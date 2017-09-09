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 Происшествия
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Все про:вымогательство (321) Нацполиция (8641) рэкет (70) Ивано-Франковская область (314)

 Группа рэкетиров, вымогавших деньги у частных перевозчиков, задержана на Прикарпатье, - Нацполиция

нацполиция

В Ивано-Франковской области полицией прекращена деятельность банды рэкетиров, которые вымогали деньги у частных перевозчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подозреваемыми в указанных преступлениях являются жители Львовщины. Три человека из преступной группировки задержаны. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств доказано, что в октябре 2016 года они требовали у частных предпринимателей-перевозчиков из Надвирнянского района, осуществляющих пассажирские перевозки в Европу, деньги при этом угрожали физической расправой и повреждением или уничтожением имущества. В отношении еще двух доказывается причастность к вымогательству и поджогу в ноябре прошлого года автомобиля одного из заявителей.

Трех фигурантов уголовного - жителей города Львова, суд арестовал. В отношении других лиц из ОПГ проводятся следственные действия.

Смотрите: В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе", - Аваков. ФОТО
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дать им министерскую зарплату и отпустить!
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Это правильно! Но если в камере не будут кушать апельсины, дать им бананы в зад.
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Какое ОПОЛЧЕНИЕ? Барыги сделали все, что-бы не кто не куда не ишел. (Тоглько как они позволят).
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ооо!
и рэкетиры всплыли... а мы их уже забывать начали
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Без культури та розвитку історії України - небуде ДЕРЖАВИ УКРАЇНА !!!
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НЕБуде без чого? Без розвитку чого? Історії!?
Краще не розвивай, це не твоє.
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ну знову аваковці ! це ті хто можуть ! папа прикриває ! уберіть авакова стане все на свої місця.
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Так, поліція заарештувала. Нацюки в шокє. Пацанов знов пов'язали...
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на право не повертай, бо колеса загубиш
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на право мона на красный
кода помехи слева нет и нет запрещающего знака.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа рэкетиров, вымогавших деньги у частных перевозчиков, задержана на Прикарпатье, - Нацполиция
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