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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1033) Ельченко (152) ООН (2203) Небензя (3)

 Ельченко: Российская делегация в ООН очень резко изменила стиль

ельченко

У нового Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи нет такой неприкрытой злости по отношению к Украине, какая была у его предшественника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" сказал Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Говорить о смене тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", - отметил Владимир Ельченко, комментируя тактику российской делегации в отстаивании собственных интересов в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утверждение миротворческой миссии ООН на Донбассе будет долгим, - Ельченко
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И ИНФАРКТ))))))
и в камин!!!))))))шо б домой не везти
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Отдай Приказ, Турчинов! Ну отдай же, наконец то, приказ!
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При всей подлости и низости сдохшего чуркина, он всё же не по фени бакланил, как нынешние: "В глаза, мля, сатри, чепушило англосаксонский!"
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в то же время слабо скрывающий свою злобу идиот от мокшеи, как ни странно, для Украины был бы там полезнее(((.
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Если бы Голландцы пообещали гражданство и охрану как свидетелей тем кто непосредственно сбил Боинг....)))вся Курская часть...всем составом была бы под посольством Голландии в НеДоСрашке)))
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Им трех хватает, на хера им кормить всю часть. Остальные опоздали.
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а кто сказал что они еще живые???? думаю их уже давно "списали".
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они "господа" перед вшами цыганскими, нам они- холуи казламордые.
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А это ты, кто написал, что ООН ничего не видит , на новости "ООН не увидела смысла в россейской миротворческой миссии"?
Ну да, ты "умён", только пишешь двусмысленно, совпадение?
Не думаю,
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А я еще люблю писать на совет форумчан и ставить флудеров,хамов и провокаторов на место, я тебя помню "тищенко" ,ты кацапский тролль и провокатор, еще раз меня оскорбишь - вылетишь,здесь тебе не казламордия, чтобы с улыбочками гадить людям на головы.
"умник".
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Мне тоже твои до лампочки, как и всем присутствующим здесь, зачем папу римского отвлекать из за неадеквата, пока посиди в спаме, а я схожу к админу.
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Ну еще бы, для таких как ты, кто смеется и веселиться без причины, я конечно, вызываю непонимание.
Уж лучше бы ты сходил, говорят веселье без причины признак недалёкого человека.
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А вот я с Глебом полностью согласна и его мнение меня очень интересует,так что вы пожалуйста говорите исключительно за саму себя.
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А , вот и "ларисиванна" подтянулась, и которую на Цензоре не посылал только ленивый, недавно из бана и снова туда хочет. Так ты решила что "все" это ты? Вооот , говори только за себя, прежде встревать, кусать хоца, да тролль?
Уж этот ник знают все, выбери другой , чтобы поубедительней, компроментируешь "глеба тищенко"
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Да не смеши ты людей,поставили тебя на место жёстко,но это не значит,что надо истерику закатывать,это выглядит очень смешно ей Богу .
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Так это у тебя тролль истерика, по дурацким смайликам- очевидно.
Сколько там у тебя ников в запасе, на ужин заработаешь.
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Вот я и смотрю весело тебе, видать ты уже боярышником поужинало.
Хочешь следом за" глебом" проследовать или само исчезнешь?
Не искушай.
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Куда последовать чудо ? Ты в курсе сколько я могу сделать аккаунтов с помощью одного номера телефона и прокси на Гугле ? :D Ты блин реально смешное .....
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знаю, ты же украинозависимое , не нагадишь - не проживешь.
И все таки обилие смайликов выдает тебя "глеб- лариса" , не истери, ты мне не интересно.
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Лилия,он не за кацапов. И не за рошена. Может не друг вам,но и не враг.
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Я читала его двусмысленные комменты,оно ведет себя по хамски, и то ,что моментально подтянулся тролль "ларисиванна" , над которой потешался весь форум, еще раз доказывает, что оно не из наших.
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Нас и так мало. Будьте благорозумней.Умнее. Я вот о чем..Он ставил лайки в поддержку Саакашвили.Против кацапов. Ну не знаю..Есть ли смысл ему это делать как суперагенту из расии ?
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А кто теперь будет верить всем последующим постпредам рф в ООН? Для нас они теперь все будут бензями...
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все просто -рашка обделалась и хочет незаметно, и вежливо подсунуть кому то свои обосцанные штаны.
"вежливые зеленные человечки"- все что надо знать о " вежливости" подонков.
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Да насрать нам, есть у него злость , или нет! Они все падлюки.
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Видать методичек новых не завезли, поэтому дурака валяет
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Враг, маскирующий свои замыслы за любезным обращением, - еще опаснее.
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Верить и расслаблятся НЕЛЬЗЯ! Эти лишнехромосомные ещё те гибридные!
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Шото высказывания небензи говорят о противоположном! Зачем врать?
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дурень этот ельченко!эта кацапская мразь просто более циничная и изощрённая чем чурка!а говно всегда одного сорта!
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лубянка меняет тактику.
жди очередной подлости от ордынского народа.
не ошибся.
они на 99,99% ватные только в разной степени имперства.
кто не с нами тот против нас: это самый главный и вечный постулат ордынский.
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Если бы еще делегация параши дурку выклчила. Только такого не будет
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Сменили тактику на противоположную. Тенденция давно прослеживалась. Тепер будут "добрые полицейские" и "на стороне Европы".
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У кремлі нічого не змінилося, пуйло, сурков та піськов, цей фрукт в ООН мабудь хитріший ніж чурка.
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Він просто отримав таке розпорядження з Кремля. Санкції печуть, ой печуть... Тому у Хуйла, який збив лайнер і винищив сотні тисяч людей по всьому світі, тепер нова, придумана лавровою шкапою, роль... Роль "миротворця". Ось челядь фюрера і намастила морди єлеєм... І одягла овечі шкури.
Український дипломат цього не розуміє? А він дійсно український?
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Хуйлопитеки заёрзали... Они думали, Искандеры ржут... А это была предсмертная икота и судороги... И теперь они это понимают... Только фюрер пока нет...
Но санкции работают... И успешно. И в этот раз мышебратья не выкрутятся. Придётся ответить... АНАКОНДА.
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чуркен так спешил на приём к дохтуру лизе ,шо даже помер
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у него фига в кармане всегда! Поэтому от такой добрый внешне ...
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паРаша ніколи не буде нормальною державою, ніколи, тому, що умираючи тварюка намагається за собою в могилу тягнути ближнього. Це потрібно розуміти не лише нашим політикам, а і народ України.
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до оккупации украинского Крыма тоже был президент России, а после совсем "мягко" стали петь "ла ла ла"...
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Небензи очень красивая фамилия, прямо песня!

