 За прошедшие сутки один военный погиб, один получил ранения, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.
Так, с 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки. Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.
На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковка и Богдановка. А почти в 22 часов в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра недалеко от Красногоровки, один наш военный погиб, один получил ранения.
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Напомним, 8 сентября российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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За що нам все це...
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А знаєте, війна колись закінчиться!
І з часом відбудуються міста !
Але ніколи більше не повернуться
Всі ті, кого забрали небеса !
Це все так боляче, що серце розривається,
Де правда і в чиїх руках життя?
Чому війна лише простих людей торкається?
А для політиків, здається, просто гра…
І знов до неба я з молитвою звертаюся,
Благаю - Боже, спокою пошли !
Щоб моя рідна серцю Україна
Не знала більше пострілів війни !!!
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Яке я маю до цього відношення?
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До речі,хіба люди не гинуть під час бойвих дій,тільки при перемир'ях?
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А щоб твоєю мордою просо молотили…
А щоби твоя срака по шву розійшлася…
А щоб ти падло дристало та й дристало…
А щоб тобі курка на ногу наступила…
Стара кляча…
Дурний тебе піп хрестив
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#DeirEzzor: #Humaymah игил в Сирии вчера вечером разнесла T-72 вместе с экипажем. Надеюсь там были русские мрази
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Вічна пам'ять герою!
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