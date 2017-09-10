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Все про:бокс (599) победа (388) спорт (1753) Усик (23)

 Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком. ВИДЕО БОЯ

бокс усик

Украинец Алексндр Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.

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Усик таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

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петя наверное уже спит, завтра у него важный день)
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:крым принадлежит крымчаам", усик - год назад,,,
а боксер нормальный -дай ему бох не в голову....
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Усик не украинский боксер.
он любой другой боксер...
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понимаю о чем Вы... флаг украинский - а человек - кацап
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Концовка 3-ого раунда понравилась. Не дал Хуку отработать запрограммированный спурт, и перебоксировал его чисто.
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Пеци сейчас не до бокса . Сильно тревожится он стал. Просто огромное кагало претендентов замыслило у него булаву гетмана отобрать. Тут и яркий "борец с коррупцией" Миха, подруга коллаборационистов с оккупированной бандитской резервации Гадя - Сявка , сепаратист и кремлёвский прихвостень Муравьед. соцкомуннодемократ Капля.. который разжигает мировой пожар соц -революции мечтая всё отобрать у олигархов и поделить добро по братски. Ну а блистательны менеджер по покупке газа Юлька она вообще вне конкуренции её рейтинг зашкаливает она на первом месте и её партия тоже. Наступает осень а с ней и очень тревожное время для нашего однотурового харанта.
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Я такой, что и грудничков бы поманеньку приучал к этому :


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К сожалению, о людях здесь речь не идет. Это чистой воды НЕлюди. То есть, если попросят подобрать точный антоним к слову "человек", можно смело говорить: "русский" - не ошибешься.
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Бред. Русские (граждане Украины) воюют за Украину в АТО против русских из Московии (россиян), они = тоже "нелюди"?
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"русские " в украине-дас ист славьяне,руських то нет не существует таких.
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Доброго ранку, Україно!
День розпочинається з гарної новини,з перемоги!
Вітаю Чемпіона!
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Цей тутатама тренується в Криму?Чогось мало в нього реклами.При ригах було більше.
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Бой рано судья остановил.... - Хук вполне был боеспособен еще... А так, да - Усик выигрывал..., жаль не обладает он нокаутирующим ударом...
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Ну, все относительно. Хук наверняка с нами не согласится...
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Да, "не обладает нокаутирующим" - скажи это ему в лицо
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А, так он на ринг против непрофессионалов выходит. Не знал. Вы ему об этом в лицо скажете?
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Получить град ударов по голове от "тяжа"??? Да- он .не Тайсон,но пропусти ты серию,посмотрим на твоё состояние...В 10 раунде,Усик на тренировке отрабатывал удары на "мешке"...
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Если Хук оказался вдруг
И не Хук, и не враг, а - так.....
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А как вчера, мухосранские пропогандоны, надеялись на победу немецкого мигранта.
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Усик настоящий украинский Мухамед Али! И порхает как бабочка и жалит как пчела. Уверен в челлендже который сейчас ведет WBO Саня будет победителем,возьмет главный приз,кубок и станет абсолютным чемпионом мира. С победой Саня!!!!!
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Кацапня на ЮТУБІ сходить піною. Цікаво читати коменти типу: "У меня родня по маме из Украины", або "Усик - это советская школа бокса и этим всё сказано, и негоже разделять один братский народ" Після подібних реплік з боку ординців хочеться піти і набити рило сусідові-кацапу, який сука затаївся і чекає приходу "русскава міра"
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у меня в подезде тоже есть ВАТНАЯ СЕМЬЯ)))
с ними разговаривать....себя не уважать
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а вы разговариваете с соседями по подъезду?
золотой вы человек Юрий Венедиктович (с)
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Савэєцкая школа бокса, через 20 лет после его распада, єто канешна да, напомните, кто у Укика последних 2 тренера? Учєнікі савєцкай школы?
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Он" навешал" мусульманину- боснийцу,проживающему в Германии...
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Немає більш українського і козачнішого спортсмена зараз ніж Усик
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком. ВИДЕО БОЯ
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