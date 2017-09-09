 "Танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений", - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал во время посещения Харьковского института танковых войск
"На сегодня, за счет надлежащего финансирования из государственного бюджета и своевременного выполнения государственного оборонного заказа, танками укомплектованы практически 100% танковых подразделений. За счет поставки тренажеров для подготовки экипажей в учебные заведения Львова и Харькова, продолжается качественное обучение специалистов ", - сообщил Полторак.
Министр отметил отличный боевой дух и настроение личного состава танковых подразделений, однако "за счет только мужества и героизма выполнить боевую задачу очень сложно".
"Поэтому уже сегодня принято решение о подписании договоров на производство и поставку танков "Оплот". После завершения всех процедур, предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники", - сказал Полторак.
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Сколько танков, столько и танковых подразделений.
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А танкистами, топливом, снарядами, обеспечением, приборами?
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и ты это....молчи!!!
Бо Пудинг нападе)))
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я теж за те що б ци машины були на ПЕРЕДКУ в АТО а не Тайланди)))
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Че нада?
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Но лучше всего МГ-42 .
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Пулемет НСВ «Утес» дальность стрельбы до 2 км вместе со специальным прицелом
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А потеряешь!!!! под трибунал...как пособника Пуйла))))
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Sep. 8th, 2017 at 12:48 PM
После презентации на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2017 совместной украино-польской разработки (а точнее модернизации танка Т-72) танка ПТ-17, многие российские и украинские СМИ, а так же эксперты, не могут спокойно спать, тратя драгоценное время, с одной стороны, на восхваление, с другой, на критику и высмеивание. Кто с каких баррикад, догадаться не сложно. Но, раз уж этот танк перевозбудил экспертные масс-медиа, то взглянем на это чудо и мы.
Итак, ПТ-17, результат глубокой модернизации Т-72, проведенной совместно «Укроборонпромом» и польской компанией Zaklady Mechaniczne «Bumar - Labedy» S.A. Как многие описывают, танк создан с учётом стандартов НАТО, а именно, в нём была заменена 125-мм пушка, на менее мощную 120-мм, а так же были интегрированы новые: автоматизированная система заряжания, двигатель, трансмиссия, улучшено моторно-трансмиссионное отделение.
Но, буду честен, когда я увидел первые фото ПТ-17 то сразу мне вспомнился Т-72А недавно представленный общественности на параде в честь Дня Независимости Украины. Единственное что - поляк не имел столь объёмных защитных решёток. И в какой-то мере это позитивный сигнал, Украина свой опыт боевых действий на Донбассе реализует не только внутри страны, но и пытается их поставить на экспорт, как сейчас более успешно делает Россия. Однако, в бочке мёда не обойтись и без дёгтя.
Дело в том, что «Укроборонпром» официально говорит об участии в проекте как чём-то новом и достигнутом в наше время. Не люблю ложь и эта черта наших «кузнецов» мне менее всего импонирует. А всё дело в том, что уже как два десятка лет исполняется проекту Т-72-120 - проекту модернизации Т-72 «Харьковским конструкторским бюро им. Морозова» в ходе которого были улучшены вооружение, системы управления, подвижность и защита танка.
Как вы понимаете на Т-72-120 были установлены 120-мм пушки КБМ2, производство которых было налажено в 1998 году на заводе им. Фрунзе в Сумах. А сердцем этого танка служил двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с.
Так, что же мы имеем? Проект, который так и не реализовался двадцать лет назад, получил второе дыхание сейчас? По всей видимости - да и, на мой взгляд, это отлично. Многолетние наработки Украина наконец-то может реализовать за пределами своих границ, предлагая их на экспорт. Причем разработка ПТ-17 на порядок лучше по КПД польской модернизации 72-х получившей название ПТ-91 «Twardy». Единственное что мания называть все доброе старое новым не красит в первую очередь говорящих это.
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21 мая, 2015 16:13 http://ua1.com.ua/rus/society/ukraina-gotovit-poshchechinu-dlya-rossiyskoy-armaty-2790.html
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Украина отправила в Таиланд пятую партию танков "Оплот ...
Украина передала Таиланду четвертую партию танков "Оплот ...
За два года войны Украина продала 43 танка / vlasti.net
Не государству а нашим Героям
Результатов: примерно 7 900
ВСУ используют новое вооружение в зоне АТО Танк Черная Пантера в ШирокиноА дай им Оплот и от мини перемирия так и до мацквы дойдут.
