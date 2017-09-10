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 Политика Украины
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 Следком РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев

селезнев

Следственный комитет Российской Федерации открыл более 30 уголовных производств против украинских военных - участников АТО на Донбассе.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает Цензор.НЕТ.

"В состав этих уголовных дел или в отношении соответственно должностных лиц различного уровня, начиная от Главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не рекомендует бывшим украинским военным ездить в оккупированный Крым, - Селезнев

Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", - рассказал Селезнев.
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пусть подотрут путину сраку этими делами
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Селезень расскажи это своему ПЭЦЕ ,ваши сказочки нам набридли....
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Які "ваші" казочки? Це кремлівські казочки. А ти плутаєш. Нєхорошо.
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міко незрозумілий хлоп, чи він кацап, чи пшек хрін його знає
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Пиндаків Петро з мармолядового заводу відкрив сьогодні більше 30 пляшок "Чернігівського". Три останні - на біс. Пора вже усвідомити, що кацапський слєдком (фу, слово яке гидке) замість того, щоб розслідувати резонансні справи у кацапії, відчув поросячим п'ятачком кон'юктуру і штампує фейкові справи в угоду загальнокацапському мракобіссю. Ці справи справляють враження тільки на ординський охлос. Та й то це явище тимчасове.
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Та про те, що це - не новина ще з часів засудження Савченко. А українцям туди їздити небезпечно. Учасникам АТО і діючим військовим - тим паче.
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не, ну по сравнению с нашей прокуратурой - детский лепет
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А на каком основания открывает дела? росия ведь не сторона конфликта!
Пусть лучше открывает дела на своих граждан, которые воюют на территории другой страны.
Ведь у них есть статья за наемничество.
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А на якому "основанії" кацапи називають себе "Третім Римом", або слов'янами? Їм "основанія" не треба. І взагалі, у них - "хотєлки". Доти, поки те "хочу" проходить.
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Не совсем так. Их хотелки мы тут довольно успешно превращаем в нехотелки. абсолютно забив на мнение козлорылых.
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Ну ми ж "свідомі"! А є ж іще несвідомі, які кацапів обробляють аж до винесення мусору і підтирання задниць по різних мацквах і петербургах.
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Це для внутрішнього споживання хуйлопітеками.
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нам дюже страшно,а місяць у нас як у вас,за це поцілуй в сраку нас.
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Следком нацистской Германии открыло уголовные дела против защитников Бреста. Привет гибридной хромоссоме.
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Очень надеюсь,решения судов они на хорошей бумаге будут печатать,чтобы жопу не царапало.
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- Где деньги партии? Прекрасно помню этот вопрос.
КГБ, бандиты, и свежие "молодые" политики 90-х

https://twitter.com/UKuryer/status/841017297473003521

Следом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев - Цензор.НЕТ 8735
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Усик клепает полукацапсиногерманскую свинособаку как заблагорассудиЦа....
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Надо взамен утилизировать русский карателей в России , по примеру чеченцев
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Казламордые, а следствие против Израильских ВВС когда откроете?
https://www.obozrevatel.com/abroad/skazhi-ka-dyadya-ved-ne-darom-moskva-sozhzhennaya-pozharom.htm
На севере Сирии, недалеко от Хмеймим, в 30 км от кацмических С300, 400 и супер-секретных подразделений меж-галактических сил хромоссомии Израильскie самолеты разнесли в пух и прах "свечной заводик" химического оружия, предназначенного, как известно миру, для массового убийства с особой жестокостью гражданского населения Сирии. Фабрика смерти была совместным предприятем ху)лостана с Ираном/хызбалой/Асадом. Смешливые руцкие пискандеры, назначенные сторожить небо над заводиком, группу боевой авиации Израиля, как водится, не заметили, бо как мы все помним, земля там чото кривая. К тому же, F -35-e имеют, видимо, аппаратуру, которая с@ать хотела на бирезовое ПВО мордора.
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Ын готується завдати сокрушающого ракетного удару по США:
Следом РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев - Цензор.НЕТ 8120
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Мордор готовиться оборонять сибирь от китая. Будут открывать на китайцев уголовные дела
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Следком РФ в полном составе пойдет в ад. В прочем, быть россиянином, это уже почти ад, россияне же почти счастливы, что этого не понимают. Правда, это непонимание их не спасет.
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Подложнве идела для подложного АТО.
Чтобы прикрыть подложность и сотрудничество.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледком РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев
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