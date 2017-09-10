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 Спорт
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Все про:бокс (599) победа (388) спорт (1752) Усик (23)

 Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком

бокс усик

Украинец Алексндр Усик одержал победу техническим нокаутом над немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.

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Усик таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

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Усик был Великолпен - на его шортах тризуб, а в руках Украинскйи флаг ПОБЕДИТЕЛЯ !
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Крым=Украина,запиши себе на лбу!УСИКА С ПОБЕДОЙ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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А ти бачив у залі якісь інші прапори окрім українських?
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вот вам и БЕЗВИЗ - люди спокойно приехали и раскупили билеты и посмотрели классный боксв Ниметчине
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ЛЮди спокойно поехали в Германию раскупили билеты и посмотрели? Ты про каких людей щас дружок,про тех которые в Конче Заспе живут??? Ато большинство людейц работают за 300 баксов в месяц, поди и на билет в одну строну не хватит.
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Раньше у Крыма был свой флаг, похожий на российский, сейчас у них его нет...
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С победой Саша! Первая хорошая новость за сегодня.Надеюсь не последняя.
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Так насыпал боснийцу, аж жуть. Секунданты Хука кацапье галимое , могли бы пожалеть его и выкинуть полотенце. Хотя чего свиносабак жалеть???
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бой был наредкость захватывающий!!!Усик просто стебался с Хука...красава!!! Но и Хук-не промах...хотя и грязно, но стойко...держал удар и сам опасно атаковал! Взщрывной и не пасующий...хороший противник для любого соперника!!! Респект и Хуку!!!
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Не болею за этого кретина . Шоб ему морду набили
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Раньше болел за Моралеса . Больше ни за кого не болел .
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дак и будь последователен.не болей ни за кого.А ты всем видом показываешь что против.
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Да , я против Усика . Категорически против . Придет время и ты вспомнишь меня
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"Галимый" болей своей заразой на стороне...чего здесь-то заявился гадить?
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А ты бы родился как я в Крыму,когда там украинский только по телевизору был.Вот и имеем.
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О ВСТРЕЧЕ СААКАШВИЛИ И ИЗВЕСТНОГО ОЛИГАРХА. ПОДРОБНОСТИ!

Во время встречи на Мальте с Михеилом Саакашвили президент Украины Петр Порошенко предлагал ему сделку, которая гарантировала «финансово обеспеченную» нишу в украинской политике.
Об этом Саакашвили рассказал в эфире авторской программы главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман «Бацман LIVE» на канале NewsOne.
«Как он на Мальте со мной разговаривал: «Ты будешь хорошо себя вести - мы тебе найдем маленькую нишу в украинской политике, это будет неплохо обеспечено финансово». То есть прямо, нагло вот так… Не за того они меня держат», - заявил он.
По словам Саакашвили, Порошенко предложил успокоиться и перестать критиковать, «иначе они примут индивидуальные меры».
«Не забудь, что ты - не украинец», - это он повторил дважды, и вкупе с индивидуальными мерами можно уже было догадаться, о чем речь. А потом сказал: «Но, в принципе, я к тебе хорошо отношусь, и если ты станешь хорошо себя вести - у тебя появится маленькая фракция в парламенте, своя ниша в украинской политике, и это будет финансово обеспечено», - сказал экс-глава Одесской ОГА.
Он отметил, что «каждый судит в меру своей испорченности».
«Жалко, потому что я не хочу критиковать лично президента, я критикую его политику, которая, к сожалению, катастрофична. Она основана на издевательстве над своими людьми, на презрении к ним - просто желание реально от них избавиться», - заявил политик.
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Русик, тебе Обама или уже Трамп в штаны нассал?)))
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Поздравляем Усика с победой!

ps Ну а про бой можно сказать одной строкой - боснийского немца забил, но не завалил!
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Понравились труселя Усика с надписью Симферополь и тризубом, у ваты точно полыхать будет.
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Та хрен там у ваты будет,то для дурачков,он вате заявил чей крым и им теперь труселя до лампочки
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я навіть не знав про цей бокс, добре в нас держава спорт підтримує
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Меркель сказала - замиритесь на Донбассе - и никаких России санкций...
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передайте фрау Меркель что мы можем в Берлине "замириться" как после войны - восточный Берлин - как и раньше русским фашистам, а Западный Берлин - Украинским Патриотам и выразим глубокую озабоченность, в крайнем случае введем своих миротворцев из батальона Торнадо))
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Не забывайте про "вашингтонский обком". От него тоже многое зависит. В любом случае, когда Трамп проявил слабинку и хотел примириться с пуйлом, ему так насовали, что он подписал всё, как миленький. Скрипел, но подписал, причём, понимал, что навсегда...
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Выиграл и молодец. А нам надо думать о своих победах, а не о личных достижениях Бубки, Шевченко, Кличко и т.д.
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Бубка, Шевченко, Кличко только и думали, "а как бы нам прославить Украину"...
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Да, ночами не спали - переживали за Украину
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Молодец чемпион! ...теперь быстро принял душ, переоделся и чтобы пулей был к утру на КПП Краковец ! Там титушня 314здела что ты никакой не чемпион...Приезжай! А Мы тебе поможем
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.. помню, как после очередных выборов, в ночь подсчета голосов, Усик в штабе рыгов сидел.. переживал за депутатов Януковича..
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а ще б тут не завадило фото морди Пука після бою...
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