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Aug. 9th, 2017
Вчера директор агентства Defense Express Сергей Згурец на своей страничке в facebook опубликовал первые фото танка Т-72 прошедшего модернизацию на ГП "Киевский бронетанковый завод" до уровня АМТ.
Как известно, Т-72 редко использовались ВСУ в ходе войны на Донбассе, во многом потому, что были сняты с вооружения, а предпочтение было отдано в первую очередь Т-64. Однако острая необходимость в технике заставила вспомнить, что в закромах родины осталось энное количество семьдесят вторых, которые до этого нещадно экспортировались по всему миру. Конго, Эфиопия… в итоге, у нас осталось от силы 530 Т-72, а если верить наиболее пессимистичной информации - чуть более 300. Но не будем о грустном, а поговорим о АМТ.
Как сообщает Сергей Згурец: на танке Т-72 модификации АМТ предусмотрена установка приборов ночного видения, с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения; ночного прицела 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат"; двигателя В-84-1 вместо В-46; комплекса динамической защиты по типу танка Т-72UA (комбинированная "Нож"); радиостанций Aselsan; навигационной системы СН-3003 "Базальт"; ведущих колес с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.
Собственно, набор улучшений впечатляет, но, лично мне, в первую очередь бросились в глаза моменты, которые не были упомянуты, но заслуживают внимания.
Прежде всего, это защитные решётки, которыми танк буквально увешен! Помню как в 2014-15 г.г. на российских тематических форумах высмеивали решетки БТР-4, а 9 мая 2017 года все дружно заткнулись, когда на Красную площадь выкатили Т-72Б3 модификации 2016 года с решётчатыми экранами на башне и проекции МТО корпуса. И далее, говоря о АМТ я буду неоднократно возвращаться к российскому Б3, поскольку россияне намного раньше стали улучшать свою основную ударную лошадку с учётом опыта боев на Донбассе.
Что же до решетчатых экранов на нашем Т-72, то в отличие от российского Б3 они значительно удалены от башни, что обеспечивает меньшее соприкосновение с поверхностью корпуса при разрыве кумулятивной гранаты. Хотя, это отдаление может быть обусловлено сохранением компоновки ЗИП.
Так же заметно более сбалансированное распределение по верхней проекции башни ДЗ, охватывающей большую площадь и имеющей меньше уязвимых мест.
Что удивило в АМТ, причём неприятно, так это отсутствие интегрированных модулей ДЗ на башне, вместо ящиков ЗИП. Конечно, от РПГ-7 экран поможет, но вот если прилетит, что-то потяжелее то решёток толку ноль. Именно этот момент был учтён в российском Б3, что значительно повысило его выживаемость.
В целом же, данный тюнинг с одной стороны порадовал новыми решениями, а с другой до боли напомнил Т-72UA семилетней давности... со старыми приборами и "сердцем" российских корней. Возвращение в ряды ВСУ Т-72 вынуждает использовать новые обвесы для реанимированных старичков. Кроме того, подтверждение надёжности обвеса в бою станет неплохим подспорьем при заключении контрактов на улучшение Т-72 для армий и других стран. Но в первую очередь - ВСУ. Надеюсь.
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Aug. 29th, 2017 at 1:39 PM
Не так давно прошла презентация модернизированного украинскими специалистами танка Т-72, с учётом опыта боев на Донбассе, а 24 августа обновленная боевая машина дефилировала на параде в честь Дня Независимости. И, как не странно, а именно после выхода АМТ в свет резко активизировались российские "эксперты", которые заговорили о недостатках данной модели 72-го, лишь вскользь упоминая о преимуществах.
От себя лично отмечу, что о Т-72АМТ я писал сразу после презентации новинки на ГП "Киевский бронетанковый завод". Тогда же и подчеркнул, что главными недостатками АМТ является слабый двигатель и недостаточная защищенность боковых проекций башни. И это объективные претензии к тому, что следовало бы исправить, дабы АМТ и вправду представлял из себя хищника на поле боя. Подход же российских "экспертов" в целом был весьма неконструктивным, заключающимся в критике всего, что применено было в обновленном танке, от ДЗ, до решёток, которые, к слову, используются не только на российском Т-72Б3 версии 2016, но и на "не имеющем аналогов в мире" Т-14 «Армата».
И вот тут возникает вопрос, а, собственно, обусловлено ли отсутствие объективности российской экспертной среды тем, что украинскую продукцию следует лишь критиковать из-за факта нахождения наших стран в состоянии необъявленной войны или какими-то иными обстоятельствами?
