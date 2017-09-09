 Украина направила генсеку ООН обращение относительно освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ельченко

Об этом сообщил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.
"Последнее, что мы сделали, - передали генеральному секретарю ООН обращение и в отношении Сущенко, и относительно других украинских политзаключенных. Это все хранится в базе данных ООН, они проводят "тихую" дипломатическую работу, в том числе с позиции Секретариата ООН", - отметил украинский дипломат.
Кроме того, он отметил, что украинская миссия также намерена включить этот вопрос в официальные решения Комитета по правам человека ООН, а также провести несколько дополнительных мероприятий.
"Именно в этом аспекте мы уже пригласили в Нью-Йорк несколько людей, в том числе крымских правозащитников, и господина Афанасьева - бывшего политзаключенного, и первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко и главу Комитета ВР по иностранным делам Анну Гопко, а также других народных депутатов Украины. Мы будем активно использовать присутствие этих людей именно для продвижения темы освобождения заложников, обмена военнопленными", - отметил Ельченко.
По его словам, представители почти двух сотен стран "будут иметь возможность послушать, услышать, что, наверное, даст свой результат".
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Израиль НАПРАВЛЯЕТ СПЕЦНАЗ!!!
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Генпрокуратура Израиля решила, что обвинение жены главы правительства
Сары Нетаньяху в растрате имеют под собой основания, ...
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Израиль принял решение отозвать посла из Швеции в знак протеста против признания Стокгольмом Палестины как государства (где спкцназ?)
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Не несите херню)))Диванные ИХСПЕРТЫ
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Национальный герой Израиля, капрал Гилад Шалит будет освобожден из плена. За него Тель-Авив отдает тысячу заключенных палестинцев.( где спецназ?)
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1000 за 1? Порох всех ихтамнетов отдаёт, с...ка такая, т.д.
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один интересный палестинец тайно исчес с поезда в Украине....и о чудо!!!
ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ В ИЗРАИЛЕ)))))))))))
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Что заставляет Израиль добиваться дружбы с Россией, несмотря на ее явное пренебрежение?
Иерусалим может кипеть от возмущения по поводу того, что Россия собирается поставлять в Иран новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300, и угрожать порвать с ней отношения, но, по мнению экспертов, для Израиля связь с Москвой остается важной и ценной.
Долгие годы Израиль развивал добрые отношения с Россией в надежде на дружбу с супердержавой, которая могла бы помочь ему стать менее зависимым от другой супердержавы, США. Из-за попыток сблизиться с Москвой Израиль столкнулся с острой критикой союзников, но от Москвы взамен так ничего и не получил.
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И С-300+400+500+600 вяликой сверхдержавы снова не заметили появление самолетов))))
КРИВИЗНА ЗЕМЛИ мешает дружбе Израиля и СвиноСрашы)))))
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Свинья (Сраша) Орлу не компаньен)))
Левиафан (англ. Leviathan, ивр. לווייתן) - газовое месторождение Левантийского нефтегазоносного бассейнана шельфе Леванитийского моря (Средиземное море) вблизи морской границы Израиля с Ливаном. Месторождение расположено в 135 км к западу от Хайфы, в 47 км на юго-запад от месторождения Тамар. Глубина моря здесь составляет 1634 м.
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Яков Кедми: Как Россия ответит Америке на ужесточение ...
Яков Кедми: Как Россия ответит Америке на ужесточение санкций. 7 августа 2017. Закон об ужесточении санкций против России - это чисто ...
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Россия объявила фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
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Що б ти здох,хуйло вонюче! Пробач мене,Цензор,за матюки!
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ООН бесполезная организация она в лучшем случаи дублирует красный крест. Организация в которую входит териростическая угрожающея всему миру, россия не имеет доверия.
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