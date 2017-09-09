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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1953) суд (21526) Сытник (432) ВККСУ (15)

 "Власть побаивается нового, независимого Верховного суда", - Сытник

сытник

Затягивание с запуском нового Верховного суда указывает на то, что власть побаивается его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник.

Комментируя результаты отбора Высшей квалификационной комиссией судей кандидатов на должности судей Верховного суда, Сытник отметил, что НАБУ изучало всех кандидатов в соответствии с меморандумом между бюро и ВККС.

"Мы контактировали как с Комиссией, так и с Советом добропорядочности. По некоторым кандидатам были проведены дополнительные проверочные действия. Конкурс был достаточно долгий, прозрачный. В нем очень активна была роль общественности", - отметил он.

Затягивание с запуском суда, которое связано с непринятием Кодекса, больше указывает на то, что власть побаивается нового, независимого Верховного суда", - подчеркнул Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло 72 дела по результатам проверки электронных деклараций, - Сытник

По мнению главы НАБУ, новый состав нельзя назвать однозначным успехом, но условия для работы созданы, и судьи получат аванс доверия, который позволит им судить "не по телефонному праву, а по Кодексу".

Напомним, 27 июня 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила свою часть конкурсного отбора кандидатов на должности судей нового Верховного суда.
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Бред! Диктатор шоколаденко создаст его под себя и бояться его будут те,кто посмел пискнуть против рыгоанала №2
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боится чтобы народ не порвал эту гре.б .ю власть и типа УВысший малиновый суд Пэдро
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Власть побаивается только людей на улице и чем больше будет этих людей тем больше та власть будет побаиваться ....
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Ты тута вата не шокай,не на базаре или хочешь познать всю глубину росейских глубин ,это тебе не это ,скури последнюю главу сборника стихов Пушкина и лягай спать.
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Не нравится замечание Чинганчгук - ниже есть мой конкретный вопрос.
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ееее - тролико цаповское - вообще то гражданин и шо это вы нарушаете свое законадательство - фюрер вам запретил под прокси прятаться ,почему не соблюдаешь - в тюрьму хочешь ,а?))
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Вижу ты уже скурил,последнюю главу ,тож лягай баиньки а то ведь может так статься ,что порохоботы завтра проснуться а головы то их уже у тумбочке ляжать ...
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И людей вышедших с какой целью будет власть бояться?
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С целью призвать власть к ответу за коррупцию ,за то в какой нищете живёт народ ,за отсутствие справедливых судов ,за сумасшедшие цены и тарифы и когда нынешняя власть будет раскачиваться на фонарях а не разъедется по ростовам и панамам ,то власть следующая будет ну ооооооочень честной и порядочной ....
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Ну раз уже поменяли, только оказалось, что шило на мыло, сто органов по "антикоррупции" создано, а по факту - ее только больше становится.
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Чтобы не было шило на мыло ,надо не просто поменять а наказать предыдущих ,вот если соевая банда завтра зависнет на фонарях ,то следующая власть будет ну явно честней и эффективней .
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Ну это как по мне так слишком радикально, да и не гарантия, что "наступники" через какое-то время не начнут всё то же. Нужно строить правовое государство, а не создавать бесполезные и дорогостоящие структуры.
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тут вы правильно заметили, 2 года назад Украина занимала 7 место в рейтинге стран с самой большой коррупцией, а после создания всех антикор. органов, Украина уверено заняла первое место.
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власть добаіца, що буде на гілці замість качєлі тіліпатися
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так оно и есть,иначе реформу начинали с судов и форсировали бы ее,а не саботировали.
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Само собою!!!
Бо при судах,що ПРАЦЮЮТЬ В ПРАВОВОЯМУ ТА ЗАКОНОДАВЧОМУ ПОЛІ,влада і теперішня,і "папірєднікі,і "папірєднікі папірєднікав" - всі будуть в тюрмах!!!
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Та результат досягнуто все-одно половинчастий- більшість суддів старі "кадри".
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Бо читаю експертів- в тому числі на Цензорі вчора. І тобі не завадить іноді читати хоч щось.
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Тогда с тобой все ясно! А на заборах не читаешь разные там слова?
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точно так же как и в остальных "новых" структурах. Они только по названиям новые, а работают так же, как и все старые.
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С 28 июля 2017 года список с рейтингами был на сайте комиссии по отбору и только сейчас начинаются крики...
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Невдоволення було з того самого дня- я теж приймав участь в обговоренні цього на Цензорі, балакав з Адвокатиком, він приймав участь у конкурсі.
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"Порошенко побаивается Гройсмана"..."Гройсман побаивается Луценко" - эти и другие фантастические рассказы продаются в отделе очевидное-невероятное...
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Да они уже другого боятся,судя по нацгвардии.Правильно боитесь.Судов и мирных майданов уже не будет.Люди устали от балаболов винницких и нищеты.Почитайте на досуге про колиивщину.Это ваше будущее.
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Сытник прав на 100 % .власть боится независимых судей .
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"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков." (с)
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Действительно ваши ряды по редели. Сокращение ?
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Ты до явления мессии быдлу успеешь перегнать в Краковец отару? Очень нужны там головы. Не умом (откуда) так численностью.
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ТОДІ БУДЕ МЕНШЕ КАЦАПСЬКИХ ЗЛОДІЇВ ,ЯКІ ВІДЖИМАЮТЬ ЧУЖІ ФІРМИ І МАФІЇ ,А КОДЛО СИДИТЬ КРЕМЛІВСЬКЕ В ВР РАДІ І БЛОКУЄ......
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ахаха.....Власть побаивается- Сытника-популиста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

КПД-которого 000000000000000%
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это убогое сборище, получившееся в результате "конкурса", только полный идиот или под него косящий может назвать независимым.
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а разве остались еще независимые?
у каждого есть "зависимость", только хорошенько поискать надо...
они ведь не с Марса прилетели, и не в вакуме жили
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законтаченные больше всего боятся Михаэля.
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Затягивание с запуском нового Верховного суда указывает на то, что власть побаивается его.