В принципе, если абстрагироваться от оккупации Россией Крыма и части Донбасса и взглянуть на ситуации с точки зрения бизнеса, то очевидно, что Украина может составить РФ конкуренцию на рынке вооружений в области модернизации танков советской эпохи, которых по миру было распродано превеликое множество. И модернизация Т-72 это вторжение именно на территорию бизнес интересов РФ.
Как известно, танки Т-72 в Украине на вооружении не стояли, а предпочтение было отдано Т-64. Так же, дальнейшее развитие Т-80 привело к созданию «Оплота». Россия же занималась развитием именно 72-х, попутно доводя их как до глубокомодернизированных Т-90, так и улучшая имеющиеся в рамках бюджета, как для своей армии, так и для иностранных. В частности, речь идет о модернизации ОБТ Ливии, Алжира, Индии и т.д. Теперь же Украина представила свою версию модернизации 72-х, а это уже конкуренция на рынке где до недавних пор был лишь один монополист.
И если совсем уж на чистоту, то в отличие от РФ, у Украины вырисовывается весьма богатый опыт по модернизации не одной узкоспециализированной модели танков эпохи СССР, а охватывает модельный ряд из Т-64, Т-72 и Т-80. Единственная проблема - это производственные мощности, которые в отличие от наших гибридных соседей у Украины ограничены. С другой стороны, если данное направление развития ВПК окажется перспективным, то и расширение возможностей не за горами. И этого эксперты из-за поребрика больше всего и опасаются, а потому и конструктивизма от них не стоит ожидать.
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Демократическая Республика Конго - 25 Т-64БВ-1 поставлено с Украины в 2016 году
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Aug. 25th, 2017
На «День Флага» президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, которое, с одной стороны многим пришлось по душе, а с другой - вызвало некоторые сомнения и недоверие сказанному. Да, речь идет о словах президента относительно того, что уже в этом году ВСУ получат первые танки «Оплот».
Конечно, заявление достаточно громкое, с учётом всех перипетий, которые сопровождали данный ОБТ, но в праздничной эйфории этих двух дней оно затерялось и произвело не настолько сильный эффект, какой обычно сопровождает любые заявления относительно танков «Оплот». Теперь же, когда всеобщее ликование прошло, сосредоточимся на сказанном президентом и постараемся понять, были ли лишь это всего лишь слова, мотивирующие накануне «Дня независимости» или у наших танков-единорогов и вправду есть все шансы вступить в строй?
Прежде всего, хочу напомнить, что в конце мая этого года стало известно о сварке корпуса №50 по тайскому контракту. Вначале июня в Таиланд отправили очередную партию танков и в сумме, количество принятых тайской стороной боевых машин на тот момент составляло 32 единицы. Ещё 6 танков, по состоянию на 8 июня находилось в цехах для инспекции. Итого, на начало июня было готово 38 танков по тайскому контракту.
23 июня прозвучала первая информация о заказе «Оплотов» для нужд ВСУ и прозвучала она от секретаря СНБО Александра Турчинова, который анонсировал на 2018-й год заказ минимум 10 боевых машин. Тогда же стало известно и о том, что производство «Оплотов» вышло на новый уровень и позволяет выпускать 3 танка в месяц.
Так же напомню, что все это время форсировалась тема о заказе БМ «Оплот» Пакистаном, который ищет не просто ОБТ для своей армии, а современную альтернативу в противостоянии российскому Т-90, которыми вооружена армия Индии. Тогда же и возникли первые сомнения в словах Турчинова о танковой роте, ведь пакистанский контракт мог сорвать поставки «Оплотов» в ВСУ. А теперь подытожим.
На июнь Украина должна была ещё изготовить Таиланду 11 танков «Оплот». Это, грубо говоря, с учетом нынешних темпов производства 4 месяца. По сути, в конце сентября, начале октября тайский контракт должен быть полностью закрыт. В свою очередь, перспективы пакистанского контракта более чем радужные, но пока он ещё только на слуху, но не на бумаге. И вот тут вырисовываются октябрь, ноябрь и декабрь. Минимум три месяца, между закрытием тайского контракта и возможным открытием пакистанского, в течение которых может быть в цехах подготовлена первая рота «Оплотов» для ВСУ.
В принципе, по временным промежуткам соответствие очевидно. По факту? По факту же - покажет время. Но с учетом темпов нынешнего производства «Оплотов» создается впечатление, что слова президента были не столько мотивацией сколько констатацией.
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Не дорогое, но эффективное. Две -четыре противотанковые ракеты на танк на участок
шириной примерно 100 метров. И маневренное. Что бы была возможность сосредоточить на определенном участке. (Если я не прав, то поспорь).
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