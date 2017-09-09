 Уроженка Украины Виктория Спарц стала сенатором в США. ФОТО

Об этом пишет Indianapolis Business Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Спарц заменила сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию.
Сообщается, что новоизбранный сенатор родилась и выросла в Украине.
Она приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство. Известно, что Спарц проживает в городе Нобльсвиль, преподает в Бизнес-школе Келли Индианского университета, а также занимала пост заместителя председателя Республиканской партии округа Гамильтон.
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Мої вітання
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могут же когда захотят!
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Наверное, в селах не осталось, чем сено сгребать....
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По-моему, это самый высокий пост заграницей, который когда-либо занимали родившиеся и выросшие в Украине !!!!!
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Anne de KievКоролева Франції19 травня 1051 - 4 серпня 1060Коронація:19 травня 1051Попередник:Матильда Фризька"...
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А тут человек родился в государстве Украина !!!!!!
Это признание украинцев и принятие нас на равных в мировом сообществе !!!
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В Украине ее бы за это время ждал пост какого-нибудь клерка и субсидия.
Нет пророка в своем Отечестве.
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Але ця жінка народилась і виросла в державі Україна. І відкрито декларувала, що вона колишня громадянка України !!!
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