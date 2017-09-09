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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (151) миротворцы (410) ООН (2202) Донбасс (16012)

 Утверждение миротворческой миссии ООН на Донбассе будет долгим, - Ельченко

ельченко

Процесс принятия решения относительно введения миротворческой миссии на Донбассе продлится как минимум и в следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, это займет долгое время. Хотелось бы, чтобы в период пребывания Украины в составе Совета Безопасности (до конца текущего года. - Ред.) этот вопрос сдвинулся с места", - отметил глава украинской Миссии при ООН.

В то же время Ельченко подчеркнул, что миротворческая операция не может быть просто так утверждена, если этого не поддержит Украина. "То есть, любые элементы, которые нас не будут устраивать, конечно, станут барьером для того, чтобы сделка была одобрена. Поэтому от нас зависит очень многое и наше слово будет последним, независимо от того, останемся ли мы на тот момент в составе Совета Безопасности ООН", - отметил Ельченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода, - замглавы АП Елисеев

Дипломат подтвердил, что этот вопрос будет одним из основных от украинской стороны во время сессии 72-й Генеральной ассамблеи ООН, которая официально начнет работу 12 сентября. Кроме того, на этом будет настаивать лично Президент Петр Порошенко во время выступлений на пленарном заседании, а также в Совете Безопасности ООН.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

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лет 200 или 300? с такими гидрантами столько времени и потребуется
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принятие решения о размещении миротворческого контингента в Донбассе может пройти как минимум полгода
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Всю русню и вату, с Донбасса и Крыма за поребрик. И на границе с мордором, миротворцы. Шо там Решать !?
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да не будет такого пока хйло у власти , что здесь что на россии
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а вы делайте по одному шажку, но каждый день!
дорогу осилит идущий !!!
хоть что-то для этого делайте...
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согласна. Сначала поменять устав ООН с этим вето, а потом и следующий шаг
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Короче вся эта ботва еще на очень долгое время...
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Да,к тому времени соевой банды уже не будет и всё будет решено силой Украинской Армии !!!
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а з порошенком все довго. тільки гроші крадуть швидко. дуже швидко.
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Весь этот вопрос можно решить довольно быстро и легко. Если убрать лоббистов россии - бывших регионалов и...Ну как же без него )) - Нашего гарячо нелюбимого любителя дармовщинки и воровщинки - рошена мать его барыгу ! ))
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оно (утверждение) будет долгим, если хуйло даст добро, если не даст, то оно не будет ни долгим, ни коротким, а его ваще не будет
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Да уж! Будет долгим и не ожиданамим . Козломордые и хуйло оденут каски ООН и будут дальше кровь пить.(Если есть придурки, что ожидают лучшего, пусть лечаться).
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Хоть убейте, но не могу представить немца, француза, итальянца или еще какого нибудь гейропейца, сидящим в окопе, в зной или мороз, в засуху или по колена в грязи, сидящем в окопе, в то время когда по ним пуляют снайпера и арта рассейсой педерации.

Свите шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА пора задуматься. Или делать акцент на свои силы (сменив весь ГОВНОштаб, "перевешать" шухеречей, мертведчуков и др кацапской мрази) или надеяться на ГЕЙроперерастов, затягивая войну с Педерацией на года.
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ХУ-ЛА больше не хотят видеть в приличном обществе мировых лидеров: саммит глав ведущих государств планеты, посвященный будущей глубокой реформе Организации Объединенных Наций, пройдет без него. Организатор мероприятия, президент США Дональд Трамп не стал направлять хозяину Кремля соответствующее приглашение, передает российское государственное агентство ИТАР-ТАСС.

Декларацию в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которой содержится призыв к реформированию Организации Объединенных Наций, главы ведущих государств мира обсудят без Владимира Путина. Президент США Дональд Трамп предлагает провести саммит, на котором она будет принята, накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ее открытие запланировано на 19 сентября в американском Нью-Йорке, а план реформирования ООН главы сильнейших государств планеты обсудят накануне - 18 сентября.

По мнению специалистов в области международного права, юридические обоснования для "приструнения" России в ООН имеются: в частности, есть серьезные вопросы к тому, как она стала правопреемницей развалившегося в 1991 году СССР, прибрав к рукам и статус одного из основателей Организации Объединенных Наций, и постоянное членство в ее Совете Безопасности, и право вето в нем. Юристы напоминают, что никакого голосования по данному поводу в ООН не проводилось, а значит - есть все основания поставить под сомнение легитимность такого правопреемства.
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В Москве на кухнях шепчутся ,что Путин сегодня решил не пользоваться кремлёвским лифтом.
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Какой регламент голосования за голубые каски? Если Россия в Совете безопасности будет иметь право вето, то все это - мышиная возня!
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Ответ неверный. Думаю, вам не стоит напоминать, какой именно вариант размещения предложила Россия, а какой продвигает Украина?
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Даже плохой рассейский вариант уменьшит количество трупов с обеих сторон. Это уже хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУтверждение миротворческой миссии ООН на Донбассе будет долгим, - Ельченко
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