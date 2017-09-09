 Утверждение миротворческой миссии ООН на Донбассе будет долгим, - Ельченко

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Укринформу высказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, это займет долгое время. Хотелось бы, чтобы в период пребывания Украины в составе Совета Безопасности (до конца текущего года. - Ред.) этот вопрос сдвинулся с места", - отметил глава украинской Миссии при ООН.
В то же время Ельченко подчеркнул, что миротворческая операция не может быть просто так утверждена, если этого не поддержит Украина. "То есть, любые элементы, которые нас не будут устраивать, конечно, станут барьером для того, чтобы сделка была одобрена. Поэтому от нас зависит очень многое и наше слово будет последним, независимо от того, останемся ли мы на тот момент в составе Совета Безопасности ООН", - отметил Ельченко.
Дипломат подтвердил, что этот вопрос будет одним из основных от украинской стороны во время сессии 72-й Генеральной ассамблеи ООН, которая официально начнет работу 12 сентября. Кроме того, на этом будет настаивать лично Президент Петр Порошенко во время выступлений на пленарном заседании, а также в Совете Безопасности ООН.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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дорогу осилит идущий !!!
хоть что-то для этого делайте...
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Свите шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА пора задуматься. Или делать акцент на свои силы (сменив весь ГОВНОштаб, "перевешать" шухеречей, мертведчуков и др кацапской мрази) или надеяться на ГЕЙроперерастов, затягивая войну с Педерацией на года.
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Декларацию в адрес Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которой содержится призыв к реформированию Организации Объединенных Наций, главы ведущих государств мира обсудят без Владимира Путина. Президент США Дональд Трамп предлагает провести саммит, на котором она будет принята, накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ее открытие запланировано на 19 сентября в американском Нью-Йорке, а план реформирования ООН главы сильнейших государств планеты обсудят накануне - 18 сентября.
По мнению специалистов в области международного права, юридические обоснования для "приструнения" России в ООН имеются: в частности, есть серьезные вопросы к тому, как она стала правопреемницей развалившегося в 1991 году СССР, прибрав к рукам и статус одного из основателей Организации Объединенных Наций, и постоянное членство в ее Совете Безопасности, и право вето в нем. Юристы напоминают, что никакого голосования по данному поводу в ООН не проводилось, а значит - есть все основания поставить под сомнение легитимность такого правопреемства.
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