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 Происшествия, Киевские новости
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 Во время конфликта на детской площадке в Киеве ранена женщина, - Нацполиция

полиция киева

В Киеве во время конфликта на детской площадке ранили женщину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сообщение о стрельбе на бульваре Кольцова правоохранители получили в 18:15. На место выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на вызов, выяснили: между женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них достала пистолет, предварительно - пневматический, и выстрелила в другую. У пострадавшей, по словам врачей, слепое ранение бедра, ее доставили в больницу.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве. ФОТО (обновлено)

Женщину, которая стреляла, задержали прохожие и передали полиции. В злоумышленницы, вероятно, проблемы с психическим здоровьем, поэтому ее также доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Смотрите: Стрельба на Куреневке в Киеве: пьяный мужчина стрелял в несовершеннолетних, один человек ранен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Сынок,его не оценивать а ценить надо,мы же звери и ничего звериное нам не чуждо ...
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Не знаю кто такой Хардин,но вижу потрепал он тебя на славу .
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У него психологическая травма, какой то Хардин его изнасиловал.
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Сплетни об этом уже и из Франции боярышником, простите - медицинский коньяк, попахивают?
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ГБшная приставка к нику тебя уже не устраивает?
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Не хочу тебя сашок расстраивать,но Хардин здесь и есть главный модератор .
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Дайте бабам свободный доступ к огнестрельному оружию!
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и запретите детские прощадки!

Совсем эта власть довела людей!
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о блин, а я уже было подумал дети открыли стрельбу из автоматического оружия ....
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оооо! началось!
уже бабы пуляют друг в друга!
а раньше то как было весело - расцарапают рожу друг другу, повыдергивают клок волос и все - подруги на век!
а сейчас - одну на операцию, другую в дурку...
дружба умерла...
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васятка, а что удивительного, они водку лакают
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Чому мовчать короткостволята? Пора верещати про зброю в каждій кишені.
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тебе самому не стыдно за тот бред, который ты написал?
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Что значит молчат? Ты новость читал? У идиотов она уже есть!
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мико, ты хоть пригубил сегодня, или так на трезвую?
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та да. на болоті на масковії сьогоді 870 років... а реально набагато менше.....
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пр москальскі ігрища..знов вони історію гвалтують..
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Все мусара Михо встречают,им некогда с преступностью бороться.
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Я таки не понимаю: почему руководство ФК"Мариуполь" уже не отказалось ехать в Киев!!! Авансом. А шо? Имеют полное право! Тута уже вона как... Мне было бы страшно... Правильно я последние три года тока через Одессу летаю...
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Бо у вас нормальне керівництво- на відміну від "Динамо".
Ти як- адаптувався вже?
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Не, Саня. У меня- масса неприятностей. Самое главное- порванная коробка передач. А ещё- телефон жена не отдает и самогонный аппарат... Как дальше жить???
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Я их кормлю... Куда ж я денусь. А дворни стало уже 8. Когда уезжал было 4... Во, где демографический взрыв!
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Купи себе новый аппарат заодно и жену поменяй.
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Олександре- то що там з тітушками ? чи ти їх не бачиш ?
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ДА кому надо те 22 бугая которые мячь поделить не могу? С них такие игроки как с меня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время конфликта на детской площадке в Киеве ранена женщина, - Нацполиция
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