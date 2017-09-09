 Во время конфликта на детской площадке в Киеве ранена женщина, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сообщение о стрельбе на бульваре Кольцова правоохранители получили в 18:15. На место выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на вызов, выяснили: между женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них достала пистолет, предварительно - пневматический, и выстрелила в другую. У пострадавшей, по словам врачей, слепое ранение бедра, ее доставили в больницу.
Женщину, которая стреляла, задержали прохожие и передали полиции. В злоумышленницы, вероятно, проблемы с психическим здоровьем, поэтому ее также доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
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Совсем эта власть довела людей!
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уже бабы пуляют друг в друга!
а раньше то как было весело - расцарапают рожу друг другу, повыдергивают клок волос и все - подруги на век!
а сейчас - одну на операцию, другую в дурку...
дружба умерла...
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Ти як- адаптувався вже?
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