 В 24 областях Украины в 201 ОТГ стартовал избирательный процесс

Как передает

, об этом сообщает сеть "ОПОРА" на странице в

.

Выборы охватят все области Украины, в частности в Винницкой области будут избирать глав и местные советы в 9 ОТГ, в Волынской - в 19, в Днепропетровской - в 19, в Донецкой - 2, в Житомирской - 13, в Закарпатской - 1, в Запорожской - 10, в Ивано-Франковской - 8, в Киевской - 4, в Кировоградской - 6, в Луганской - 4, во Львовской - 8, в Николаевской - 1, в Одесской - 11, в Полтавской - 12, в Ривненской - 5, в Сумской - 9, в Тернопольской - 4, в Харьковской - 7, в Херсонской - 10, в Хмельницкой - 7, в Черкасской - 14, в Черновицкой - 4, в Черниговской - 14.

На подготовку и проведение первых выборов в громадах ЦИК утвердила 55 млн 138 тыс. 900 гривен, а также 241 млн 100 гривен на изготовление списков избирателей и именных приглашений.





Согласно календарному плану до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав, до 20 сентября ТИК должны создать округа для проведения выборов. 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты и на должность сельского, поселкового, городского головы, до 4 октября включительно продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов, а до 5-го - комиссии будут принимать решение о регистрации кандидатов.





До 11 октября включительно территориальные комиссии должны утвердить текст избирательного бюллетеня.



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