EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  475  27
Материалы по теме:
Все про:уголовное дело (2325) военнослужащие (3969) Следком РФ (175) Селезнев (111)

 Следом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев

селезнев

Следственный комитет Российской Федерации открыл более 30 уголовных производств против украинских военных - участников АТО на Донбассе.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает Цензор.НЕТ.

"В состав этих уголовных дел или в отношении соответственно должностных лиц различного уровня, начиная от Главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не рекомендует бывшим украинским военным ездить в оккупированный Крым, - Селезнев

Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", - рассказал Селезнев.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пусть подотрут путину сраку этими делами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Селезень расскажи это своему ПЭЦЕ ,ваши сказочки нам набридли....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які "ваші" казочки? Це кремлівські казочки. А ти плутаєш. Нєхорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиндаків Петро з мармолядового заводу відкрив сьогодні більше 30 пляшок "Чернігівського". Три останні - на біс. Пора вже усвідомити, що кацапський слєдком (фу, слово яке гидке) замість того, щоб розслідувати резонансні справи у кацапії, відчув поросячим п'ятачком кон'юктуру і штампує фейкові справи в угоду загальнокацапському мракобіссю. Ці справи справляють враження тільки на ординський охлос. Та й то це явище тимчасове.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, ну по сравнению с нашей прокуратурой - детский лепет
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на каком основания открывает дела? росия ведь не сторона конфликта!
Пусть лучше открывает дела на своих граждан, которые воюют на территории другой страны.
Ведь у них есть статья за наемничество.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на якому "основанії" кацапи називають себе "Третім Римом", або слов'янами? Їм "основанія" не треба. І взагалі, у них - "хотєлки". Доти, поки те "хочу" проходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це для внутрішнього споживання хуйлопітеками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічого. Ось прийде Саакашвілі і навішаємо кацапам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нам дюже страшно,а місяць у нас як у вас,за це поцілуй в сраку нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следком нацистской Германии открыло уголовные дела против защитников Бреста. Привет гибридной хромоссоме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор работает на врага и это давно понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень надеюсь,решения судов они на хорошей бумаге будут печатать,чтобы жопу не царапало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Где деньги партии? Прекрасно помню этот вопрос.
КГБ, бандиты, и свежие "молодые" политики 90-х

https://twitter.com/UKuryer/status/841017297473003521

Следом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев - Цензор.НЕТ 8735
 показать весь комментарий
Ответить
 
Усик клепает полукацапсиногерманскую свинособаку как заблагорассудиЦа....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти