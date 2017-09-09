 Украина готовит против России иск в ВТО, касающийся ограничений на ввоз продовольственных товаров, - Микольская

Об этом сообщила первый торговый представитель Украины Наталия Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.ua.
"Мы готовим еще один иск, о котором мы достаточно давно говорим. Он для нас самый сложный с точки зрения сбора доказательной базы. Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами. Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться только теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база", - рассказала чиновница.
"Сейчас мы уже финализируем запрос на проведение консультаций в этом деле и собираемся его подать в ближайшее время", - сообщила торгпред. В то же время она не стала называть конкретных дат или перечня продукции.
"Если вы посмотрите историю споров РФ по фитосанитарным нормам, то увидите, что мы не первая страна, которая с этой проблемой столкнулась, и большинство наших предшественников свои права отстояли. Что как минимум говорит о том, что РФ действительно манипулирует этими нормами, используя их как инструмент влияния и шантажа, а не безопасности", - подчеркнула Микольская.
721 54
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ(100)
Украина готовит ряд претензий к России в ООН, будет много неожиданностей, - Ельченко(43)
Санкции с РФ будут сняты только после достижения мира на Донбассе, - Меркель(159)
Гражданам Украины опасно выезжать на работу в Россию, - Лутковская(373)
В Кремле даже не поняли, как накосячили(0)
"Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе. ВИДЕО(162)
Один украинский воин погиб в результате боевых действий в зоне АТО, - штаб(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А об'єкти догоряють...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чи ти їх назвеш?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги." - Джан Джакомо Тривульцио.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а ты про мальчика, подманенного и похищенного вспомнил...
уровень не тот
Ответить
Ответить
гуси в ряшке тоже не дремлют - восстание готовят.
статью бы надо от думы под гусаков - распоясались птицы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дивимось.....
https://www.facebook.com/1692034707783394/videos/1892757697711093/
Ответить
Ответить
Парашники ж токо приемники, а не ответчики... -- а бабла с них, как блох с собаки -- куда нипопадя...
"Едешь хозяином ты вдоль Земли -- скажем: в Великие Луки.
А под колёса снуют кобели... ...и попадаются -- суки!"
Ответить
Ответить
Я никак не мог понять, откуда взялись "специалисты", способные не понять смысла открытия сланцевой нефти и газа, способные идиотской "геополитикой" обрушить в хлам капитализацию "Газпрома" и "Роснефти".
Не понимал, кто те люди, которые от имени России занимаются энергетическим шантажом и в стиле Тарзана размахивают "газовой дубинкой" (изрядно сегодня сдувшейся), распугивая покупателей и убивая рынок. Кому мы обязаны тем, что "национальное достояние"™ стало "национальным нестоянием", а бывшая крупнейшая компания "Роснефть" пошла по миру, если не сказать - по рукам...
Однако, сегодня с подачи одного из знакомых по ФБ, я узнал, что в недрах МГИМО есть такое специальное учебное заведение по подготовке рыцарей трубы и задвижки: "Международный институт энергетической политики и дипломатии".
Т.е., я думал, что это просто по глупости и незнанию предмета натворили всякой х*рни, а оказывается, что все эти самоочевидные глупости, понятные любому психически здоровому человеку с IQ выше 75, учинили специально подготовленные люди, которых много лет учили в МГИМО "энергетической дипломатии".
Моя картина мира изрядно покосилась....
Илья Вайцман
Ответить
Ответить
А жаловаться, что агрессор не покупает наши товары - это вообще абсурд!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
можно по колхозному объяснить - что наши то хотят...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить