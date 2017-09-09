EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, За рубежом
  489  23
Материалы по теме:
Все про:Россия (72198) тюрьма (681) политзаключенные (677) Сенцов (403)

 Сенцов находится в СИЗО-1 Иркутска, - правозащитники

сенцов

По информации российских правозащитников украинца Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По данным членов Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области примерно неделю назад Сенцова увезли из ИК-1 Якутска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД проверяет информацию о переводе Сенцова в колонию строгого режима, - Беца

"По словам Олега Сенцова, он не знает почему его этапировали, "дернули" из колонии и все. Сейчас он находится на подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы - в одиночке... Условия в камере хорошие, камера после свежего ремонта, чистая, сухая. Олег чувствует себя хорошо, улыбается. По словам правозащитников, Олег Сенцов передавал всем привет", - говорится в сообщении.

Информация о переводе Сенцова в Иркутск появилась еще 8 сентября, но она не была подтверждена. Расстояние между Якутском и Иркутском - около 1800 километров.

Также читайте: "Олег не хочет, чтобы к нему приезжали. Ему так проще эмоционально держаться", - сестра украинского политзаключенного Сенцова

Напоминаем, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас Пётр Алексеевич смотрит на биллинги Мобильных телефонов, собравшихся и движущихся в район Краковца, и тихо оху@вает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть пишет сценарий-"как я провёл этим летом."
 показать весь комментарий
Ответить
 
можешь не постить, ублюдка по одному запаху слышно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Идиотизм взрывать памятник Ленину. Вот Верховный Совет Крыма или крейсер Москва-другое дело. За это и сесть не грех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне по..й что для тебя идиотизм. В моей стране, памятники этому дерьму, стоять не будут!
Я не собираюсь объяснять своим детям,а потом и внукам, почему ублюдку, уничтожившему столько украинцев, у нас стоит памятник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего он его раньше не взрывал? Памятник Крым по-моему не захватывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По моему 400 лет назад, русских вообще не существовало, А во времена Киевской Руси, они жили в норах и пещерах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нафига ж вы, идиоты мокшанские, в 2009-м чЛенину пукан в Питере взовали?

Сенцов находится в СИЗО-1 Иркутска, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4909
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно пришло? Заметно, кстати... Ты себе тур путевку в С.Корею еще не прикупил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем из свинарника так громко хрюкать? Лежите, там, в расийской грязюке, посапывайте и расслабляйтесь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не переводь стрілки. Хуйло - один - і він в Кремлі - це знає кожна прогресивна людина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это плагиат называется хуйло может быть только одно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вказівка прийшла? Звичайно в СИЗО поганіше ніж в колонії. Може Путєнь всрався і готовлять обмін?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедняга на его месте в таком крысятнике мог оказатся каждый из нас. Я буду голосовать за Президента который закроет границы с мордором
 показать весь комментарий
Ответить
 
а, кто это геша афанасьев? никогда о нем не слышал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ну да не слышал,с надей медведчук вызволил
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов находится в СИЗО-1 Иркутска, - правозащитники
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти