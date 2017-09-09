 Ельченко: Российская делегация в ООН очень резко изменила стиль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" сказал Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Говорить о смене тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", - отметил Владимир Ельченко, комментируя тактику российской делегации в отстаивании собственных интересов в ООН.
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В ООН не видят смысла в проекте России о миротворцах на Донбассе, - Ельченко(32)
Украина готовит ряд претензий к России в ООН, будет много неожиданностей, - Ельченко(43)
Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко(125)
Вместо Чуркина постпредом России при ООН назначен зам Лаврова Небензя(59)
Ельченко обратился к генсеку ООН в связи с ситуацией в Авдеевке(0)
Ельченко передал генсеку ООН обращение МИД с требованием к РФ прекратить провокации на Донбассе. ДОКУМЕНТ(38)
Мины террористов на Донбассе больше угрожают местным жителям, чем военнослужащим, - постпред Украины при ООН Ельченко(3)
Горіть у пеклі, москалі!
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И ИНФАРКТ))))))
и в камин!!!))))))шо б домой не везти
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Ну да, ты "умён", только пишешь двусмысленно, совпадение?
Не думаю,
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"умник".
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Уж лучше бы ты сходил, говорят веселье без причины признак недалёкого человека.
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Уж этот ник знают все, выбери другой , чтобы поубедительней, компроментируешь "глеба тищенко"
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Сколько там у тебя ников в запасе, на ужин заработаешь.
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Хочешь следом за" глебом" проследовать или само исчезнешь?
Не искушай.
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И все таки обилие смайликов выдает тебя "глеб- лариса" , не истери, ты мне не интересно.
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"вежливые зеленные человечки"- все что надо знать о " вежливости" подонков.
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жди очередной подлости от ордынского народа.
не ошибся.
они на 99,99% ватные только в разной степени имперства.
кто не с нами тот против нас: это самый главный и вечный постулат ордынский.
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Український дипломат цього не розуміє? А він дійсно український?
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Но санкции работают... И успешно. И в этот раз мышебратья не выкрутятся. Придётся ответить... АНАКОНДА.
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только он что-то не так сказал, а ты ему сразу - не бензи, пожалуйта, Вася!!!
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Все старые кадры злочынного уряду ж були люстровани! Или ты не веришь нашим принципиальным люстраторам?
А ще може й покаялись. Ну зуб давали. либо пантофли лизали - у кого какой вкус.
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А тонкости стиля и политеса будем анализировать уже после победы.
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Чуркін наглів і нахабнів тому що ВПХ та паРаша нагліла, захоплювала, анексовувала..
На даному етапі паРаша призупинила свої нахабні дії і намагається їх результати законсервувати, для цього вони будуть все робити щоби без мила в очко залізти.
Тобто "ми до вас з усією душею, а ви нас так посилаєте "
Тому на риторику не потрібно звертати увагу, оскільки це не говорить про зміну намірів агресора - загарбника.
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рос.федерация вислала мені наклейку свого дибільного герба,вказавши,що
у них мій "Цензор"є заборонений, як екстремістський!І читати його я не маю
права.Ок,я маю ще Google.Ви,вірите москві?Ми для них нижча расса.
В 14році вони кричали мені,що нас подушать,як котів.А зараз,очі опускають.
Закінчуються гроші в них,от і либляться на публіку.
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Коварный план Путина с "отличными бонусами" почти наверняка прекрасно сработал бы год-два назад, по крайней мере, Чуркин кричал бы о нем, пока не сдох скончался, но времена, похоже, действительно сильно изменились. Возможность очередного осознания этого факта стала на сегодняшний день единственным "бонусом" нового "миротворческого" проекта России.
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