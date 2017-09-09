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Все про:КНДР (337) ООН (2200) санкции (6429) США (13366)

 Санкции против КНДР проголосуют на следующей неделе, - постпредство США в ООН

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США намерены 11 сентября созвать заседание Совета Безопасности ООН для голосования по подготовленному Вашингтоном проекту резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи.

Об этом в ночь на субботу, 9 сентября, сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН, информирует Цензор.НЕТ.

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Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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Пухлую марионетку давить нет смысла! Главный кукловод другую изготовит!!
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Какой нахер Совет Безопасности, если в нем два постоянных члена невменяемы.Пора такие важные полномочия передавать более вменяемым странам, ну например странам входящим в НАТО.
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даже если проголосуют, то уменьшение поголовья лохтората (ввиду голода) инов лишь порадует..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против КНДР проголосуют на следующей неделе, - постпредство США в ООН
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