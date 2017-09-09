 Сенцов находится в СИЗО-1 Иркутска, - правозащитники

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
По данным членов Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области примерно неделю назад Сенцова увезли из ИК-1 Якутска.
"По словам Олега Сенцова, он не знает почему его этапировали, "дернули" из колонии и все. Сейчас он находится на подвале "красного" корпуса иркутской тюрьмы - в одиночке... Условия в камере хорошие, камера после свежего ремонта, чистая, сухая. Олег чувствует себя хорошо, улыбается. По словам правозащитников, Олег Сенцов передавал всем привет", - говорится в сообщении.
Информация о переводе Сенцова в Иркутск появилась еще 8 сентября, но она не была подтверждена. Расстояние между Якутском и Иркутском - около 1800 километров.
Напоминаем, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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Я не собираюсь объяснять своим детям,а потом и внукам, почему ублюдку, уничтожившему столько украинцев, у нас стоит памятник.
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