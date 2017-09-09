 С начала суток наемники 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, тяжелое вооружение не применялось, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Больше всего обстрелов наших позиций с начала суток было на Приморском направлении, в частности вблизи поселка Водяное. Здесь боевики 6 раз применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также дважды российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским укреплениям на подступах к Талаковке и Старогнатовке.
Из такого же оружия враг днем несколько раз обстрелял силы АТО в Авдеевский промзоне и у Зайцево, что на Донецком направлении.
В случаях прямой угрозы наши военные несколько раз применяли оружие в ответ.
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там многа камер будет... - то шо нада.
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ПыСы. Гарсия, ты вот тоже нормальный ( -ая?), когда не заводишь волынку о порохоботах, минстецьках и подобную муйню.
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так гарсия сказал, а его слово гранитом вылито.
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