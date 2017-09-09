 Миссия ОБСЕ зафиксировала 91 взрыв на Донбассе 8 сентября

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 74 взрыва (по сравнению с примерно 10 накануне).
Вечером 7 и в ночь на 8 сентября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала (в хронологической последовательности) 30 трассирующих снарядов с востока на запад и 6 - с запада на восток, затем в общей сложности 294 трассирующих снаряда (289 с востока на запад и 5 с запада на восток) и 1 активно-реактивный снаряд с востока на запад (и его последующий разрыв), а также 1 взрыв, оцененный как выстрел, - все на неустановленном расстоянии к северу.
Находясь в разных наблюдательных пунктах в юго-западной части подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение более 6 часов, наблюдатели слышали 15 взрывов неопределенного происхождения в 2-3 км к западу и огонь из стрелкового оружия в 1-4 км к западу и северу.
Ведя наблюдение в подконтрольном "ДНР" пгт Александровка (20 км к юго-западу от Донецка), члены патруля СММ слышали 21 взрыв неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия в 2-4 км к западу.
Находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 25 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв, оцененный как разрыв снаряда, и еще 3 взрыва, оцененных как выстрелы, - все в 6-8 км к югу.
В Луганской области ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности 17 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения.
Осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству пгт Тошковка (60 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 7-9 км к северо-западу.
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На Украине Тиллерсон поддерживает предложение России направить миротворцев ООН для полицейских действий, которые, по словам Путина, являются нападками президента Украины Петра Порошенко на российские войска на востоке Украины. Добавление мониторов ООН помогло бы осуществить Минское соглашение, даже если Путин получит кредит, а Порошенко - вину.
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http://www.newsru.com/russia/09sep2017/shoes.html
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/09sep2017/shoes.html))))))))))))))))))
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Руцкие патриоты даже когда сосут у чечена в подворотне...ГОРДЯТСЯ ВЕЛИКИМИ ПАААБЕДАМИ В ЧЕЧНЕ))))
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Я уже молчу, что это "мнение автора" а не слова Тиллерсона.
Так что кроме кацапских пуканов, ниче не взорвется.
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Чувак изложил свои мысли, а ватка уже возбудилась. Видели мы уже этих блохеров всяких американских с собаками по кличке "Собака" .
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Горіть у пеклі, москалі!
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Заряджаєм кулемет,
То якісь безродні тварі
По яких ми робим fіre! (fіre!)
(с) О.Лютий
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Цензор, ну что там Саакашвили? Доехал? Все ж переживают.
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уложить, кончить, прикончить, покончить, решить, порешить, хлопнуть, прихлопнуть, стукнуть, пристукнуть, угробить, уходить, ухлопать, укокошить, тюкнуть, чикнуть, шлепнуть, кокнуть, прикокнуть, укокать, пришибить, пришить, вышибить душу, сорвать голову, свернуть голову, ухандакать, отправить на тот свет, свернуть шею, изрубить, лишить жизни, грохнуть, промотать, умертвить, уничтожить физически, покрыть, заклевать, отравить, застрелить, пристрелить, настрелять, наглушить, прирезать, трахнуть, сжить со света, отправить к праотцам, бросить на ветер, пустить на ветер, пустить по ветру, пролить кровь, согнать со свету, выпустить кишки, уложить на месте, убить наповал, шпокнуть, сжить со свету, подстрелить, вколотить в гроб, предать смерти, вышибить дух, уложить в могилу, свести в могилу, вогнать в гроб, оставить мокрое место, удушить, убрать, израсходовать, выбросить, наколоть, удручить, подушить, уморить, потратить, приколоть, заморить, отстрелить, поразить, положить, уничтожить, расточить, щелкнуть, замочить, сразить, ухайдакать, зашибить, сгубить, загубить, ликвидировать, перевести, подрубить, выкинуть, добить, извести, разбазарить, побить, задушить, растратить, расстрелять, спустить, перебить, затоптать, зарубить, растранжирить, утрамбовать, скосить, ушибить, утоптать, угрохать.
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