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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 91 взрыв на Донбассе 8 сентября

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня 8 сентября по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 74 взрыва (по сравнению с примерно 10 накануне).

Вечером 7 и в ночь на 8 сентября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала (в хронологической последовательности) 30 трассирующих снарядов с востока на запад и 6 - с запада на восток, затем в общей сложности 294 трассирующих снаряда (289 с востока на запад и 5 с запада на восток) и 1 активно-реактивный снаряд с востока на запад (и его последующий разрыв), а также 1 взрыв, оцененный как выстрел, - все на неустановленном расстоянии к северу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе

Находясь в разных наблюдательных пунктах в юго-западной части подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение более 6 часов, наблюдатели слышали 15 взрывов неопределенного происхождения в 2-3 км к западу и огонь из стрелкового оружия в 1-4 км к западу и северу.

Ведя наблюдение в подконтрольном "ДНР" пгт Александровка (20 км к юго-западу от Донецка), члены патруля СММ слышали 21 взрыв неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия в 2-4 км к западу.

Находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 25 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв, оцененный как разрыв снаряда, и еще 3 взрыва, оцененных как выстрелы, - все в 6-8 км к югу.

Также читайте: Часть наемников на Донбассе не получала приказ о прекращении огня в связи со "школьным перемирием", - ОБСЕ

В Луганской области ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности 17 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения.

Осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству пгт Тошковка (60 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 7-9 км к северо-западу.

Читайте: За полгода зафиксировано 480 случаев препятствования передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - Апакан
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Тут Тиллерсон прокинулся.наверное эта новость скоро взорвёт эфир
На Украине Тиллерсон поддерживает предложение России направить миротворцев ООН для полицейских действий, которые, по словам Путина, являются нападками президента Украины Петра Порошенко на российские войска на востоке Украины. Добавление мониторов ООН помогло бы осуществить Минское соглашение, даже если Путин получит кредит, а Порошенко - вину.
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Миссия ОБСЕ зафиксировала 91 взрыв на Донбассе 8 сентября - Цензор.НЕТ 2463https://www.washingtonpost.com/opinions/tillerson-is-working-with-china-and-russia--very-very-quietly/2017/09/07/1aed4970-9416-11e7-89fa-bb822a46da5b_story.html?utm_term=.d0579fa28383
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Не мрій. Ефір зірвуть кацапські пукани. Пізніше. Ти, головне вір, що у кацапів все буде добре і що щур ботоксний "вялікій стратєх". Дивись, і про голод забудеш.
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Дякую. сейчас посолю ворону , накрошу ягеля. и баиньки.
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Молодець. А про Тіллєрсона новину розганяють кацапи. Ті, що "трам-пам-пам." Включай здоровий глузд і думай, чи зможе Тіллерсон піти проти антипутінської широкої коаліції республіканців і демократів, навіть якби дуже хотів.
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Путин поручил подумать над новым побором для всех россиян с ногами - за утилизацию обуви))))))))))))))
http://www.newsru.com/russia/09sep2017/shoes.html



Подробнее: http://www.newsru.com/russia/09sep2017/shoes.html))))))))))))))))))
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не читал но одобряю. С детства не снимают лаптей,онучи не стирают.кошмар!
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че каждый не до патриот СраСеюшке и ХУ*ЛОПОКЛОННИК постит на Цензоре под флагами стран членов НАТО???))))
Руцкие патриоты даже когда сосут у чечена в подворотне...ГОРДЯТСЯ ВЕЛИКИМИ ПАААБЕДАМИ В ЧЕЧНЕ))))
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Скорее всего потому что там запрещён Цензор.Нет. и они используют прокси. А те что сосут в подворотнях могут гордиться чем угодно ,не всех же геев Кадыров повесил,есть и не выявленные.
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Это какая Армия, Полиция, ФСБ и ЗК? Проблема с утилизацией обуви! А волосы куда девать? Гитлер и Ко всё продумали!
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ты для начала читай в оригинале, или в нормальном переводе, а не через гугл.переводчик.
Я уже молчу, что это "мнение автора" а не слова Тиллерсона.
Так что кроме кацапских пуканов, ниче не взорвется.
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By David Ignatius Opinion writer September 7 at 7:36 PM

Чувак изложил свои мысли, а ватка уже возбудилась. Видели мы уже этих блохеров всяких американских с собаками по кличке "Собака" .
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Так он про Украину знает столько же, сколько на Борщаговке можно узнать про Мьянму...
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Глава МИД Британии сделал громкое заявление, объявив Россию "врагом навсегда"Главный дипломат страны Борис Джонсон во всеуслышание сообщил о том, что точно останется неизменным даже после того, как Соединенное Королевство покинет состав Европейского Союза, - непримиримое отношение к России

Миссия ОБСЕ зафиксировала 91 взрыв на Донбассе 8 сентября - Цензор.НЕТ 6783
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Статисти з ОБСЄ план на сьогодні виконали. Цікаво, що їм подадуть на вечерю у донецькій кнайпі?
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не, ну а че вы хотели? В дырах учебный год уже окончен
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Ну, не совсем гореть, зачем так. Но лёгкая подгорелось придаёт шоколадным кексам некую пикантность. Особенно, если ингредиенты низкокачественные.
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Росіян в донбасє нєт,
Заряджаєм кулемет,
То якісь безродні тварі
По яких ми робим fіre! (fіre!)
(с) О.Лютий
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Так. 10 сентября уже.

Цензор, ну что там Саакашвили? Доехал? Все ж переживают.
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Тайными тропами проскочил. На всех подъездах к Киеву ставят противовелосипедные ежи.
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На Донбассе погиб еще один террорист - Валерий Желнович с позывным "Кусто", который оказался уроженцем Одесской области.Об этом говорится в Twitter Necro Mancer‏.Желнович погиб еще 17 августа, но известно об этом стало только сейчас. - Интересно,а его родние будут получать пенсию за него в Украине?
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Не пишите "погиб" про врагов! Погибает только хороший человек. А про врага - это когда
уложить, кончить, прикончить, покончить, решить, порешить, хлопнуть, прихлопнуть, стукнуть, пристукнуть, угробить, уходить, ухлопать, укокошить, тюкнуть, чикнуть, шлепнуть, кокнуть, прикокнуть, укокать, пришибить, пришить, вышибить душу, сорвать голову, свернуть голову, ухандакать, отправить на тот свет, свернуть шею, изрубить, лишить жизни, грохнуть, промотать, умертвить, уничтожить физически, покрыть, заклевать, отравить, застрелить, пристрелить, настрелять, наглушить, прирезать, трахнуть, сжить со света, отправить к праотцам, бросить на ветер, пустить на ветер, пустить по ветру, пролить кровь, согнать со свету, выпустить кишки, уложить на месте, убить наповал, шпокнуть, сжить со свету, подстрелить, вколотить в гроб, предать смерти, вышибить дух, уложить в могилу, свести в могилу, вогнать в гроб, оставить мокрое место, удушить, убрать, израсходовать, выбросить, наколоть, удручить, подушить, уморить, потратить, приколоть, заморить, отстрелить, поразить, положить, уничтожить, расточить, щелкнуть, замочить, сразить, ухайдакать, зашибить, сгубить, загубить, ликвидировать, перевести, подрубить, выкинуть, добить, извести, разбазарить, побить, задушить, растратить, расстрелять, спустить, перебить, затоптать, зарубить, растранжирить, утрамбовать, скосить, ушибить, утоптать, угрохать.
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