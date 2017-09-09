 Лучшие спортсмены и тренеры Киевщины получили стипендии от губернатора на общую сумму около 600 тыс. грн

Об этом руководитель области заявил во время торжественного мероприятия по случаю Дня физической культуры и спорта в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.
Награды от губернатора получили самые достойные представители различных видов спорта: Андрей Яценко (вольная борьба), Иванна Березовская (сумо), Алина Шух (легкая атлетика), Иван Семикин (гребля на байдарках и каноэ), паралимпийки Александра Кононова (лыжные гонки и биатлон), Наталья Езловецкая (легкая атлетика) и другие спортивные таланты Киевщины.
"Стипендии в размере от 4,5 до 20 тысяч гривен выплачены 61 спортсмену и тренеру в зависимости от уровня достижений. К сожалению, эти стипендии не смогут кардинально улучшить ситуацию с состоянием спорта в области, но это реальная и ощутимая поддержка наших спортсменов уже сегодня. Со своей стороны, мы предпринимаем ряд шагов, чтобы постепенно улучшить положение дел в регионе. Начиная от этих стипендий и продолжая проверкой состояния объектов спортивной и социальной инфраструктуры. И несмотря на тяжелое экономическое положение, спорт необходимо развивать", - заверил Александр Горган.
При этом Горган подчеркнул, что объекты спортивной инфраструктуры наравне со школами, садиками и больницами не строятся и не ремонтируются в полном объеме не только из-за экономического кризиса, но и из-за коррупционных схем и воровства на областном уровне.
"По результатам проверки мы выяснили, что из-за разворовывания сотен миллионов гривен бюджетных средств в области не отремонтированы десятки больниц, школ, садиков и парков. На все эти объекты выделили деньги, которые были просто украдены у жителей области. Мы плотно сотрудничаем с силовыми органами, чтобы по всем результатам нашей проверки люди, вина которых будет доказана, в установленном законом порядке понесли ответственность", - заявил Александр Горган.
41 1
37 детей и 2 взрослых отравились в Киевской области, - ОГА(19)
Масштабный пожар в Киевской области: горят и взрываются склады мебели и горючего. ФОТО(12)
18 детей из Броваров отравились в Каменце-Подольском, - глава Киевской ОГА Горган. ФОТО(8)
Глава Киевской ОГА Горган хранит наличными 315 тыс. долларов и имеет права на названия "Увага", "Майор", "Кров", "Донор". Декларация(28)
Назначением Горгана президент политически усилил Киевскую область(1)
Новый глава Киевской ОГА Горган уволил всех своих заместителей(5)
Горган рассказал о первоочередных задачах на посту главы столичной ОГА(11)
Ответить