 Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком. ВИДЕО БОЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.
Усик таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.
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а боксер нормальный -дай ему бох не в голову....
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он любой другой боксер...
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http://espreso.tv/news/2017/09/10/yak_usyk_dobyv_khuka_u_chempionskomu_poyedynku_video_nokautu
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День розпочинається з гарної новини,з перемоги!
Вітаю Чемпіона!
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И не Хук, и не враг, а - так.....
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с ними разговаривать....себя не уважать
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золотой вы человек Юрий Венедиктович (с)
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