 Ну да, это как ёжик голого зада... Просто идут торги и ставятся "свои" люди, а на это нужно некоторое время...

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Да кому этот суд нужен, если на него уйдёт масса денег из бюджета. Больше потратим, чем вернём
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Кому ты баки заливаеш 90% суддей остались старые - чего им боятся самих себя?
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наяух цей понт ??

який не включиш канал по телебаченю скрізь кіно та шоу расії....особливо в цьому лідирує "інтер", нтв,"україна" та інші мерзотні українофобські телеканали,що спідтишка руйнуютьУкраїну....
Патріоти Націоналісти що зупинили на сході України у 2014 моксельських фашистів сидять у тюрмах, інших просто калічать чи відверто вбивають....
якщо б не знав що живу в Україні ,то легко подумав що живу десь у смоленську.......
в Україні влада українофобів,банки,заводи у їх рідних братів україножерів.
телебачення ,преса належить україножерам.
УКРАЇНЦЮ ЗАБОРОНИЛИ НАВІТЬ ВОЮВАТИ ЗА СВОЮ РІДНУ ЗЕМЛЮ......
30% українців-совків сплять та бачать дешеву ліверну радянську ковбасу і газ.воду по 1 копійці та парад на 1 травня.....

і за гречку садять у кресло президента України одного з найзапеклішіх українофобів ....
ЩО ЦЕ ??
Не розумію на чому тримається Україна??
Чи вона тільки на папері ,а по факту належить вже іншій "нації"?
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Для того. что бы кто угодно - власть, коррупционеры, боялись судов, нужно что бы правоохранительные структуры работали на должном уровне, и не "открыли 100500 дел" а довели до суда. Вот тогда в судах появляется смысл)
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Ну ось Юга,завёл дело на Берию.З задоволенням чекаю вирока
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))))
Так же примерно и все остальные дела - и ГПУ, и НАБУ - можно еще на Аль Капоне или на Эскабара дело завести))
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ну ради пиара, Сытник и на них может без проблем дела завести)) К сожалению, НАБУ пиар ставит превыше результатов, поэтому мы и видим их неэффективность
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1)Говорят, состояние владельца "Рошен" увеличилось на 100 млн.$. А мое уменьшилось - на 5000 грн. Вот чувствую, что есть связь, а доказать не могу...Источник: https://censor.net.ua/n383507

2)судьи получат аванс доверия, который позволит им судить "не по телефонному праву, а по Кодексу".Источник: https://censor.net.ua/n454665

Надо посоветовать сЫтнику, читать анекдоты на Цензоре, может тогда он поймет, что на сегодняшний день значит "аванс доверия"
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Эти бепепешники и антинароднофронтовики только для простого народа Украины новшества вводят. А сами живут по рыгоанальной системе , токи воруют по более.
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только круче и под лозунгами ложного Патриотизма...
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она не побаивается,она пытается вставить туда своих...А поистине независимый суд не пугает власть,он парализует её от страха-"все там сядут". (с)
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ОНА НЕ ПОБАИВАЕТСЯ ---ОНА БОИТСЯ---БУДЕТ ВАМ ПО ДЕЛАМ ВАШИМ !!!
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Зато у нас Сытник в стране вообще никого не боится))) Правда так не боится, что дело по Гонтаревой замял, да и заодно "пленки Рожковой"))
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Гонтарева сумела спасти финансовую систему страны и Рожкова тоже заслужила на благодарность от людей. Сташно представить что бы случилось с обвалом курса гривны в миллионы разов.
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Тяжело переходить с Новомосковск ордынской системы управления властью на систему ЕВРОПЕЙСКУЮ. За одни часы кем то подаренные, чиновнику грозитЪ почти СМЕРТЬ.
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Верховный суд!! Там что, Боги вершат? А народ тогда кто? Овцы? Пока будет этот паралич в головах людей, Украину, ее судьбу и народ будет РЕШАТЬ какой-то верховный суд который будет создан неизвестно кем и представлять неизвестно кого от имени предательства и аморали. Народ -ЭТО ДЕРЖАВА, СУД и жизненный принцип развития.
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Смешно, особенно НОВЫЙ! Полное руководство Банковой.
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"Власть побаивается...."? Вона не побоюється, вона ночами пісяє в ліжко при думці про справедливий суд в Україні.
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НАБУ и ее руководитель заняли позицию анти президентскую ибо хозяева сидят в США а мы граждане нашей страны желаем чтобы такое безобразие прекратилось и в своем доме мы сами себе хозяева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Власть побаивается нового, независимого Верховного суда", - Сытник
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