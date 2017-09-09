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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Киевская область (1714) ОГА (1417) спорт (1751) Горган (14)

 Лучшие спортсмены и тренеры Киевщины получили стипендии от губернатора на общую сумму около 600 тыс. грн

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Председатель Киевской областной государственной администрации (КОГА) Александр Горган вручил стипендий лучшим спортсменам и тренерам региона в размере до 20 тысяч гривен.

Об этом руководитель области заявил во время торжественного мероприятия по случаю Дня физической культуры и спорта в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

Награды от губернатора получили самые достойные представители различных видов спорта: Андрей Яценко (вольная борьба), Иванна Березовская (сумо), Алина Шух (легкая атлетика), Иван Семикин (гребля на байдарках и каноэ), паралимпийки Александра Кононова (лыжные гонки и биатлон), Наталья Езловецкая (легкая атлетика) и другие спортивные таланты Киевщины.

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"Стипендии в размере от 4,5 до 20 тысяч гривен выплачены 61 спортсмену и тренеру в зависимости от уровня достижений. К сожалению, эти стипендии не смогут кардинально улучшить ситуацию с состоянием спорта в области, но это реальная и ощутимая поддержка наших спортсменов уже сегодня. Со своей стороны, мы предпринимаем ряд шагов, чтобы постепенно улучшить положение дел в регионе. Начиная от этих стипендий и продолжая проверкой состояния объектов спортивной и социальной инфраструктуры. И несмотря на тяжелое экономическое положение, спорт необходимо развивать", - заверил Александр Горган.

При этом Горган подчеркнул, что объекты спортивной инфраструктуры наравне со школами, садиками и больницами не строятся и не ремонтируются в полном объеме не только из-за экономического кризиса, но и из-за коррупционных схем и воровства на областном уровне.

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"По результатам проверки мы выяснили, что из-за разворовывания сотен миллионов гривен бюджетных средств в области не отремонтированы десятки больниц, школ, садиков и парков. На все эти объекты выделили деньги, которые были просто украдены у жителей области. Мы плотно сотрудничаем с силовыми органами, чтобы по всем результатам нашей проверки люди, вина которых будет доказана, в установленном законом порядке понесли ответственность", - заявил Александр Горган.
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