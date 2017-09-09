 Группа рэкетиров, вымогавших деньги у частных перевозчиков, задержана на Прикарпатье, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Подозреваемыми в указанных преступлениях являются жители Львовщины. Три человека из преступной группировки задержаны. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
На основании собранных доказательств доказано, что в октябре 2016 года они требовали у частных предпринимателей-перевозчиков из Надвирнянского района, осуществляющих пассажирские перевозки в Европу, деньги при этом угрожали физической расправой и повреждением или уничтожением имущества. В отношении еще двух доказывается причастность к вымогательству и поджогу в ноябре прошлого года автомобиля одного из заявителей.
Трех фигурантов уголовного - жителей города Львова, суд арестовал. В отношении других лиц из ОПГ проводятся следственные действия.
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и рэкетиры всплыли... а мы их уже забывать начали
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Краще не розвивай, це не твоє.
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кода помехи слева нет и нет запрещающего знака.
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