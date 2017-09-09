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 Политика Украины, Экономика
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 Украина готовит против России иск в ВТО, касающийся ограничений на ввоз продовольственных товаров, - Микольская

микольская

Украина готовится подать во Всемирную торговую организацию еще один иск против России, касающийся ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров на основании санитарных норм.

Об этом сообщила первый торговый представитель Украины Наталия Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.ua.

"Мы готовим еще один иск, о котором мы достаточно давно говорим. Он для нас самый сложный с точки зрения сбора доказательной базы. Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами. Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться только теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база", - рассказала чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке, - Минэкономразвития

"Сейчас мы уже финализируем запрос на проведение консультаций в этом деле и собираемся его подать в ближайшее время", - сообщила торгпред. В то же время она не стала называть конкретных дат или перечня продукции.

"Если вы посмотрите историю споров РФ по фитосанитарным нормам, то увидите, что мы не первая страна, которая с этой проблемой столкнулась, и большинство наших предшественников свои права отстояли. Что как минимум говорит о том, что РФ действительно манипулирует этими нормами, используя их как инструмент влияния и шантажа, а не безопасности", - подчеркнула Микольская.

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Не довгувато. Статтю прочитай і зрозумієш чому.
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А нашо йому читати? Він тут не для цього, аби читати та обговорювати.
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Сашко,ты за расширение торговли с агрессором?
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А за судові позови до рашки з будь-якого питання. І за те, аби в України було більше грошей- вони нам конче потрібні.
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а чого порошенко і верховна рада не признає расєю мать її в дригом країною агрессорм ?
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Аби ЗСУ та НГУ озброювали- усе інше неважливе. Он хтось розбомбив у Сирії військові об'єкти- і ні тобі країни-агресора, ні війни.
А об'єкти догоряють...
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НГУ в Краковце,Михо встречает,а должны в Донецке сепаров и кацапов мочить,так нах их вооружать?Жопу Барыжную что бы сторожили?
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Ответ понятен,ты и с чертом готов торговать,и жизнями солдат,абы больше денег было,по чем жизнь солдата оценишь?
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На жаль, тобі не зрозуміти, які три речі конче потрібні для війни.
Чи ти їх назвеш?
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Перша річ це сміливість,коли її нема,можно і зі зброєю програти,шо ми і бачили в Криму та на Донбасі.
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Тобто ти будь яку війну програєш.
"Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги." - Джан Джакомо Тривульцио.
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Сашко - це навіть не дно.. Це те, що значно глибше дна..
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Да, что с ним говорить! Он еще от общего наркоза не отошел. Ему, порохоботу, все деньги мерещатся.
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так у вас продуктів скільки що не успіваєте давить ! які проблеми ?
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Вот это правильно - торговлю нужно расширять..., а рашка ставит препоны...Мало того, что Крым оккупировала и на Донбасс войска ввела..., так и законы ВТО нарушает.. Скоты..
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Офигел вообще Барыга,так кто и против кого санкции ввел? Похоже что Кацапия ввела против Украины,а Барыга хочет их отменить?
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Розберися, на що і ким введені санкції- бо ти безглузді речі пишеш.
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Олександре- в горловці дешеве жільйо..... доречі....і ти йому не вказуй. він те висрав що ти ще не з"їв.
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У дупі живеш ти,і тягнеш туди всіх Українців.
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Белое,это не черное,а зеленое,это не красное.Барыга хочет больше торговать с кацапами,и как не крути,это факт.
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Факт- що ти ніц не розумієш, що таке санкції та нашо вони введені.
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Санкції це заборона торгівлі та співпраці,а коли подають до суду за розширення торгівлі,це зрада.
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Только дорвался до компа. Требую новостей про Грибов! Где? Почему? Вчера 8 раз в ленте а сегодня ничего! Это рассизм чистой воды!
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та там Михо на велосипеде, на подъезде к укрепрайону (не знаю танки есть или нет), чтобы поглумиться над нашим пограничником, который будет проверять у него документы (если тот не догадается упасть в обморок и отползти, чтобы на себя не брать ответственность за чей-то идиотизм) под овации "сочувствующих" и просто любопытных... - это если коротко.
а ты про мальчика, подманенного и похищенного вспомнил...
уровень не тот
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Ты меня не понял. Я издеваюсь над системой "джинсы". Вчера платил один - и ты уже веришь в "похищенного мальчика-инвалида". Сегодня разборки с Михо - и ты тоже веришь......
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а тем временем...

гуси в ряшке тоже не дремлют - восстание готовят.
статью бы надо от думы под гусаков - распоясались птицы.
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Я чет не понял. В рабсеи свои фабрики рошена есть, зачем им еще чето ввозить??
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Я б зрозумів позов щодо транзиту..Невже Петрові так хочеться нагодувати кацапів? Торгівельні партнери не є ворогами?
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Грязные игры украинских олигархов. Нет олигархов - нет проблем.
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То есть иск не за аннексию Крыма,не за вторжение на наши территории а из за того что не дают торговать с рашой? Барыги вы ценичные!
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готуйтесь спілкуватися з елєхторатом парашенка. у всій красі вони....
дивимось.....

https://www.facebook.com/1692034707783394/videos/1892757697711093/
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Да не будет на Россию никакого суда и никогда. ...и никогда небыло...
Парашники ж токо приемники, а не ответчики... -- а бабла с них, как блох с собаки -- куда нипопадя...
"Едешь хозяином ты вдоль Земли -- скажем: в Великие Луки.
А под колёса снуют кобели... ...и попадаются -- суки!"
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Кто эти люди в России с «газовой дубинкой»?

Я никак не мог понять, откуда взялись "специалисты", способные не понять смысла открытия сланцевой нефти и газа, способные идиотской "геополитикой" обрушить в хлам капитализацию "Газпрома" и "Роснефти".

Не понимал, кто те люди, которые от имени России занимаются энергетическим шантажом и в стиле Тарзана размахивают "газовой дубинкой" (изрядно сегодня сдувшейся), распугивая покупателей и убивая рынок. Кому мы обязаны тем, что "национальное достояние"™ стало "национальным нестоянием", а бывшая крупнейшая компания "Роснефть" пошла по миру, если не сказать - по рукам...

Однако, сегодня с подачи одного из знакомых по ФБ, я узнал, что в недрах МГИМО есть такое специальное учебное заведение по подготовке рыцарей трубы и задвижки: "Международный институт энергетической политики и дипломатии".

Т.е., я думал, что это просто по глупости и незнанию предмета натворили всякой х*рни, а оказывается, что все эти самоочевидные глупости, понятные любому психически здоровому человеку с IQ выше 75, учинили специально подготовленные люди, которых много лет учили в МГИМО "энергетической дипломатии".

Моя картина мира изрядно покосилась....


Илья Вайцман
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Как же хочется шоколадной шобле мразей торговать с окупатом и агрессором.... и желательно на официальном уровне,а война и смерть воинов ВСу то так - мелочи,не их дети гибнут.
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Микольская, мы к РФ применяем санкции - они отвечают контрсанкциями! иски здесь не помогут! вся Европа в этом положении...
А жаловаться, что агрессор не покупает наши товары - это вообще абсурд!
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Давно пора подкормить москалей. Совсем подыхают поди, даже здесь их наперечёт осталось, хоть в Красную книгу заноси.
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Вот зачем эта пустозвонная ерунда? Ну готовит, или приготовила и что?
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Та... ничего. Вчера корм кошачий покупал- россиянский оказался, кстати. А хозяева "Вискаса" хто??? Правильно- за Атлантикой. Я давно перестал пытаться что-то понять в этом АТО/войне... Это- не для нашего уровня, тех которым вешает лапшу, в СМИ, какая-то тётя Наталия Микольская...
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Выкинуть пидорашку из всех структур, иначе развалят беспредельщики все.
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ничего не понял! простите!
можно по колхозному объяснить - что наши то хотят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит против России иск в ВТО, касающийся ограничений на ввоз продовольственных товаров, - Микольская
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