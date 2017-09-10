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 Политика Украины
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Все про:обстрел (6868) штаб (832) Донбасс (16018) Антитеррористическая операция (17423) потери (1185)

 За прошедшие сутки один военный погиб, один получил ранения, - штаб

смерть свеча

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась неспокойной. В результате боевых действий погиб один военный, другой получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.

Так, с 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки. Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковка и Богдановка. А почти в 22 часов в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра недалеко от Красногоровки, один наш военный погиб, один получил ранения.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

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Напомним, 8 сентября российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки один военный погиб, один получил ранения, - штаб 01
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москали вместе с украинскими барыгами должны гореть
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Вбито ще одного захисника України...Є поранені...
За що нам все це...
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За те що не був своєчасно знищений дамбаський гнійник.
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Oksana VB - нам это за пассивность народа, за дважды не судимых и барыг президентов, за гречку на выборах, за не сопротивлению развалу и разоружению собственной армии...- за все это вообщем...
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за очередное "пиримирие". За открытые КПВВ,за ахметовские автобусы с рабочими на ДФС,в которых рабочих всего половина. За торговых "пердьньоров".Вас бы,порохоботов,туда.Чтоб в реальности выполняли планы своего барыги обожаемого. Чтоб вы сидели в окопах и ждали прилетов. Чтоб вам запросто на день-два "забывали" подвозить продукты. Чтоб вы были мишенями для вжопочленцев.
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Не могли би ви цей обурливий текст вчепити до когось іншого?
Яке я маю до цього відношення?
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если бы Ваш родственник,как мой ,был в Авдеевке сейчас - вы бы педре тут не зализывали. А посему - читайте и наслаждайтесь. Чтоб не возникали дурные вопросы - почему люди во время "пиримирия" погибают.
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Мій родич зараз на навчаннях,це після 7 місяців на першій лінії під Донецьком,так що не вам мені вказувати що і як писати та думати.
До речі,хіба люди не гинуть під час бойвих дій,тільки при перемир'ях?
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ах,как ювелирно рассказано,что "пецамолодец" и другого выхода у нас нет)) Браво,милейшая)))Продолжайте в том же духе.. "родычка")))
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я "бачу",кто у Вас в друзьях. И отлично помню,как Вы везде поете педре дифирамбы. Теперь новая фишка - у каждой порохоботине должен иметься воюющий родственник?
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То й що? Наші політичні погляди не завжди співпадають,але це не заважає нормальним людським стосункам.
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"людськські стосунки" - это комментами на жизнь зарабатывать?)))
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І желатєльно, чтоб родствєннік був артілєріст
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несомненно.. И будет у нее полный набор - в дружках - бывший мент,мошенник,выдающий себя за сбушника(которого мы ждем в Краматорске уже второй месяц,как он и грозился) - и родственник-артиллерист)))Чоколятное бинго)))
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Ну то хай ваш родствєннічєк кидає Авдієвку та й додому чухає. Його ж там точно ніхто не тримає. До речі, а з якої сторони він там знаходиться? Бо мєня тєрзают смутниє сомнєнья...
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пусть тебя твоя подруга потерзает за ту часть тебя,которая тебе не нужна с рождения,порохнявый)))
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А щоб в тебе пір'я в роті поросло…

А щоб твоєю мордою просо молотили…

А щоби твоя срака по шву розійшлася…

А щоб ти падло дристало та й дристало…

А щоб тобі курка на ногу наступила…

Стара кляча…

Дурний тебе піп хрестив
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россия, Армения, Сербия - из этих стран в основном террористы ордло.
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Царство небесне полеглому захисникові.. Найщиріші співчуття його родині.. Пораненому - найшвидшого одужання та здоров'я.. Петрові - менше молоти своїм язиком...
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#DeirEzzor: #Humaymah игил в Сирии вчера вечером разнесла T-72 вместе с экипажем. Надеюсь там были русские мрази


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ну и зачем єто тут? типа, там тоже потери? или почитать, каким офигеннім его там считали? фильтруйте инфу, которую размещаете под такими новинами!!!
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Вальгалла, ятак розумію - синонім пекла. Бо у християнстві, яке навіть на півночі замінило одінів з їх валькіріями вальгала - безумовно пекло. Якщо так, то туди тому хруню і дорога. Нехай з чортами і тусується.
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А що нам до того сайдіка - він в атаку на орків за нас не піде і відстрілюватись не буде.
Вічна пам'ять герою!
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Можно понять потери при освобождении своей земли.Но нельзя понять топтание на месте 3 года.Либо армия освобождает свои земли,либо зачем кормить армию,которая сидит на шее у народа и ни на что не способная?В стране оккупированы территории,а защитники в отпуска едут,на учения,но только не освобождать свою землю.Стариков и детей в оккупации армия собирается освобождать или нет?
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Аби не армія, яку ти не хочеш годувати- терористи були б уже під Львовом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки один военный погиб, один получил ранения, - штаб
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