EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  427  22
Материалы по теме:
Все про:Ельченко (152) ООН (2203) Россия (72197) политзаключенные (676)

 Украина направила генсеку ООН обращение относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ельченко

ельченко

Миссия Украины при ООН передала генсеку Антонио Гутеррешу официальное обращение относительно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в Российской Федерации.

Об этом сообщил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее, что мы сделали, - передали генеральному секретарю ООН обращение и в отношении Сущенко, и относительно других украинских политзаключенных. Это все хранится в базе данных ООН, они проводят "тихую" дипломатическую работу, в том числе с позиции Секретариата ООН", - отметил украинский дипломат.

Кроме того, он отметил, что украинская миссия также намерена включить этот вопрос в официальные решения Комитета по правам человека ООН, а также провести несколько дополнительных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД проверяет информацию о переводе Сенцова в колонию строгого режима, - Беца

"Именно в этом аспекте мы уже пригласили в Нью-Йорк несколько людей, в том числе крымских правозащитников, и господина Афанасьева - бывшего политзаключенного, и первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко и главу Комитета ВР по иностранным делам Анну Гопко, а также других народных депутатов Украины. Мы будем активно использовать присутствие этих людей именно для продвижения темы освобождения заложников, обмена военнопленными", - отметил Ельченко.

Также читайте: РФ отказала политзаключенному Кольченко в получении образования: ОБСЕ так переживает за выдворенную российскую пропагандистку, может вспомнит и об украинцах, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

По его словам, представители почти двух сотен стран "будут иметь возможность послушать, услышать, что, наверное, даст свой результат".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Израиль не направляет в ООН протестов...
Израиль НАПРАВЛЯЕТ СПЕЦНАЗ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты просто не в курсе израильской элиты..
--
Генпрокуратура Израиля решила, что обвинение жены главы правительства
Сары Нетаньяху в растрате имеют под собой основания, ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та ты шо..
Израиль принял решение отозвать посла из Швеции в знак протеста против признания Стокгольмом Палестины как государства (где спкцназ?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А МНОГО ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ ВЫКРАДЕНО НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ И СОДЕРЖИТСЯ В ТЮРМАХ ТОЙ ЖЕ СИРИИ???
Не несите херню)))Диванные ИХСПЕРТЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень много содержится в тюрьмах палестины.
------
Национальный герой Израиля, капрал Гилад Шалит будет освобожден из плена. За него Тель-Авив отдает тысячу заключенных палестинцев.( где спецназ?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикинь, что бы, при подобных раскладах, орала у нас секта "зрада".

1000 за 1? Порох всех ихтамнетов отдаёт, с...ка такая, т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))не так давно пару лет назад...
один интересный палестинец тайно исчес с поезда в Украине....и о чудо!!!
ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ В ИЗРАИЛЕ)))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Израиль страдает от синдрома избитой жены в отношениях с Россией

Что заставляет Израиль добиваться дружбы с Россией, несмотря на ее явное пренебрежение?
Иерусалим может кипеть от возмущения по поводу того, что Россия собирается поставлять в Иран новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300, и угрожать порвать с ней отношения, но, по мнению экспертов, для Израиля связь с Москвой остается важной и ценной.
Долгие годы Израиль развивал добрые отношения с Россией в надежде на дружбу с супердержавой, которая могла бы помочь ему стать менее зависимым от другой супердержавы, США. Из-за попыток сблизиться с Москвой Израиль столкнулся с острой критикой союзников, но от Москвы взамен так ничего и не получил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на днях авиация неизвестной избитой жены нанесла хорошый такой урон сирийско-сруснявым складам в Сирии)))
И С-300+400+500+600 вяликой сверхдержавы снова не заметили появление самолетов))))
КРИВИЗНА ЗЕМЛИ мешает дружбе Израиля и СвиноСрашы)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
+
Свинья (Сраша) Орлу не компаньен)))
Левиафан (англ. Leviathan, ивр. ‏לווייתן‏‎) - газовое месторождение Левантийского нефтегазоносного бассейнана шельфе Леванитийского моря (Средиземное море) вблизи морской границы Израиля с Ливаном. Месторождение расположено в 135 км к западу от Хайфы, в 47 км на юго-запад от месторождения Тамар. Глубина моря здесь составляет 1634 м.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мудрость заключается в том, чтобы все понимать, и ни о чем не волноваться. Правда, маразм проявляется так же. Отличать одно от другого - и есть магия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
один из представителей израиля..
==
Яков Кедми: Как Россия ответит Америке на ужесточение ...
Яков Кедми: Как Россия ответит Америке на ужесточение санкций. 7 августа 2017. Закон об ужесточении санкций против России - это чисто ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну сейчас он пойдёт и освободит вместе со спецназом ООН !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Господи! Коли ж це все закінчіться! Скільки ще люди будуть гинуть?
Що б ти здох,хуйло вонюче! Пробач мене,Цензор,за матюки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина направила генсеку ООН обращение относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ельченко

ООН бесполезная организация она в лучшем случаи дублирует красный крест. Организация в которую входит териростическая угрожающея всему миру, россия не имеет доверия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
оон ещо никогда незделало только трата денег. шото решили но россия дала вето и все пропало. начинай сначало.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила генсеку ООН обращение относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ельченко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти