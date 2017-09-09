 Санкции против КНДР проголосуют на следующей неделе, - постпредство США в ООН

Об этом в ночь на субботу, 9 сентября, сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН, информирует Цензор.НЕТ





Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.