только он что-то не так сказал, а ты ему сразу - не бензи, пожалуйта, Вася!!!
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Как считает шановное общество, координировал ли Янукович и его злочынный режим свои действия по удушению и расстрелу Майдана, а следовательно и уничтожение нашей страны, с Хуйлом, через украинское посольство в Москве? НЕСОМНЕННО!!! Ибо это самый надежный способ защищенной связи по линии Янукович - посольство - МИД РФ - Хуйло. Так вот. В те славные времена нынешний представитель Украины в ООН пан Ельченко, назначенный туда гением дипломатии Порошенко, работал как раз послом Украины в россии. А нынешний представитель РФ в ООН Небензя работал замминистра МИД Козломордии. Зетс олл, гайз
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Ану прекращай тут будку шатать!!!
Все старые кадры злочынного уряду ж були люстровани! Или ты не веришь нашим принципиальным люстраторам?
А ще може й покаялись. Ну зуб давали. либо пантофли лизали - у кого какой вкус.
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И что, орки стали на фронте в наших меньше пулять? Или мордор вообще мира запросил, стилист??
А тонкости стиля и политеса будем анализировать уже после победы.
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Якщо зміюку годувати медом . то чи буде отрута солодшою (Кузьма Прутков).
Чуркін наглів і нахабнів тому що ВПХ та паРаша нагліла, захоплювала, анексовувала..
На даному етапі паРаша призупинила свої нахабні дії і намагається їх результати законсервувати, для цього вони будуть все робити щоби без мила в очко залізти.
Тобто "ми до вас з усією душею, а ви нас так посилаєте "
Тому на риторику не потрібно звертати увагу, оскільки це не говорить про зміну намірів агресора - загарбника.
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Я,читач "Цензор.нет" з 2014.Відкривала через Safari.Тиждень тому
рос.федерация вислала мені наклейку свого дибільного герба,вказавши,що
у них мій "Цензор"є заборонений, як екстремістський!І читати його я не маю
права.Ок,я маю ще Google.Ви,вірите москві?Ми для них нижча расса.
В 14році вони кричали мені,що нас подушать,як котів.А зараз,очі опускають.
Закінчуються гроші в них,от і либляться на публіку.
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глава немецкого МИДа Габриэль как человек, чувствующий Путина тоньше, чем позволяют гигиенические соображения, все понял правильно: как только прозвучало заветное слово "миротворцы", Габриэль принялся ликовать и предлагать отмену санкций, предчувствуя, видимо, обеспеченную старость и общий дачный заборчик со Шредером. Но тут кто-то дал ему по шапке, а спустя несколько часов появилось заявление правительства ФРГ, почти не оставляющее России шансов ни узаконить свою армию на Донбассе, ни легализовать Лугандон, ни заморозить конфликт, ни избавиться от санкций руками "полезных идиотов", впечатленных откровенно притворным "изменением внешней политики России"; с аналогичным заявлением выступил американский Госдеп, после чего в прессе появилась информация о том, что ЕС планирует продлить санкции против РФ еще на полгода. Миротворческий подъем в России как-то сам собой увял.

Коварный план Путина с "отличными бонусами" почти наверняка прекрасно сработал бы год-два назад, по крайней мере, Чуркин кричал бы о нем, пока не сдох скончался, но времена, похоже, действительно сильно изменились. Возможность очередного осознания этого факта стала на сегодняшний день единственным "бонусом" нового "миротворческого" проекта России.
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там кроме рож и костюмов ничего не может измениться - как ходили под хуйлом так и ходят.
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Наш ответ - ни капли доверия паРаше! Хоть сапоги начнут лизать - всех нах. Не верю в "добрые намерения" паРашников.
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Напомнили народную мудрость: Не верь никому, даже собственной ж..пе ибо когда ты захочешь пукнуть - она может дрыснуть.
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Все просто.Санкции жмут. Денег нет. Из-за этого меняется тон.
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НЕВЕРЬТЕ ФАРАСЕЯМ.........ОНИ ЗШИТИ ОДНОЙ НИТКОЙ....НЕВЕРТЕ............
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Просто цей новий кацапський представник хитріший за попереднього, той взагалі прибитий був.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко: Российская делегация в ООН очень резко изменила стиль
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