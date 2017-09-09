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 С начала суток наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось, - штаб АТО

штаб ато

С полуночи российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Минометы и другое тяжелое вооружение наемниками не использовалось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов наших позиций с начала суток было на Приморском направлении, в частности вблизи поселка Водяное. Здесь боевики 6 раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также дважды российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениям на подступах к Талаковке и Старогнатовке.

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Из такого же оружия враг днем ​​несколько раз обстрелял силы АТО в Авдеевский промзоне и у Зайцево, что на Донецком направлении.

В случаях прямой угрозы наши военные несколько раз применяли оружие в ответ.

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а взавтра на краковці пройде реальне петрове АТО яке буде тривати години... для пороха.
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Я ток не узнаю, кто с таким упоением на неё снизу глядит? Кужель что-ли? Или Власенко загримировался?
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та мені на неї пох. реально. отжала мерседес броньований у януковича і мовчить як жаба. кончіта вона. це моя особиста думка.
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славіч- мене заїло реально інше. порошенко мовчить. бойові гандони їдуть на границю і тут юля стєрва намалювалась ще !. та нах вона кому нада реально ! я не знаю що я буду мробити надалі якщо Саакашвілі буде співпрацювати з нею і з ригами (в чому я сумніваюсь .до речі. він не дурак) то в мене один вихід- продам усе майно своє і поїду з цієї країни. роки йдуть ....життя одне.
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вихід. для мене вихід. я так думаю що скоро всі учасники АТО при цій владі опиняться поза закону. дивіться що робиться....
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Юля, по плану пиара самой себя - заткнет за пояс всех...
там многа камер будет... - то шо нада.
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Братан,ты вроде нормальный чел и мне юлька пофиг тоже,но когда автопарк овоща разбирали она еще в качановке была и при власти после Майдана и дня не была,как она могла что то отжать,а ты с ботом рассуждаешь,а он прям бальдеет от твоей наивности,вот так и живем,пофиг кто лишь бы не юлька
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та ні друже.... до цих пір вона їзде на броньованому мерсі янукоовоща..... а хто їй поміг ? а ну поміркуй........
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На нем написано овощ или в Киеве один такой бронированный,как бы там ни было,даже этот мерс или даже десять не идет в сравнения,шо творят нынешние
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це факт. він не заперечлевий. і так є. воно юля за це мовчить як риба об льод.
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Не могла отжать, но на той машинке ездила. Гарсия - это факт. А как там и кто для неё отжал - то уже другой вопрос. Но она на том автомобильчике ездила.

ПыСы. Гарсия, ты вот тоже нормальный ( -ая?), когда не заводишь волынку о порохоботах, минстецьках и подобную муйню.
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славич - ты бот.
так гарсия сказал, а его слово гранитом вылито.
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Міхо гнільом не харчується. гнид давить.
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никого он не задавил, только языком помолол.
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Не верьте! У нас железное "школьное" перемирие. Так в Минске решили категорично.
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і москалі і радикали і регіонали разом з їхнім батьком порошенко !!!!!
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А они у него хоть были,безхребетное существо за подачку готовое продать все и всех
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а поранених вже скільки, це що, не загроза, скільки у нашої влади щок, аби кожен раз підставляти нову, невже незрозуміло те, що поранення можуть бути різні і добре, якщо пошкрябало, так відриває руки і ноги, тіло розриває на шматки і якщо це не загроза, то ви або ідіоти, або поплічники Хуйла
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вот поэтому и будет реорганизация ООН и ,дай, Боже, без всяких вето, что поможет нормальным голубым беретам войти в Украину и отодвинуть орков за границу.
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72 каже шо було.Харе звіздіти шоколадні тампокси.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось, - штаб АТО
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