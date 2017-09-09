 Санкции против КНДР проголосуют на следующей неделе, - постпредство США в ООН

Об этом в ночь на субботу, 9 сентября, сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН, информирует Цензор.НЕТ.
Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.
3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Ответить
Ответить
100%
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить