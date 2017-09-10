 Следком РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает Цензор.НЕТ.
"В состав этих уголовных дел или в отношении соответственно должностных лиц различного уровня, начиная от Главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО.
Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", - рассказал Селезнев.
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Пусть лучше открывает дела на своих граждан, которые воюют на территории другой страны.
Ведь у них есть статья за наемничество.
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КГБ, бандиты, и свежие "молодые" политики 90-х
https://twitter.com/UKuryer/status/841017297473003521
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https://www.obozrevatel.com/abroad/skazhi-ka-dyadya-ved-ne-darom-moskva-sozhzhennaya-pozharom.htm
На севере Сирии, недалеко от Хмеймим, в 30 км от кацмических С300, 400 и супер-секретных подразделений меж-галактических сил хромоссомии Израильскie самолеты разнесли в пух и прах "свечной заводик" химического оружия, предназначенного, как известно миру, для массового убийства с особой жестокостью гражданского населения Сирии. Фабрика смерти была совместным предприятем ху)лостана с Ираном/хызбалой/Асадом. Смешливые руцкие пискандеры, назначенные сторожить небо над заводиком, группу боевой авиации Израиля, как водится, не заметили, бо как мы все помним, земля там чото кривая. К тому же, F -35-e имеют, видимо, аппаратуру, которая с@ать хотела на бирезовое ПВО мордора.
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Чтобы прикрыть подложность и сотрудничество.
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