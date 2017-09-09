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 Политика Украины
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 В 24 областях Украины в 201 ОТГ стартовал избирательный процесс

выборы

Гражданская сеть "ОПОРА" начинает масштабную кампанию по долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами в ОТГ. Во время выборов в 24 областях будут работать 69 долгосрочных наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сеть "ОПОРА" на странице в Facebook.

Выборы охватят все области Украины, в частности в Винницкой области будут избирать глав и местные советы в 9 ОТГ, в Волынской - в 19, в Днепропетровской - в 19, в Донецкой - 2, в Житомирской - 13, в Закарпатской - 1, в Запорожской - 10, в Ивано-Франковской - 8, в Киевской - 4, в Кировоградской - 6, в Луганской - 4, во Львовской - 8, в Николаевской - 1, в Одесской - 11, в Полтавской - 12, в Ривненской - 5, в Сумской - 9, в Тернопольской - 4, в Харьковской - 7, в Херсонской - 10, в Хмельницкой - 7, в Черкасской - 14, в Черновицкой - 4, в Черниговской - 14.

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На подготовку и проведение первых выборов в громадах ЦИК утвердила 55 млн 138 тыс. 900 гривен, а также 241 млн 100 гривен на изготовление списков избирателей и именных приглашений.

Согласно календарному плану до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав, до 20 сентября ТИК должны создать округа для проведения выборов. 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты и на должность сельского, поселкового, городского головы, до 4 октября включительно продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов, а до 5-го - комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов.

До 11 октября включительно территориальные комиссии должны утвердить текст избирательного бюллетеня.
"Общественное наблюдение является неотъемлемой частью демократических и прозрачных выборов. "ОПОРА" будет информировать граждан о ходе кампании, соблюдении действующего законодательства субъектами избирательного процесса. Также мы ставим перед собой задачу предотвратить совершение нарушения избирательного законодательства", - сказано в сообщении..
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Разве это выборы? Это пристрелка к НАСТОЯЩИМ выборам президента и зрады.
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Пока соевый у руля,все выборы - фарс. Пора менять правила. Пора менять соевого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 24 областях Украины в 201 ОТГ стартовал избирательный процесс
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