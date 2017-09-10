 Пропагандист Грэм Филлипс прекращает "репортажи с передовой": "Пришло время завязать"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Филлипс сообщил, что его дальнейшие репортажи будут в дали от Донбасса, и "я не вернусь туда пока не закончится Чемпионата мира по футболу 2018 года".
"По возвращении, я не планирую более делать репортажи с передовой... Я их сделал достаточно много. Близких прилетов было больше, чем когда-либо. Пришло время завязать", - написал Филлипс.
6584 94
Журналистка Тина Канделаки попала в "Чистилище" за оправдание российской агрессии и поездку в оккупированный Крым. ФОТО(42)
Европейский центр по противодействию гибридным угрозам открыли в Хельсинки(4)
Украина имела все основания выдворить российскую пропагандистку Курбатову, - заместитель постпреда при международных организациях Лоссовский(35)
Террористы "ДНР" цинично почтили память ими же убитых школьников, - Казанский. ФОТО(37)
Путин и его веселая команда(0)
"Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО(391)
США планируют потратить $60 млн на борьбу с российской и исламистской пропагандой, - Politico(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я давно намекаю про слабую информативность журналистов. Языков не знают, в оригинале польской, греческий, французской прессы не читают. А ведь информации там много.
Привет, Ринат.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2007)
Н у і саме страшне. Просто як кадри з нашого Майдану.
https://www.youtube.com/watch?v=7LvtJVKHIS4
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на
небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах
под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им
Не делай себе идола, ни какого-либо изображения того,
что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им"
Ответить
Ответить
Ответить
Я расцениваю его так:
Рашка перестала платить "низависимаму" журнализду Грэму Филлипсу. Потому что рашка потихоньку отползает с Донбасса.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Що ж... Самі пустили. А грузина пусти- уже не виженеш. Вони мені на вірменів схожі.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прямо картинку не викладу- видаляють.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если бы у тебя, как поклонника Саакашвили, было достаточно мозгов, то ты бы понял одну основопологающую вещь: КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы тебе верить?
Ответить
Ответить
Ответить
у атамана золотой запас кончается?
или крысы драпают с дырявой лодочки?
Ответить
Ответить
За грати його хоба б...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нещодавно їздила в село поблизу Луцька,прийшлось з півгодини йти пішки,так люди,незнайомі, вітаються. Було цікаво і якось дивно,але приємно...
Ответить
Ответить
Сподобалось мені там.Кожна область має свій колорит і відмінності.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У них х*йло-царь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выходить в толпу на чемпионате теперь будет опасно - кто может воткнуть заточку в бок.
Ответить
1. РФ вывела с ВОТ все новое оружие, которое они здесь испытывали + его обслугу.
2. Поставки БК никто НЕ возобновил. Того что имеется на руках и складах хватит на пару дней осмысленного сопротивления, после чего придется делать лапки кверху. Аналогичная ситуация и с финансированием.
3. Заходящие сюда регуляры все везут с собой, отстреливают и уходят обратно. Дебаля и Ясиноватая выведены из списка ЖД станций для ротации тяжелой техники, так что весь движ - только через Иловайск.
4. Ротация советников и прочего спецконтингента назначена на 15 число, но на сегодняшнее утро еще не прибыл ни один человек для принятия должностей.
5. Те коллаборанты, кто понимает что происходит в экстренном порядке распродают все движимое, консервируют НЕдвижимое и эвакуируют семьи, из-за чего последние 3 дня на Успенке и Мариновке очень большие очереди в сторону РФ.
6. Украинская сторона уверена, что РФ вполне по силам выполнить главное условие выдвинутого ультиматума и свалить за поребрик до Нового года.
Источник: http://www.doneckforum.com/forum6/thread80000-71.html#ixzz4sFqSTPCc
Ответить
Ответить
Ответить
к тому же, есть риск, что вся эта орава ломанётся в сторону засрандии!!! а значит, нужно будет её как-то ликвидировать
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить