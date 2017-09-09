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 Политика Украины
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 Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ

селезнев

На оккупированных территориях Востока Украины находится около 6 тысяч российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил официальный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - отметил Селезнев.

Он добавил, что российские кадровые военные не прекращают прибывать на оккупированные территории Донбасса, в том числе и руководящий состав.

"Есть непосредственные военные руководители, которые на уровне от командира роты и выше, выполняют задачи по принципу "командировки" на определенное время", - сообщил представитель Генштаба ВСУ.

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Да как тебе сказать...Когда видишь,сколько они у тебя украли...То вроде не идиоты. А когда смотришь ,что с каждым днем жить все хуже...то полные кретины.
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может вторые это местная гопота и рашисткие добровольцы?
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это генштаб или бухгалтерия?
счетоводы....что сделано конкретно вами для уменьшения поголовья кацапов?
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Глава комитета по нацбезопасности и обороне пашинский
-Я никогда не признаю оккупацию донбасса.Ну и зачем нам про российские войска расказывать если их там нет
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Около 6 тысяч оккупантов с России и 40 тысяч коллаборантов находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ - так будет правильно и чесно ?
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в 40 тысяч входят еще российские "наемники", которые не всегда наемники
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А сколько в российско-террористических войсках граждан Украины?
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Вместо того,чтобы задушить сразу...Соевый подождал пока регионалы сделают всех местных мужиков,соучастниками своих преступлений. А ведь в самом начале,гиркин плакался в Славянске,что никто не хочет идти воевать. Даже бабами стыдил. ...А теперь пожалуйста - 40 000 тех,кому есть что терять. ... Ответят ли те,кто это допустил ?
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Армія називається російською. Національність називається росіянин. Національної держави росіян не існує. Тобто російська армія, як і самі росіяни є незаконним озброєним бандформуванням, терористами, які підлягають знищенню без суду та слідства. Начебто все логічно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ
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