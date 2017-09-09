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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5343) танк (775) Харьков (4400) Полторак (942)

 "Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак

полторак

Благодаря надлежащему государственному финансированию и своевременному выполнению оборонного заказа, танковые подразделения практически полностью укомплектованы танками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал во время посещения Харьковского института танковых войск

"На сегодня, за счет надлежащего финансирования из государственного бюджета и своевременного выполнения государственного оборонного заказа, танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений. За счет поставки тренажеров для подготовки экипажей в учебные заведения Львова и Харькова, продолжается качественное обучение специалистов ", - сообщил Полторак.

Министр отметил отличный боевой дух и настроение личного состава танковых подразделений, однако "за счет только мужества и героизма выполнить боевую задачу очень сложно".

"Поэтому уже сегодня принято решение о подписании договоров на производство и поставку танков "Оплот". После завершения всех процедур, предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники", - сказал Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО. ФОТО
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Т-64Б різних модифікацій це вже не танки, а металобрухт.
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Да танки уважаемый, любой модефикации БРУХТ! Это стальной гроб для 4-5 человекек. Одна хорошая пртивотанковая ракета (ценой примерно в десять раз), делает с танка кучу металолома.
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Так в чем загвоздка? Если ракет достаточно, они всегда будут в нужном месте.(Потому, что они в 10 раз дешевле).
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А в атаке, вы че с этими ПТУРсами будете делать?
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Тоже хотел ему написать. Представляю обвешанных птурсами кацапских дЫсантников идущих в атаку.
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Головна проблема українських танків Т-64Б різних модифікацій це маленький моторесурс через низьку якість виготовлення двигунів та агрегатів! Саме погана якість не дозволяє активно застосовувати наші танки під час бойових дій! Відомий випадок коли з 10 танків та 10 БТР, які Муженко послав в атаку на лівий фланг ДАП на Путіловський міст, до моста доїхало тільки 2 танки та 2 БТР, решта просто зламались в дорозі, хоча там їхати менше 10км! 80% бронетехніки виходить з ладу вже на перших кілометрах маршу та в перші хвилини бою і ці поломки не результат влучань ворожих снарядів чи підриву ворожих мін, а результат банальної відмови техніки! Укроборонпром натякає на те що велика кількість відмов в роботі це результат низької кваліфікації мехводів, або свідоме використання техніки в перевантажених режимах, що призводить до гарантованого виходу з ладу бронетехніки. Цим Укроборонпром натякає що мехводи ламають техніку свідомо щоб не йти на завдання з якихось причин, чи то не вірять в успіх атаки, чи то не вірять в надійність техніки. А військові натякають, і це скорше за все правда, що техніка передається в війська несправною, з фальсифікованими запчастинами, які беруться зі старих танків та БМП, а по документам ці агрегати проводяться як нововиготовлені на заводі. В результаті такого фальсифікованого ремонту танки, БМП та БТР мають мізерний моторесурс і виходять з ладу при перших навантаженнях!!!! В будь якому випадку цю корупцію потрібно припиняти і поставляти в ЗСУ нові танки.
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ну не треба так різко. в совку була на папері та деінде система технічного обслуговування та багацько ремонтних заводів (навіть на базі районних сільгосптехнік), тому харківські тракторні шасі Т-16 і колісні й гусеничні Т-150 більш-менш виконували свої функції. чим танки гірші? зрозуміло, що без догляду і на велосипеді довго не поїздиш, але при належному так сяк їздити будеш.
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Матиос - фас. Тут диверсиями воняет, а ты непонятно чем занимаешься!
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Так мы же не атакуем! Мы в глухой обороне, а то путян нападе!
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Современная маневренная оборона, очень часто имеет элементы атаки...
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Сколько Оплотов, Булатов? укомплектовать можно и 34-ками...
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идете водителем и только на Оплот? Браво, Серж
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это что оправдание, что вы только водитель, но не механик.
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даты вообще никто и звать тебя никак, без имени,без родины и без флага. так себе, говномет)))) что бы не происходило в стране все плохо))))
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Танки отжили свой век! Это уже не стратегия Гудериана. Их уже и в 1960 году на Западе не боялись. В Ираке амеры их тысячами уничтожали запросто.
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просто у иракцев пво было слабенькое, не было пзрк...авиацию, кстати с некоторых пор в ато перестали испльзовать, с чего б это?
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а Германия наоборот закупила еще танки после непоняток с Рашкой и перед сирийской эпопеей.
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Ну а чем танковые подразделения укомплектовывать? Не тракторами же!
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Танковое подразделение без танков - пехота.
Сколько танков, столько и танковых подразделений.
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"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак
А танкистами, топливом, снарядами, обеспечением, приборами?
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Це є! Забеспечені! З приборами проблема!Але у солдат,а не у танкістів!
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в Тайланде!!!))))
и ты это....молчи!!!
Бо Пудинг нападе)))
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Розумію тебе! Оплоти дуже багато коштують,але коли країна воює,то економити на армії це злочин.
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Розумію тебе! Оплоти дуже багато коштують,але коли країна воює,то економити на армії це злочин.
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а шо мене розумить???
я теж за те що б ци машины були на ПЕРЕДКУ в АТО а не Тайланди)))
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Що я тобі скажу! Хоча гибнуть хлопці,але у бізнес у влади є бізнес!Це я не пистю! Я сам це своїми очима бачив!
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скиньтесь и купите на передок оплот, в чем проблема? великие стратеги))))
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беги под магазин Рошен и так кричи свои мысли))))
Че нада?
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ты тварь кацапская шо тут расЧЕкался?)))) возьми конфету рошен и сравни со своим любимым красным октябрем и почувствуй разницу, удмурд долбаный
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спасибо хоть склады Первой мировой в покое оставили!!!))))))
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Между прочим Максим в модефикации английского виккерса не плохая машинка и сейчас.
Но лучше всего МГ-42 .
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3000 мПрицельная дальность Дальность, соответствующая наибольшему делению прицела оружия. Как правило, несколько превышает дальностьдействительного огня. Прицельная дальность является исключительно условной, субъективной характеристикой.
Пулемет НСВ «Утес» дальность стрельбы до 2 км вместе со специальным прицелом
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ну вот дадут тебе такое ЧУДО))))и потягай его по окопам...да и маневрировать с ним бля как удобно))))
А потеряешь!!!! под трибунал...как пособника Пуйла))))
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Було б ще непогано почути від самих танкістів про технічний стан танків. Бо як кажуть: диявол криється в деталях.)
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Мабуть заголовок перекручений.. Можливо треба читати так: "Танкові підрозділи укомплектовано танками на сто відсотків"..
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Украино-польский танк ПТ-17 - эхо из прошлого
Sep. 8th, 2017 at 12:48 PM

