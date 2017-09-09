 "Власть побаивается нового, независимого Верховного суда", - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник.
Комментируя результаты отбора Высшей квалификационной комиссией судей кандидатов на должности судей Верховного суда, Сытник отметил, что НАБУ изучало всех кандидатов в соответствии с меморандумом между бюро и ВККС.
"Мы контактировали как с Комиссией, так и с Советом добропорядочности. По некоторым кандидатам были проведены дополнительные проверочные действия. Конкурс был достаточно долгий, прозрачный. В нем очень активна была роль общественности", - отметил он.
Затягивание с запуском суда, которое связано с непринятием Кодекса, больше указывает на то, что власть побаивается нового, независимого Верховного суда", - подчеркнул Сытник.
По мнению главы НАБУ, новый состав нельзя назвать однозначным успехом, но условия для работы созданы, и судьи получат аванс доверия, который позволит им судить "не по телефонному праву, а по Кодексу".
Напомним, 27 июня 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила свою часть конкурсного отбора кандидатов на должности судей нового Верховного суда.
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Бо при судах,що ПРАЦЮЮТЬ В ПРАВОВОЯМУ ТА ЗАКОНОДАВЧОМУ ПОЛІ,влада і теперішня,і "папірєднікі,і "папірєднікі папірєднікав" - всі будуть в тюрмах!!!
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КПД-которого 000000000000000%
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у каждого есть "зависимость", только хорошенько поискать надо...
они ведь не с Марса прилетели, и не в вакуме жили
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Ну да, это как ёжик голого зада... Просто идут торги и ставятся "свои" люди, а на это нужно некоторое время...
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який не включиш канал по телебаченю скрізь кіно та шоу расії....особливо в цьому лідирує "інтер", нтв,"україна" та інші мерзотні українофобські телеканали,що спідтишка руйнуютьУкраїну....
Патріоти Націоналісти що зупинили на сході України у 2014 моксельських фашистів сидять у тюрмах, інших просто калічать чи відверто вбивають....
якщо б не знав що живу в Україні ,то легко подумав що живу десь у смоленську.......
в Україні влада українофобів,банки,заводи у їх рідних братів україножерів.
телебачення ,преса належить україножерам.
УКРАЇНЦЮ ЗАБОРОНИЛИ НАВІТЬ ВОЮВАТИ ЗА СВОЮ РІДНУ ЗЕМЛЮ......
30% українців-совків сплять та бачать дешеву ліверну радянську ковбасу і газ.воду по 1 копійці та парад на 1 травня.....
і за гречку садять у кресло президента України одного з найзапеклішіх українофобів ....
ЩО ЦЕ ??
Не розумію на чому тримається Україна??
Чи вона тільки на папері ,а по факту належить вже іншій "нації"?
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Так же примерно и все остальные дела - и ГПУ, и НАБУ - можно еще на Аль Капоне или на Эскабара дело завести))
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2)судьи получат аванс доверия, который позволит им судить "не по телефонному праву, а по Кодексу".Источник: https://censor.net.ua/n454665
Надо посоветовать сЫтнику, читать анекдоты на Цензоре, может тогда он поймет, что на сегодняшний день значит "аванс доверия"
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