФ вывела с ВОТ все новое оружие, которое они здесь испытывали + его обслугу.
2. Поставки БК никто НЕ возобновил. Того что имеется на руках и складах хватит на пару дней осмысленного сопротивления, после чего придется делать лапки кверху. Аналогичная ситуация и с финансированием.
3. Заходящие сюда регуляры все везут с собой, отстреливают и уходят обратно. Дебаля и Ясиноватая выведены из списка ЖД станций для ротации тяжелой техники, так что весь движ - только через Иловайск.
4. Ротация советников и прочего спецконтингента назначена на 15 число, но на сегодняшнее утро еще не прибыл ни один человек для принятия должностей.
5. Те коллаборанты, кто понимает что происходит в экстренном порядке распродают все движимое, консервируют НЕдвижимое и эвакуируют семьи, из-за чего последние 3 дня на Успенке и Мариновке очень большие очереди в сторону РФ.
6. Украинская сторона уверена, что РФ вполне по силам выполнить главное условие выдвинутого ультиматума и свалить за поребрик до Нового года.

Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-71.html#ixzz4sFqSTPCc
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мокшанам еще нужно как-то утилизировать быдловату, которую они на Донбас нагнали! уверен, что будет обострение с целью эту вату утилизировать, дабы не проболталась и не стала свитеделем в международных судах
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Нічорта та вата не знає- це лишень тупе гарматне м'ясо.
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ну, кое-что она-то знает - и что за оружие было, и кто обучал, кто вооружал, кто давал команды стрелять и в каком направлении!!! всё это - ценные свидетельства от большой группы орков (по инфе от военных: ~20 тысяч рыл)
к тому же, есть риск, что вся эта орава ломанётся в сторону засрандии!!! а значит, нужно будет её как-то ликвидировать
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И за это есть немного мнения - будут сдавать списками уничтоженных при попытке пересечения границы
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Жаль, що свого снайпера ти так не дочекався, пропагандон!
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Фотка зачётная - он уже член клуба любителей покатушек на лифтах с "ветерком" под "Шмелем", завязать уже не получится.
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Для таких моральных уродов ,,деньги не пахнут''. Им какие либо нравственные принципы не важны - главное деньги. Для них как глворится - ничего личного - это лишь бизнесс.... Уезжает видимо потому, что кремлевский недомерок платить стал меньше, или где-то заплатили на доллар больше....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПропагандист Грэм Филлипс прекращает "репортажи с передовой": "Пришло время завязать"
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