"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 1763
После презентации на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2017 совместной украино-польской разработки (а точнее модернизации танка Т-72) танка ПТ-17, многие российские и украинские СМИ, а так же эксперты, не могут спокойно спать, тратя драгоценное время, с одной стороны, на восхваление, с другой, на критику и высмеивание. Кто с каких баррикад, догадаться не сложно. Но, раз уж этот танк перевозбудил экспертные масс-медиа, то взглянем на это чудо и мы.

Итак, ПТ-17, результат глубокой модернизации Т-72, проведенной совместно «Укроборонпромом» и польской компанией Zaklady Mechaniczne «Bumar - Labedy» S.A. Как многие описывают, танк создан с учётом стандартов НАТО, а именно, в нём была заменена 125-мм пушка, на менее мощную 120-мм, а так же были интегрированы новые: автоматизированная система заряжания, двигатель, трансмиссия, улучшено моторно-трансмиссионное отделение.
Но, буду честен, когда я увидел первые фото ПТ-17 то сразу мне вспомнился Т-72А недавно представленный общественности на параде в честь Дня Независимости Украины. Единственное что - поляк не имел столь объёмных защитных решёток. И в какой-то мере это позитивный сигнал, Украина свой опыт боевых действий на Донбассе реализует не только внутри страны, но и пытается их поставить на экспорт, как сейчас более успешно делает Россия. Однако, в бочке мёда не обойтись и без дёгтя.
Дело в том, что «Укроборонпром» официально говорит об участии в проекте как чём-то новом и достигнутом в наше время. Не люблю ложь и эта черта наших «кузнецов» мне менее всего импонирует. А всё дело в том, что уже как два десятка лет исполняется проекту Т-72-120 - проекту модернизации Т-72 «Харьковским конструкторским бюро им. Морозова» в ходе которого были улучшены вооружение, системы управления, подвижность и защита танка.
Как вы понимаете на Т-72-120 были установлены 120-мм пушки КБМ2, производство которых было налажено в 1998 году на заводе им. Фрунзе в Сумах. А сердцем этого танка служил двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.
Так, что же мы имеем? Проект, который так и не реализовался двадцать лет назад, получил второе дыхание сейчас? По всей видимости - да и, на мой взгляд, это отлично. Многолетние наработки Украина наконец-то может реализовать за пределами своих границ, предлагая их на экспорт. Причем разработка ПТ-17 на порядок лучше по КПД польской модернизации 72-х получившей название ПТ-91 «Twardy». Единственное что мания называть все доброе старое новым не красит в первую очередь говорящих это.
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 9174
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"В ВСУ несмотря на множество разговоров всего два "Оплота", которые используются для учений на военных полигонах, но не в бою."(!)
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практически и 100% не совместимы, значит не укомплектованы
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А количество танковых подразделений увеличено?
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Кто эту бездарь на должности держит - дуб дубом...
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Где то я уже такое слышал--Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Вот только три нормальных, один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от атамана выменял вот на эти штанишки. Попандопуло
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Оплоти будуть тільки тоді, коли й Апачі - якщо Пороха на другий термін виберемо, - отоді точно заживемо уже по-новому(чечне, пречесне слово). А то перші пять років заважали папереднікі з папулістами.
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..."атамшенпшилюди".",пуууутиннападёт",и живой анекдот с Михо,который благодаря призиденту"Мыру"становится первым эмигрантом планеты Земля!
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Это ты "расскажи" на передке!!!Крыса тыловая...привыкло отчитываться перед прессой...наверняка с муденком Белый танец "танцуют" у Кабана на банкетах...
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Благодаря надлежащему государственному финансированию и своевременному выполнению оборонного заказа, танковые подразделения практически полностью укомплектованы танками ОПЛОТ.
Украина отправила в Таиланд пятую партию танков "Оплот ...

Украина передала Таиланду четвертую партию танков "Оплот ...

За два года войны Украина продала 43 танка / vlasti.net

Не государству а нашим Героям

Результатов: примерно 7 900


"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 8630

ВСУ используют новое вооружение в зоне АТО Танк Черная Пантера в ШирокиноА дай им Оплот и от мини перемирия так и до мацквы дойдут.
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Украинский тюнинг Т-72АМТ

Aug. 9th, 2017

"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 2904
Вчера директор агентства Defense Express Сергей Згурец на своей страничке в facebook опубликовал первые фото танка Т-72 прошедшего модернизацию на ГП "Киевский бронетанковый завод" до уровня АМТ.
Как известно, Т-72 редко использовались ВСУ в ходе войны на Донбассе, во многом потому, что были сняты с вооружения, а предпочтение было отдано в первую очередь Т-64. Однако острая необходимость в технике заставила вспомнить, что в закромах родины осталось энное количество семьдесят вторых, которые до этого нещадно экспортировались по всему миру. Конго, Эфиопия… в итоге, у нас осталось от силы 530 Т-72, а если верить наиболее пессимистичной информации - чуть более 300. Но не будем о грустном, а поговорим о АМТ.
Как сообщает Сергей Згурец: на танке Т-72 модификации АМТ предусмотрена установка приборов ночного видения, с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения; ночного прицела 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат"; двигателя В-84-1 вместо В-46; комплекса динамической защиты по типу танка Т-72UA (комбинированная "Нож"); радиостанций Aselsan; навигационной системы СН-3003 "Базальт"; ведущих колес с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.
Собственно, набор улучшений впечатляет, но, лично мне, в первую очередь бросились в глаза моменты, которые не были упомянуты, но заслуживают внимания.

