 Украинский боксер Усик одержал победу над немцем Хуком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Поединок закончился в 10 раунде ввиду явного преимущества украинского боксера.
Усик таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.
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Во время встречи на Мальте с Михеилом Саакашвили президент Украины Петр Порошенко предлагал ему сделку, которая гарантировала «финансово обеспеченную» нишу в украинской политике.
Об этом Саакашвили рассказал в эфире авторской программы главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман «Бацман LIVE» на канале NewsOne.
«Как он на Мальте со мной разговаривал: «Ты будешь хорошо себя вести - мы тебе найдем маленькую нишу в украинской политике, это будет неплохо обеспечено финансово». То есть прямо, нагло вот так… Не за того они меня держат», - заявил он.
По словам Саакашвили, Порошенко предложил успокоиться и перестать критиковать, «иначе они примут индивидуальные меры».
«Не забудь, что ты - не украинец», - это он повторил дважды, и вкупе с индивидуальными мерами можно уже было догадаться, о чем речь. А потом сказал: «Но, в принципе, я к тебе хорошо отношусь, и если ты станешь хорошо себя вести - у тебя появится маленькая фракция в парламенте, своя ниша в украинской политике, и это будет финансово обеспечено», - сказал экс-глава Одесской ОГА.
Он отметил, что «каждый судит в меру своей испорченности».
«Жалко, потому что я не хочу критиковать лично президента, я критикую его политику, которая, к сожалению, катастрофична. Она основана на издевательстве над своими людьми, на презрении к ним - просто желание реально от них избавиться», - заявил политик.
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ps Ну а про бой можно сказать одной строкой - боснийского немца забил, но не завалил!
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