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 Литва выдвинула на Оскар фильм "Иней" о событиях в зоне АТО

кино

Оскаровский комитет Литвы выдвинул на конкурс драму режиссера Шарунаса Бартаса "Иней" о событиях в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Фильм сняли в ко-продукции Литвы, Украины, Франции и Польши. Он рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных. Там человек вплотную видит войну и пытается ее осмыслить.

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5 октября "Иней" появится в украинском кинопрокате. Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Литовского киноцентра.
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