Прежде всего, это защитные решётки, которыми танк буквально увешен! Помню как в 2014-15 г.г. на российских тематических форумах высмеивали решетки БТР-4, а 9 мая 2017 года все дружно заткнулись, когда на Красную площадь выкатили Т-72Б3 модификации 2016 года с решётчатыми экранами на башне и проекции МТО корпуса. И далее, говоря о АМТ я буду неоднократно возвращаться к российскому Б3, поскольку россияне намного раньше стали улучшать свою основную ударную лошадку с учётом опыта боев на Донбассе.
Что же до решетчатых экранов на нашем Т-72, то в отличие от российского Б3 они значительно удалены от башни, что обеспечивает меньшее соприкосновение с поверхностью корпуса при разрыве кумулятивной гранаты. Хотя, это отдаление может быть обусловлено сохранением компоновки ЗИП.
Так же заметно более сбалансированное распределение по верхней проекции башни ДЗ, охватывающей большую площадь и имеющей меньше уязвимых мест.
Что удивило в АМТ, причём неприятно, так это отсутствие интегрированных модулей ДЗ на башне, вместо ящиков ЗИП. Конечно, от РПГ-7 экран поможет, но вот если прилетит, что-то потяжелее то решёток толку ноль. Именно этот момент был учтён в российском Б3, что значительно повысило его выживаемость.
В целом же, данный тюнинг с одной стороны порадовал новыми решениями, а с другой до боли напомнил Т-72UA семилетней давности... со старыми приборами и "сердцем" российских корней. Возвращение в ряды ВСУ Т-72 вынуждает использовать новые обвесы для реанимированных старичков. Кроме того, подтверждение надёжности обвеса в бою станет неплохим подспорьем при заключении контрактов на улучшение Т-72 для армий и других стран. Но в первую очередь - ВСУ. Надеюсь."Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 362
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 2292
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 3042
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 7918
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 4387
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Украинский Т-72АМТ "перевозбудил" российских экспертов
Aug. 29th, 2017 at 1:39 PM

"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 8990
Не так давно прошла презентация модернизированного украинскими специалистами танка Т-72, с учётом опыта боев на Донбассе, а 24 августа обновленная боевая машина дефилировала на параде в честь Дня Независимости. И, как не странно, а именно после выхода АМТ в свет резко активизировались российские "эксперты", которые заговорили о недостатках данной модели 72-го, лишь вскользь упоминая о преимуществах.

От себя лично отмечу, что о Т-72АМТ я писал сразу после презентации новинки на ГП "Киевский бронетанковый завод". Тогда же и подчеркнул, что главными недостатками АМТ является слабый двигатель и недостаточная защищенность боковых проекций башни. И это объективные претензии к тому, что следовало бы исправить, дабы АМТ и вправду представлял из себя хищника на поле боя. Подход же российских "экспертов" в целом был весьма неконструктивным, заключающимся в критике всего, что применено было в обновленном танке, от ДЗ, до решёток, которые, к слову, используются не только на российском Т-72Б3 версии 2016, но и на "не имеющем аналогов в мире" Т-14 «Армата».
И вот тут возникает вопрос, а, собственно, обусловлено ли отсутствие объективности российской экспертной среды тем, что украинскую продукцию следует лишь критиковать из-за факта нахождения наших стран в состоянии необъявленной войны или какими-то иными обстоятельствами?

В принципе, если абстрагироваться от оккупации Россией Крыма и части Донбасса и взглянуть на ситуации с точки зрения бизнеса, то очевидно, что Украина может составить РФ конкуренцию на рынке вооружений в области модернизации танков советской эпохи, которых по миру было распродано превеликое множество. И модернизация Т-72 это вторжение именно на территорию бизнес интересов РФ.
Как известно, танки Т-72 в Украине на вооружении не стояли, а предпочтение было отдано Т-64. Так же, дальнейшее развитие Т-80 привело к созданию «Оплота». Россия же занималась развитием именно 72-х, попутно доводя их как до глубокомодернизированных Т-90, так и улучшая имеющиеся в рамках бюджета, как для своей армии, так и для иностранных. В частности, речь идет о модернизации ОБТ Ливии, Алжира, Индии и т.д. Теперь же Украина представила свою версию модернизации 72-х, а это уже конкуренция на рынке где до недавних пор был лишь один монополист.
И если совсем уж на чистоту, то в отличие от РФ, у Украины вырисовывается весьма богатый опыт по модернизации не одной узкоспециализированной модели танков эпохи СССР, а охватывает модельный ряд из Т-64, Т-72 и Т-80. Единственная проблема - это производственные мощности, которые в отличие от наших гибридных соседей у Украины ограничены. С другой стороны, если данное направление развития ВПК окажется перспективным, то и расширение возможностей не за горами. И этого эксперты из-за поребрика больше всего и опасаются, а потому и конструктивизма от них не стоит ожидать.
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т-72 выпускается в нижнем тагиле, так же как и его комплектующие...поэтому можно модернизировать только то, что на складах у нас есть...а рашисты могут производить и модернизировать сколько захотят
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Практически укомплектованы, уже девать некуда. На Вики

