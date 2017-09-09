 Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил официальный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - отметил Селезнев.
Он добавил, что российские кадровые военные не прекращают прибывать на оккупированные территории Донбасса, в том числе и руководящий состав.
"Есть непосредственные военные руководители, которые на уровне от командира роты и выше, выполняют задачи по принципу "командировки" на определенное время", - сообщил представитель Генштаба ВСУ.
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счетоводы....что сделано конкретно вами для уменьшения поголовья кацапов?
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-Я никогда не признаю оккупацию донбасса.Ну и зачем нам про российские войска расказывать если их там нет
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