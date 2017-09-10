 Следом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает Цензор.НЕТ.
"В состав этих уголовных дел или в отношении соответственно должностных лиц различного уровня, начиная от Главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО.
Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", - рассказал Селезнев.
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Пусть лучше открывает дела на своих граждан, которые воюют на территории другой страны.
Ведь у них есть статья за наемничество.
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КГБ, бандиты, и свежие "молодые" политики 90-х
https://twitter.com/UKuryer/status/841017297473003521
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