Демократическая Республика Конго - 25 Т-64БВ-1 поставлено с Украины в 2016 году
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теперь надо создать сначала тактический резервный запас а дай бог и стратегический. На войне танки имеют свойство приходить в негодность.
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какие бы танки не стояли на вооружении в ВСУ, они уже доказали свою боеспособность и в баю и в учениях, и на соревнованиях. А кому не нравится, вперед толкать Армату
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Оплот для ВСУ уже в этом году?
Aug. 25th, 2017

"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 4
На «День Флага» президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, которое, с одной стороны многим пришлось по душе, а с другой - вызвало некоторые сомнения и недоверие сказанному. Да, речь идет о словах президента относительно того, что уже в этом году ВСУ получат первые танки «Оплот».

Конечно, заявление достаточно громкое, с учётом всех перипетий, которые сопровождали данный ОБТ, но в праздничной эйфории этих двух дней оно затерялось и произвело не настолько сильный эффект, какой обычно сопровождает любые заявления относительно танков «Оплот». Теперь же, когда всеобщее ликование прошло, сосредоточимся на сказанном президентом и постараемся понять, были ли лишь это всего лишь слова, мотивирующие накануне «Дня независимости» или у наших танков-единорогов и вправду есть все шансы вступить в строй?

Прежде всего, хочу напомнить, что в конце мая этого года стало известно о сварке корпуса №50 по тайскому контракту. Вначале июня в Таиланд отправили очередную партию танков и в сумме, количество принятых тайской стороной боевых машин на тот момент составляло 32 единицы. Ещё 6 танков, по состоянию на 8 июня находилось в цехах для инспекции. Итого, на начало июня было готово 38 танков по тайскому контракту.
23 июня прозвучала первая информация о заказе «Оплотов» для нужд ВСУ и прозвучала она от секретаря СНБО Александра Турчинова, который анонсировал на 2018-й год заказ минимум 10 боевых машин. Тогда же стало известно и о том, что производство «Оплотов» вышло на новый уровень и позволяет выпускать 3 танка в месяц.
Так же напомню, что все это время форсировалась тема о заказе БМ «Оплот» Пакистаном, который ищет не просто ОБТ для своей армии, а современную альтернативу в противостоянии российскому Т-90, которыми вооружена армия Индии. Тогда же и возникли первые сомнения в словах Турчинова о танковой роте, ведь пакистанский контракт мог сорвать поставки «Оплотов» в ВСУ. А теперь подытожим.
На июнь Украина должна была ещё изготовить Таиланду 11 танков «Оплот». Это, грубо говоря, с учетом нынешних темпов производства 4 месяца. По сути, в конце сентября, начале октября тайский контракт должен быть полностью закрыт. В свою очередь, перспективы пакистанского контракта более чем радужные, но пока он ещё только на слуху, но не на бумаге. И вот тут вырисовываются октябрь, ноябрь и декабрь. Минимум три месяца, между закрытием тайского контракта и возможным открытием пакистанского, в течение которых может быть в цехах подготовлена первая рота «Оплотов» для ВСУ.
В принципе, по временным промежуткам соответствие очевидно. По факту? По факту же - покажет время. Но с учетом темпов нынешнего производства «Оплотов» создается впечатление, что слова президента были не столько мотивацией сколько констатацией.
"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак - Цензор.НЕТ 602
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Читаю, слушаю и смотрю. В ТАНКАХ БУДУЩЕГО НЕТ. Это железные гробы с кучей оплавленного металла.
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Ну если ты не агрессор, то иметь хорошее оборонительное вооружение.
Не дорогое, но эффективное. Две -четыре противотанковые ракеты на танк на участок
шириной примерно 100 метров. И маневренное. Что бы была возможность сосредоточить на определенном участке. (Если я не прав, то поспорь).
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Колись я теж був на тому заводі Малишева, у цехах, там можна усю армію танками забезпечити та ще на експорт.. Великі промислові потужності та цеха.
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Практически.... старым металоломом Т-64 и бтр 60,70,80 - ну а булаты и оплоты лудше на продажу - то ж бабло.
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пане полторак хотелось бы шоб вы выборочно сели в любой танк в любой "енской "части ВСУ завели его и вас "покатали " про стрельбу не спрашиваем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак
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