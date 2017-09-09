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 Общество, За рубежом
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Все про:украинцы (2587) Сенат США (27)

 Уроженка Украины Виктория Спарц стала сенатором в США. ФОТО

В США сенатором от штата Индиана стала уроженка Украины Виктория Спарц.

Об этом пишет Indianapolis Business Journal, информирует Цензор.НЕТ.

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Спарц заменила сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию.

Сообщается, что новоизбранный сенатор родилась и выросла в Украине.

Она приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство. Известно, что Спарц проживает в городе Нобльсвиль, преподает в Бизнес-школе Келли Индианского университета, а также занимала пост заместителя председателя Республиканской партии округа Гамильтон.

Уроженка Украины Виктория Спарц стала сенатором в США 01
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Здійснення американської мрії...

Мої вітання
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Ну просто потрясающая новость. Вы молодчина Виктория. Умная, красивая. Дальнейших вам успехов!!
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И не "гастролер", Америка стана возможностей!!!👍👏👏👏
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А в Украине такие не нужны . Нам нужны Шуфричи , Рабиновичи , Новинские , Добкины и прочая шваль
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Пытаешься перечислить всех, идущих на Краковец с херугвами?
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а шо, падло шоколадне разом з тітушками і цих на Краківець відправило?
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Да, все туда ринулись.Даже тех, шо с граблями больше, чем тех шо с вилами.
Наверное, в селах не осталось, чем сено сгребать....
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В принципе, Екатерина-2, тоже - гастарбайтер.
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Ну и что? Наверно такая как Яресько или (эта медицины В.О).
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Обалденная новость 👍👍👍
По-моему, это самый высокий пост заграницей, который когда-либо занимали родившиеся и выросшие в Украине !!!!!
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не думаю(что самый высокий)просто многие либо скрыли(факт украинства) либо умолчали а многих просто не заметили.(в жизни много обстоятельств и причин чтоб так или иначе поступать)
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про генерал-губернатора Канади Романа Гнатишина чув?
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Консультантом ее в Украину ! Когда колесные палки будут переломаны и выброшены прочь на свалку.
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Ви же путєнськіє полєзния ідіоти (українські гниди (за Петлюрою) назвете її чоколадною порохоботкою на другий день, як і всіх інших.
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Ха! Так Голда Мейер родилась в расейской империи, хоть и в Киеве .
А тут человек родился в государстве Украина !!!!!!
Это признание украинцев и принятие нас на равных в мировом сообществе !!!
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Так в том то и важность, что украинка, которая открыто декларировала страну своего происхождения. И сделала такую карьеру !!!!
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За 17 лет такая карьера и с нуля.
В Украине ее бы за это время ждал пост какого-нибудь клерка и субсидия.
Нет пророка в своем Отечестве.
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Молодчина!!! Знай НАШИХ!!!! Радію за тебе.Удачі і Божого Благословення .
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Любі українці!! Багато видатних людей, українців за походженням!!
Але ця жінка народилась і виросла в державі Україна. І відкрито декларувала, що вона колишня громадянка України !!!
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Интересно, какая карьера ее ждала в Украине?
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Не просто так її висунула партія до сенату - вона ще буде грати свою роль у міжнародній політиці, і особливо стосовно України в сенаті. Здається, вона - фінансовий аудитор по профессії, і працювала головним менеджером по фінінсам в генпрокуратурі штата Індіана. Натяк зрозумілий?)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУроженка Украины Виктория Спарц стала сенатором в США. ФОТО
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